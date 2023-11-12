Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы
Вы увидите античные города и уникальную горящую гору Янарташ, посмотрите на маяк на мысе Гелидония и полюбуетесь завораживающими видами на уютные бухты, скалистые горы и морскую синеву.
Подышите чистейшим воздухом, попробуете местную кухню и спелые фрукты и согреетесь под тёплым турецким солнышком. Присоединяйтесь к нашему активному, но комфортному путешествию!
ноя
ноя
мар
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Переезд в Чиралы, поход вдоль побережья
Встречаемся и переезжаем в деревню Чиралы района Кемер (около 1,5 часа в пути). Чиралы — это уютное местечко на берегу моря, в окрестностях которого много живописных бухт и диких пляжей. После размещения в домиках совершим радиальный поход к смотровой вдоль побережья.
Вечером поужинаем, познакомимся поближе, отдохнём и насладимся видом гор и звёздного неба.
Пройдём пешком — 9 км.
Треккинг до Текирова и обратно
Утром возьмём с собой необходимые вещи и отправимся вдоль моря по Ликийской тропе в направлении Текирова. По пути вы полюбуетесь живописными скалами у моря, уютными и почти безлюдными бухтами. Обязательно искупаемся в море, если позволит погода, и пообедаем в одной из тихих бухточек. Вечером вернёмся обратно в Чиралы, утопающее в зелени апельсиновых садов.
Пешком — 16 км, набор и сброс высоты — 200 м.
Подъём на горящую гору, обед на форелевой ферме
Сегодня отправимся на гору Янарташ, где уже не одно тысячелетие из земли выходит и самовозгорается природный газ. По легенде, изложенной в «Иллиаде» Гомера, языки пламени выпускает Химера — существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Отсюда и второе название горы — Химера. На обед зайдём в ресторанчик при форелевой ферме и отведаем свежепойманную, вкусно приготовленную рыбу по фирменному местному рецепту. Вечером вернёмся в Чиралы.
Пешком — 19 км, набор высоты — 280 м.
Поход до Адрасана через город Олимпос
Сегодня держим путь в Адрасан — спокойную и уютную деревушку. Пройдём через хорошо сохранившийся древний город Олимпос. Вы увидите театр и улицы, гравюры на скалах и гробницы с древними надписями. После поднимемся на одноимённую гору, с которой открывается завораживающая панорама моря и гор, а внизу уже виден посёлок Адрасан. Вечером разместимся в домиках и вкусно поужинаем.
Пешком — 17 км, набор и сброс высоты — 730 м.
Треккинг к мысу Гелидония
В этот день пройдём по одной из самых живописных троп Ликийского маршрута к самой южной точке Турции — мысу Гелидония. На его мыса установлен маяк, гармонично вписывающийся в местный пейзаж — вид ансамбля гор, моря и творения человека должен вам понравиться!
Вечером вернёмся в домики в Адрасане.
Пешком — 16 км, перепад высот — 420 м.
Прогулка, отъёзд
До отъезда вы ещё успеете искупаться в море (по погоде) и прогуляться до мыса с красивым видом на побережье. На главный автовокзал Анталии вернёмся около 15:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анталья, автовокзал, 12:00Завершение: Анталья, автовокзал, 15:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.