Познакомиться с нетуристической Турцией, увидеть самый южный маяк страны и посетить дикие бухты
Едем гулять по знаменитому маршруту вдали от отелей, наслаждаться яркими красками и горно-морским пейзажем. Вы побываете в древнем ликийском городе Олимпос и увидите чудо природы — горящую гору Янарташ.
Отдохнёте в тихих бухтах с золотистым песком, полакомитесь гранатами и апельсинами прямо с деревьев, полюбуетесь небом, полным звёзд. И всё это — налегке, так как в туре предусмотрено автосопровождение.
ноя
апр
Описание
Организационные детали
Маршрут проходит по территории Турции. Для въезда в Турцию гражданам РФ нужно предъявить загранпаспорт, который действует ещё 120 дней. Между двумя странами установлен безвизовый режим: россияне могут находиться в Турции без визы в течение 60 дней. Сдавать ПЦР-тест до вылета или предъявлять сертификат о вакцинации больше не требуется.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Чиралы, радиальный выход
Встречаемся, садимся в автобус и едем в Чиралы — небольшой и живописный посёлок на берегу моря с шикарным многокилометровым пляжем. По прибытии разместимся в кемпинге недалеко от моря. В кемпинге есть горячий душ и место для посиделок у костра. Затем прогуляемся к смотровой точке вдоль побережья. Вечером поужинаем, познакомимся поближе и насладимся видом звёздного неба и шелестом прибоя.
Всего за день пройдём 9 км.
Треккинг по бухтам и пляжам
Сегодня отправимся в поход по безлюдным диким бухтам. Насладимся видом моря, скал и манящих песчаных пляжей. Обязательно искупаемся и в одной из бухт остановимся на обед. К вечеру вернёмся в Чиралы, утопающий в зелени апельсиновых садов.
Всего за день пройдём 16 км, набор и сброс высоты — 200 м.
Огни Химеры
Сегодня отправимся на гору Янарташ, где уже не одно тысячелетие из земли выходит и самовозгорается природный газ. По легенде, изложенной в «Иллиаде» Гомера, языки пламени выпускает Химера — существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Отсюда и второе название горы — Химера. На обед зайдём в ресторанчик при форелевой ферме и отведаем свежепойманную, вкусно приготовленную рыбу по фирменному местному рецепту. Вечером вернёмся в Чиралы.
Пешком — 19 км, набор высоты — 280 м.
Древний город Олимпос
Сегодня исследуем хорошо сохранившийся древний ликийский город Олимпос. Вы увидите театр и улицы, гравюры на скалах и гробницы с древними надписями. После поднимемся на одноимённую гору, с которой открывается завораживающая панорама моря и гор. Здесь же разобьём лагерь на эту ночь, а на закате сходим к руинам древнего города на вершину горы.
Всего за день пройдём 12 км, набор высоты — 730 м.
Посёлок Адрасан и треккинг к маяку
Внизу уже виден посёлок Адрасан — нам туда! Адрасан, как и Чиралы, туристическая деревушка, но ещё более спокойная и уютная. Тут мы искупаемся, пообедаем и прогуляемся до маяка, расположенного на краю мыса высоко над морем. А чуть дальше увидим бухту Сазак с живописными пляжем и скалами. Вечером разобьём лагерь в окрестностях Адрасана.
Всего за день пройдём 17 км, спуск — 700 м, набор высоты — 230 м.
Поход до мыса Гелидония, маяк
В этот день пройдём по одной из самых живописных троп Ликийского маршрута к самой южной точке Турции — мысу Гелидония. Он знаменит тем, что в его окрестностях исследователи обнаружили огромное количество затонувших кораблей и связали это с непредсказуемостью местных течений. Но у древних ликийцев было иное мнение: они считали, что в кораблекрушениях виновато морское чудовище.
На мысе установлен маяк высотой около 9 метрв, гармонично вписывающийся в местный пейзаж. Самый красивый вид на маяк открывается со стороны Адарсана — и вы сможете в этом убедиться.
Всего за день пройдём 18 км, набор и сброс высоты — 850 м.
Пляжный отдых, отъезд
Время до обеда посвятим отдыху: искупаемся, позагораем и насладимся солнцем. Затем — отъезд в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анталья, автовокзал, 12:00. Запомните, все автовокзалы в Турции называются отогары - зная это слово, вы точно не потеряетесь. Из аэропорта добраться на автовокзал очень просто - от первого (международного) терминала каждые полчаса ходят прямые маршрутки 600 и 600а. Так же можно добраться автобусом havas - они более комфортные и быстрые, но немножко дороже, а также доступно таксиЗавершение: Анталья, вторая половина дня. Позаботьтесь о том, чтобы купить билет на вечерний рейс и обойтись без спешки. Но если это невозможно, лучше заранее предупредить инструктора, чтобы он мог правильно спланировать время для всей группы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.