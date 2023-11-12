Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах

Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Мы пройдём по части Ликийской тропы — от Кемера до самой южной точки Турции.

Вы увидите античные города и уникальную горящую гору Янарташ, посмотрите на маяк на мысе Гелидония и полюбуетесь завораживающими видами на уютные бухты, скалистые горы и морскую синеву.

Подышите чистейшим воздухом, попробуете местную кухню и спелые фрукты и согреетесь под тёплым турецким солнышком. Присоединяйтесь к нашему активному, но комфортному путешествию!
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Ближайшие даты:
12
ноя
25
ноя
24
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Чиралы, поход вдоль побережья

Встречаемся и переезжаем в деревню Чиралы района Кемер (около 1,5 часа в пути). Чиралы — это уютное местечко на берегу моря, в окрестностях которого много живописных бухт и диких пляжей. После размещения в домиках совершим радиальный поход к смотровой вдоль побережья.
Вечером поужинаем, познакомимся поближе, отдохнём и насладимся видом гор и звёздного неба.
Пройдём пешком — 9 км.

Переезд в Чиралы, поход вдоль побережьяПереезд в Чиралы, поход вдоль побережьяПереезд в Чиралы, поход вдоль побережьяПереезд в Чиралы, поход вдоль побережьяПереезд в Чиралы, поход вдоль побережьяПереезд в Чиралы, поход вдоль побережья
2 день

Треккинг до Текирова и обратно

Утром возьмём с собой необходимые вещи и отправимся вдоль моря по Ликийской тропе в направлении Текирова. По пути вы полюбуетесь живописными скалами у моря, уютными и почти безлюдными бухтами. Обязательно искупаемся в море, если позволит погода, и пообедаем в одной из тихих бухточек. Вечером вернёмся обратно в Чиралы, утопающее в зелени апельсиновых садов.
Пешком — 16 км, набор и сброс высоты — 200 м.

Треккинг до Текирова и обратноТреккинг до Текирова и обратноТреккинг до Текирова и обратноТреккинг до Текирова и обратно
3 день

Подъём на горящую гору, обед на форелевой ферме

Сегодня отправимся на гору Янарташ, где уже не одно тысячелетие из земли выходит и самовозгорается природный газ. По легенде, изложенной в «Иллиаде» Гомера, языки пламени выпускает Химера — существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Отсюда и второе название горы — Химера. На обед зайдём в ресторанчик при форелевой ферме и отведаем свежепойманную, вкусно приготовленную рыбу по фирменному местному рецепту. Вечером вернёмся в Чиралы.
Пешком — 19 км, набор высоты — 280 м.

Подъём на горящую гору, обед на форелевой фермеПодъём на горящую гору, обед на форелевой фермеПодъём на горящую гору, обед на форелевой фермеПодъём на горящую гору, обед на форелевой ферме
4 день

Поход до Адрасана через город Олимпос

Сегодня держим путь в Адрасан — спокойную и уютную деревушку. Пройдём через хорошо сохранившийся древний город Олимпос. Вы увидите театр и улицы, гравюры на скалах и гробницы с древними надписями. После поднимемся на одноимённую гору, с которой открывается завораживающая панорама моря и гор, а внизу уже виден посёлок Адрасан. Вечером разместимся в домиках и вкусно поужинаем.
Пешком — 17 км, набор и сброс высоты — 730 м.

Поход до Адрасана через город ОлимпосПоход до Адрасана через город ОлимпосПоход до Адрасана через город ОлимпосПоход до Адрасана через город Олимпос
5 день

Треккинг к мысу Гелидония

В этот день пройдём по одной из самых живописных троп Ликийского маршрута к самой южной точке Турции — мысу Гелидония. На его мыса установлен маяк, гармонично вписывающийся в местный пейзаж — вид ансамбля гор, моря и творения человека должен вам понравиться!
Вечером вернёмся в домики в Адрасане.
Пешком — 16 км, перепад высот — 420 м.

Треккинг к мысу ГелидонияТреккинг к мысу ГелидонияТреккинг к мысу ГелидонияТреккинг к мысу Гелидония
6 день

Прогулка, отъёзд

До отъезда вы ещё успеете искупаться в море (по погоде) и прогуляться до мыса с красивым видом на побережье. На главный автовокзал Анталии вернёмся около 15:00.

Прогулка, отъёздПрогулка, отъёздПрогулка, отъёзд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
Завершение: Анталья, автовокзал, 15:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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