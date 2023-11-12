Anna — ваша команда гидов в Анталии

Привет! Мы — Денис, Аня, Ксюша и Игорь - организаторы незабываемых туров! Путешествия — это наш образ жизни и работа одновременно. Мы постоянно в движении, открываем для себя новые маршруты и с радостью показываем вам! Сейчас организовываем походы и треккинги в Архызе, Домбае, Дагестане, Приэльбрусье, Адыгее, Сочи, Абхазии, Турции и на зимнем Байкале. С нами круто тем, кто любит дружественную атмосферу, позитивную компанию и принимает участие в её создании. С нами сложно тем, кто привык получать внимание через негатив и старается его спровоцировать. Самые популярные слова в отзывах о нас: «душевно», «вкусно», «всё продумано».

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