Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках

Познакомиться с нетуристической Турцией, увидеть самый южный маяк страны и посетить дикие бухты

Описание
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Ответы на вопросы
В межсезонье в Турции очень приятно: температура комфортна, большое разнообразие свежих фруктов, а солнце в этой стране светит больше 300 дней в году.

Едем гулять по знаменитому маршруту вдали от отелей, наслаждаться яркими красками и горно-морским пейзажем. Вы побываете в древнем ликийском городе Олимпос и увидите чудо природы — горящую гору Янарташ.

Отдохнёте в тихих бухтах с золотистым песком, полакомитесь гранатами и апельсинами прямо с деревьев, полюбуетесь небом, полным звёзд. И всё это — налегке, так как в туре предусмотрено автосопровождение.
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Ближайшие даты:
12
ноя
7
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Маршрут проходит по территории Турции. Для въезда в Турцию гражданам РФ нужно предъявить загранпаспорт, который действует ещё 120 дней. Между двумя странами установлен безвизовый режим: россияне могут находиться в Турции без визы в течение 60 дней. Сдавать ПЦР-тест до вылета или предъявлять сертификат о вакцинации больше не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Чиралы, радиальный выход

Встречаемся, садимся в автобус и едем в Чиралы — небольшой и живописный посёлок на берегу моря с шикарным многокилометровым пляжем. По прибытии разместимся в кемпинге недалеко от моря. В кемпинге есть горячий душ и место для посиделок у костра. Затем прогуляемся к смотровой точке вдоль побережья. Вечером поужинаем, познакомимся поближе и насладимся видом звёздного неба и шелестом прибоя.

Всего за день пройдём 9 км.

Встреча, переезд в Чиралы, радиальный выходВстреча, переезд в Чиралы, радиальный выходВстреча, переезд в Чиралы, радиальный выходВстреча, переезд в Чиралы, радиальный выход
2 день

Треккинг по бухтам и пляжам

Сегодня отправимся в поход по безлюдным диким бухтам. Насладимся видом моря, скал и манящих песчаных пляжей. Обязательно искупаемся и в одной из бухт остановимся на обед. К вечеру вернёмся в Чиралы, утопающий в зелени апельсиновых садов.

Всего за день пройдём 16 км, набор и сброс высоты — 200 м.

Треккинг по бухтам и пляжамТреккинг по бухтам и пляжамТреккинг по бухтам и пляжамТреккинг по бухтам и пляжам
3 день

Огни Химеры

Сегодня отправимся на гору Янарташ, где уже не одно тысячелетие из земли выходит и самовозгорается природный газ. По легенде, изложенной в «Иллиаде» Гомера, языки пламени выпускает Химера — существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Отсюда и второе название горы — Химера. На обед зайдём в ресторанчик при форелевой ферме и отведаем свежепойманную, вкусно приготовленную рыбу по фирменному местному рецепту. Вечером вернёмся в Чиралы.

Пешком — 19 км, набор высоты — 280 м.

Огни ХимерыОгни ХимерыОгни ХимерыОгни Химеры
4 день

Древний город Олимпос

Сегодня исследуем хорошо сохранившийся древний ликийский город Олимпос. Вы увидите театр и улицы, гравюры на скалах и гробницы с древними надписями. После поднимемся на одноимённую гору, с которой открывается завораживающая панорама моря и гор. Здесь же разобьём лагерь на эту ночь, а на закате сходим к руинам древнего города на вершину горы.

Всего за день пройдём 12 км, набор высоты — 730 м.

Древний город ОлимпосДревний город ОлимпосДревний город ОлимпосДревний город Олимпос
5 день

Посёлок Адрасан и треккинг к маяку

Внизу уже виден посёлок Адрасан — нам туда! Адрасан, как и Чиралы, туристическая деревушка, но ещё более спокойная и уютная. Тут мы искупаемся, пообедаем и прогуляемся до маяка, расположенного на краю мыса высоко над морем. А чуть дальше увидим бухту Сазак с живописными пляжем и скалами. Вечером разобьём лагерь в окрестностях Адрасана.

Всего за день пройдём 17 км, спуск — 700 м, набор высоты — 230 м.

Посёлок Адрасан и треккинг к маякуПосёлок Адрасан и треккинг к маякуПосёлок Адрасан и треккинг к маяку
6 день

Поход до мыса Гелидония, маяк

В этот день пройдём по одной из самых живописных троп Ликийского маршрута к самой южной точке Турции — мысу Гелидония. Он знаменит тем, что в его окрестностях исследователи обнаружили огромное количество затонувших кораблей и связали это с непредсказуемостью местных течений. Но у древних ликийцев было иное мнение: они считали, что в кораблекрушениях виновато морское чудовище.

На мысе установлен маяк высотой около 9 метрв, гармонично вписывающийся в местный пейзаж. Самый красивый вид на маяк открывается со стороны Адарсана — и вы сможете в этом убедиться.

Всего за день пройдём 18 км, набор и сброс высоты — 850 м.

Поход до мыса Гелидония, маякПоход до мыса Гелидония, маякПоход до мыса Гелидония, маякПоход до мыса Гелидония, маяк
7 день

Пляжный отдых, отъезд

Время до обеда посвятим отдыху: искупаемся, позагораем и насладимся солнцем. Затем — отъезд в аэропорт.

Пляжный отдых, отъездПляжный отдых, отъездПляжный отдых, отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00. Запомните, все автовокзалы в Турции называются отогары - зная это слово, вы точно не потеряетесь. Из аэропорта добраться на автовокзал очень просто - от первого (международного) терминала каждые полчаса ходят прямые маршрутки 600 и 600а. Так же можно добраться автобусом havas - они более комфортные и быстрые, но немножко дороже, а также доступно такси
Завершение: Анталья, вторая половина дня. Позаботьтесь о том, чтобы купить билет на вечерний рейс и обойтись без спешки. Но если это невозможно, лучше заранее предупредить инструктора, чтобы он мог правильно спланировать время для всей группы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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