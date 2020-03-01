Выбирайте и другие экскурсии в Анкаре

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Артем. Я работал гидом в Крыму и Киеве, ныне продолжаю заниматься любимым делом в Анкаре. Приехав впервые в этот город, я мгновенно влюбился в его колорит и культуру. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!