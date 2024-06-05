1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций
Начало: У входа в Старый город Калеичи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
151€129 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156€125 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189€171 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
43€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€156 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от €230 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
скидка
20%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города
Начало: У музея Перге
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
145€116 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161€129 за всё до 2 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
€43 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Бирюзовый залив Антальи: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в захватывающую историю и красоты Антальи: от дома Ататюрка до секретного водопада за одну экскурсию
Начало: Перед входом в дом-музей Мустафы Кемаля Ататюрка
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
143€122 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Проверить себя на выносливость, встретить рассвет на вершине и выпить кофе с видом на бухту Адрасан
Начало: в бухте Адрасан (80 км от Антальи)
Завтра в 03:30
11 июня в 03:30
от €65 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
€157 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый город Анталии
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Таинственная сторона Калеичи: Индивидуальная экскурсия в Анталии
Загадочный Калеичи: погрузитесь в историю старинного района Антальи, где горы встречают море
Начало: Площадь Республики
Расписание: Каждый День 9:00-12:30, 14:00-17:30, 18:30-22:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Дайвинг в центре Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Музей Анталии: Познавательное путешествие для семьи с детьми
Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Восточный базар Анталии: уникальная экскурсия с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу турецкого базара, отведайте местные деликатесы и узнайте историю торговли
Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly...
Расписание: Среда в 08:30, воскресенье в 08:30
6 ноя в 08:30
10 ноя в 08:30
$138 за всё до 5 чел.
скидка
29%
Мини-группа
2 часа
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья)
Расписание: Ежедневно в 09:00,17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$32 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
€141 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
€141 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Банная культура Турции в теории и на практике
Прикоснуться к истории турецкого хаммама и насладиться расслабляющими процедурами
Начало: По договорённости
€143 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.70 за человека
Индивидуальная
3 часа
Турецкая баня глазами местной жительницы
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
Расписание: Каждый день
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248€224 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Анталия: персональная обзорная прогулка с экспертным гидом
Ваш персональный путеводитель по Анталии: исторические места, культурные сокровища и жизнь города
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
Расписание: Ежедневно
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$189 за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Сагалассос: город, неподвластный Времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье
24 ноя в 07:30
1 дек в 07:30
$60 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
€157 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная поездка в Памуккале из Антальи
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
скидка
24%
Мини-группа
4 часа
Ностальгия по Анталии
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
49$37 за человека
Индивидуальная
6 часов
Природные чудеса Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Античный город Перге, водопад Куршунлу и Deepo Outlet
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
Распробовать национальные блюда, щедро приправленные задушевными беседами
Начало: Barbaros, Hadrian Kale Kapısı, 07100 Muratpaşa/Ant...
€99 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Археологический Музей Анталии
Начало: Археологический Музей Антальи
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00,13:00,14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
158$119 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Природные красоты Анталии: Водопады и треккинг
Откройте для себя красоту водопадов Анталии в увлекательной прогулке с элементами треккинга
Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly...
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$189 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Анталийские Исторические Музеи: Калеичи в деталях
Знакомство с историей Анталии через эксклюзивный тур по музеям Калеичи с профессиональными гидами
Начало: Площадь Республики или Археологический музей
Расписание: Каждый День с 9:00 до 13:30, с 14:00-18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Анталии: впечатления и красочные снимки
Погрузитесь в атмосферу Анталии, где каждый снимок рассказывает историю. Сохраните воспоминания в кадрах
Начало: Kaleici
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
- ООлеся31 мая 2024Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали
- AAnna28 мая 2024У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
- ААндрей27 мая 2024Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
- SStepan27 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
- ЮЮлия25 мая 2024Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
- ООльга24 мая 2024Сегодня были на экскурсии с ребенком 10 лет. До сих пор находимся под впечатлением,этот замечательный день останется на долго в наших
- ААнна15 мая 2024Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
- ССветлана11 мая 2024Экскурсию вела гид Икбаль, помимо профессионализма и опыта в общении с туристами, она настоящий эксперт и историк, а также человек, который влюблен в эти места и с удовольствием делится знаниями об этом месте) мне очень повезло, такое бывает очень редко
- ЮЮлия11 мая 2024Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пешеходные»
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