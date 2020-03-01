Выбирайте и другие экскурсии в Анкаре

Что вас ожидает Многоликая Анкара Вы программе экскурсии все самые интересные и важные места Анкары: Мавзолей Ататюрка — я расскажу о легендарном турецком реформаторе и поясню, почему для местных жителей он «больше, чем человек». Крепость Хисар — возведенная во времена Римской империи, она напомнит об ушедших столетиях и торговом прошлом Анкары. Мечеть Коджатепе — возведенная в османском классическом стиле, она стала главным символом турецкой столицы. Здесь я раскрою историю превращения христианского государства в мусульманское. Район Улус — Старый город Анкары с древними мечетями, античными постройками и бурлящим ритмом современной жизни. Руины римских бань — вы узнаете, когда и при каком императоре они были построены, какому врачу посвящены и из каких частей состояли. Организационные детали
Между удаленными объектами мы будем перемещаться на городском транспорте. Стоимость билета — 0,60 евро.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании. Местов встречи для начала тура в районе Кызылай. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Артем. Я работал гидом в Крыму и Киеве, ныне продолжаю заниматься любимым делом в Анкаре. Приехав впервые в этот город, я мгновенно влюбился в его колорит и культуру. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
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