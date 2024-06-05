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🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 115 отзывов «Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций Начало: У входа в Старый город Калеичи 151 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Старый город Антальи: путешествие сквозь века Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У ворот Адриана 156 € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 18 отзывов Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках Начало: У ворот Адриана 189 € 171 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 2.5 часа 28 отзывов Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции Начало: На площади Республики Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Популярное предложение Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков Начало: У входа в Калеичи € 156 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 71 отзыв Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: На Республиканской площади 257 € 206 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города Начало: В Старом городе Калеичи от € 230 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида Начало: На площади Республики в Анталье Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Квест 3 часа 1 отзыв Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана» Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города Начало: У музея Перге 145 € 116 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Анталья: погружение в мир Востока Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую Начало: В районе Старого города 161 € 129 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 10 отзывов Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города Начало: На площади Республики Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00 € 43 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Бирюзовый залив Антальи: путешествие по историческим сокровищам Погрузитесь в захватывающую историю и красоты Антальи: от дома Ататюрка до секретного водопада за одну экскурсию Начало: Перед входом в дом-музей Мустафы Кемаля Ататюрка 143 € 122 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг Проверить себя на выносливость, встретить рассвет на вершине и выпить кофе с видом на бухту Адрасан Начало: в бухте Адрасан (80 км от Антальи) от € 65 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ночная сказка старой Антальи Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката Начало: На входе в Старый город € 157 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Та самая Анталья: Старый город и его история Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше Начало: На главной площади Антальи € 129 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Старый город Анталии Начало: Ваш отель $ 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Таинственная сторона Калеичи: Индивидуальная экскурсия в Анталии Загадочный Калеичи: погрузитесь в историю старинного района Антальи, где горы встречают море Начало: Площадь Республики Расписание: Каждый День 9:00-12:30, 14:00-17:30, 18:30-22:00 $ 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 5 часов 8 отзывов Дайвинг в центре Анталии Начало: Анталья Расписание: Ежедневно $ 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Музей Анталии: Познавательное путешествие для семьи с детьми Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий Начало: Место встречи по договорённости с гидом $ 118 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден Начало: По договоренности Расписание: по договорённости $ 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Восточный базар Анталии: уникальная экскурсия с дегустацией Погрузитесь в атмосферу турецкого базара, отведайте местные деликатесы и узнайте историю торговли Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly... Расписание: Среда в 08:30, воскресенье в 08:30 $ 138 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 29% скидка Мини-группа 2 часа 1 отзыв Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории Начало: На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья) Расписание: Ежедневно в 09:00,17:00 45 $ 32 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 78 отзывов Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: У входа в Старый город Калеичи € 141 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Краски восточного базара Антальи Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı) € 141 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Банная культура Турции в теории и на практике Прикоснуться к истории турецкого хаммама и насладиться расслабляющими процедурами Начало: По договорённости € 143 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11 Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время $ 12.70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Турецкая баня глазами местной жительницы Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya Расписание: Каждый день $ 125 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа История Калеичи - тайная и явная Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону Начало: на площади Республики € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5.5 часов Все краски Антальи Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля 248 € 224 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа Анталия: персональная обзорная прогулка с экспертным гидом Ваш персональный путеводитель по Анталии: исторические места, культурные сокровища и жизнь города Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya Расписание: Ежедневно $ 189 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 6 часов Сагалассос: город, неподвластный Времени Начало: Ваш отель Расписание: Воскресенье $ 60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа Путешествие по Перге: античный город и археологический музей Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора € 157 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов Индивидуальная поездка в Памуккале из Антальи Начало: Место встречи ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:00 $ 750 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 24% скидка Мини-группа 4 часа Ностальгия по Анталии Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 49 $ 37 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Природные чудеса Анталии Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00, 13:00, 14:00, 15:00 $ 417 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Античный город Перге, водопад Куршунлу и Deepo Outlet Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 417 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа По Анталье со вкусом: секреты местной кухни Распробовать национальные блюда, щедро приправленные задушевными беседами Начало: Barbaros, Hadrian Kale Kapısı, 07100 Muratpaşa/Ant... € 99 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа Археологический Музей Анталии Начало: Археологический Музей Антальи Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00,13:00,14:00, 15:00, 16:00 158 $ 119 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек Начало: Место, где вы живёте Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 $ 417 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа Природные красоты Анталии: Водопады и треккинг Откройте для себя красоту водопадов Анталии в увлекательной прогулке с элементами треккинга Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly... $ 189 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Анталийские Исторические Музеи: Калеичи в деталях Знакомство с историей Анталии через эксклюзивный тур по музеям Калеичи с профессиональными гидами Начало: Площадь Республики или Археологический музей Расписание: Каждый День с 9:00 до 13:30, с 14:00-18:30 $ 175 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Авторский тур по музеям Антальи Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр... € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа Фотопрогулка по Анталии: впечатления и красочные снимки Погрузитесь в атмосферу Анталии, где каждый снимок рассказывает историю. Сохраните воспоминания в кадрах Начало: Kaleici $ 169 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ» Начало: По договоренности Расписание: по договорённости $ 260 за всё до 4 чел.