Встречаемся, садимся в автобус и едем в Чиралы — небольшой и живописный посёлок на берегу моря с шикарным многокилометровым пляжем. По прибытии разместимся в кемпинге недалеко от моря. В кемпинге есть горячий душ и место для посиделок у костра. Затем прогуляемся к смотровой точке вдоль побережья. Вечером поужинаем, познакомимся поближе и насладимся видом звёздного неба и шелестом прибоя.

Всего за день пройдём 9 км.