Пешие экскурсии-прогулки в Анталье с экскурсоводом

Найдено 48 экскурсий в категории «Пешеходные» в Анталье, цены от €12, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Восточная сказка» Антальи
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
115 отзывов
«Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций
Начало: У входа в Старый город Калеичи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
151129 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156125 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189171 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Старый город Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
156 за всё до 3 чел.
Старая Анталья - путешествие в прошлое
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257206 за всё до 4 чел.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 230 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Анталье
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
3 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города
Начало: У музея Перге
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
145116 за всё до 4 чел.
Анталья: погружение в мир Востока
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161129 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
43 за человека
Бирюзовый залив Антальи: прогулка по лучшим смотровым
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Бирюзовый залив Антальи: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в захватывающую историю и красоты Антальи: от дома Ататюрка до секретного водопада за одну экскурсию
Начало: Перед входом в дом-музей Мустафы Кемаля Ататюрка
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
143122 за всё до 4 чел.
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Проверить себя на выносливость, встретить рассвет на вершине и выпить кофе с видом на бухту Адрасан
Начало: в бухте Адрасан (80 км от Антальи)
Завтра в 03:30
11 июня в 03:30
от 65 за человека
Ночная сказка старой Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
157 за всё до 3 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
129 за всё до 6 чел.
Старый город Анталии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Старый город Анталии
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Таинственная сторона Калеичи - прогулка по самому старому району Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Таинственная сторона Калеичи: Индивидуальная экскурсия в Анталии
Загадочный Калеичи: погрузитесь в историю старинного района Антальи, где горы встречают море
Начало: Площадь Республики
Расписание: Каждый День 9:00-12:30, 14:00-17:30, 18:30-22:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Дайвинг в центре Анталии
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
8 отзывов
Дайвинг в центре Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Маленькими шагами к Большой истории - музей Анталии для взрослых с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Музей Анталии: Познавательное путешествие для семьи с детьми
Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$118 за всё до 6 чел.
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Восточный базар Анталии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Восточный базар Анталии: уникальная экскурсия с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу турецкого базара, отведайте местные деликатесы и узнайте историю торговли
Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly...
Расписание: Среда в 08:30, воскресенье в 08:30
6 ноя в 08:30
10 ноя в 08:30
$138 за всё до 5 чел.
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
🚶 Пешая
скидка
29%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья)
Расписание: Ежедневно в 09:00,17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$32 за человека
Анталья: истории Рая на Земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
141 за всё до 4 чел.
Краски восточного базара Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
141 за всё до 4 чел.
Банная культура Турции в теории и на практике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Банная культура Турции в теории и на практике
Прикоснуться к истории турецкого хаммама и насладиться расслабляющими процедурами
Начало: По договорённости
143 за всё до 4 чел.
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.70 за человека
Турецкая баня глазами местной жительницы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Турецкая баня глазами местной жительницы
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
Расписание: Каждый день
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
История Калеичи - тайная и явная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Все краски Антальи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248224 за всё до 8 чел.
Анталия: обзорная прогулка с личным гидом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Анталия: персональная обзорная прогулка с экспертным гидом
Ваш персональный путеводитель по Анталии: исторические места, культурные сокровища и жизнь города
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
Расписание: Ежедневно
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$189 за всё до 5 чел.
Сагалассос: город, неподвластный Времени
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Сагалассос: город, неподвластный Времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье
24 ноя в 07:30
1 дек в 07:30
$60 за человека
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
157 за всё до 6 чел.
Индивидуальная поездка в Памуккале из Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная поездка в Памуккале из Антальи
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Ностальгия по Анталии
🚶 Пешая
скидка
24%
Мини-группа
4 часа
Ностальгия по Анталии
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
49$37 за человека
Природные чудеса Анталии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Природные чудеса Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Античный город Перге, водопад Куршунлу и Deepo Outlet
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Античный город Перге, водопад Куршунлу и Deepo Outlet
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
Распробовать национальные блюда, щедро приправленные задушевными беседами
Начало: Barbaros, Hadrian Kale Kapısı, 07100 Muratpaşa/Ant...
99 за человека
Археологический Музей Анталии
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Археологический Музей Анталии
Начало: Археологический Музей Антальи
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00,13:00,14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
158$119 за всё до 6 чел.
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Природa Анталии: водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Природные красоты Анталии: Водопады и треккинг
Откройте для себя красоту водопадов Анталии в увлекательной прогулке с элементами треккинга
Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly...
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$189 за всё до 5 чел.
Анталийские Исторические Музеи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Анталийские Исторические Музеи: Калеичи в деталях
Знакомство с историей Анталии через эксклюзивный тур по музеям Калеичи с профессиональными гидами
Начало: Площадь Республики или Археологический музей
Расписание: Каждый День с 9:00 до 13:30, с 14:00-18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
Авторский тур по музеям Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Анталии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Анталии: впечатления и красочные снимки
Погрузитесь в атмосферу Анталии, где каждый снимок рассказывает историю. Сохраните воспоминания в кадрах
Начало: Kaleici
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$169 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Старый город и Археологический музей Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали
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    об актуальных раскопках на территории древнего Перге. Сыну было интересно узнать о жизни в древнем римском городе, как он был устроен и чем занимались местные жители. Экскурсия под открытым небом, поэтому берите с собой воду и головные уборы.

  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • S
    Stepan
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
    читать дальше

    вопросам. Очень интересно и познавательно! Комфортный маршрут, узнала про историю страны и города. С уверенностью могу рекомендовать Угура и его экскурсии. Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    «Восточная сказка» Антальи
    Сегодня были на экскурсии с ребенком 10 лет. До сих пор находимся под впечатлением,этот замечательный день останется на долго в наших
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    сердцах. Елена большое Вам спасибо!!! 🙏🌹 Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. У сына был квест с подарками и ему все очень понравилось. Большое спасибо за чудесные подарки. 🙏 А сколько красивых фотографий. Всем рекомендую!!!

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Анталье
    Экскурсию вела гид Икбаль, помимо профессионализма и опыта в общении с туристами, она настоящий эксперт и историк, а также человек, который влюблен в эти места и с удовольствием делится знаниями об этом месте) мне очень повезло, такое бывает очень редко
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  2. Старый город Антальи: от истоков до наших дней
  3. Фотопрогулка по старой Анталье
  4. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
  5. Старый город Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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