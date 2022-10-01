Уровень сложности похода средний, подходит путешественникам, желающим приобрести первый походный опыт. Маршрут технически несложный, в определённые дни предстоят длительные переходы — около 10-15 км. Могут быть крутые кратковременные подъёмы, затяжные спуски. Вес рюкзаков перед началом маршрута не превышает 13-15 кг. По мере движения гид погрузит вас в романтику похода, обучит правильной упаковке рюкзака, секретам полевой кулинарии, установке палаток, розжигу костра и правильному дыханию во время движения на разных участках.
Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении взрослых. Родители должны понимать, что им придётся нести часть снаряжения за своих детей.