Выбирайте и другие экскурсии в Анкаре

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«Визитные карточки» турецкой столицы на обзорной экскурсии

Артём
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Артём – ваш гид
Вы увидите все главные достопримечательности Анкары, насладитесь ее панорамой с высоты древней цитадели и узнаете, почему этот замечательный город называют «концом Европы и началом Азии».

Я расскажу о местных традициях, истории, менталитете и помогу ощутить колорит турецкой повседневной жизни.
€75
68 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Кызылай
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Древняя и современная Анкара
Древняя и современная Анкара

Что вас ожидает

Многоликая Анкара
Вы программе экскурсии все самые интересные и важные места Анкары:

  • Мавзолей Ататюрка — я расскажу о легендарном турецком реформаторе и поясню, почему для местных жителей он «больше, чем человек».
  • Крепость Хисар — возведенная во времена Римской империи, она напомнит об ушедших столетиях и торговом прошлом Анкары.
  • Мечеть Коджатепе — возведенная в османском классическом стиле, она стала главным символом турецкой столицы. Здесь я раскрою историю превращения христианского государства в мусульманское.
  • Район Улус — Старый город Анкары с древними мечетями, античными постройками и бурлящим ритмом современной жизни.
  • Руины римских бань — вы узнаете, когда и при каком императоре они были построены, какому врачу посвящены и из каких частей состояли.

Организационные детали

Между удаленными объектами мы будем перемещаться на городском транспорте. Стоимость билета — 0,60 евро.

Древняя и современная Анкара
Древняя и современная Анкара
Древняя и современная Анкара
Древняя и современная Анкара
Древняя и современная Анкара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Кызылай.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Артем. Я работал гидом в Крыму и Киеве, ныне продолжаю заниматься любимым делом в Анкаре. Приехав впервые в этот город, я мгновенно влюбился в его колорит и культуру. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
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