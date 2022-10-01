Турция — это не только отдых в отеле с «ол инклюзив». Это, в первую очередь, живописная природа, ароматные хвойные леса и древности античных времён, аппетитная кухня и гостеприимные местные жители. Мы пройдём знаменитым маршрутом Средиземноморья по извилистым горным тропам. Вы увидите руины древнего города Олимпос, основанного пиратами, и мистическую горящую гору Янарташ. Мы поднимемся на высшую точку национального парка, полюбуемся гранатовыми и апельсиновыми садами каньона Гейнюк и оливковыми рощами. Будем есть сочные фрукты, купаться на чистейших пляжах и ночевать под мириадами звёзд.

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Описание

Организационные детали

Уровень сложности похода средний, подходит путешественникам, желающим приобрести первый походный опыт. Маршрут технически несложный, в определённые дни предстоят длительные переходы — около 10-15 км. Могут быть крутые кратковременные подъёмы, затяжные спуски. Вес рюкзаков перед началом маршрута не превышает 13-15 кг. По мере движения гид погрузит вас в романтику похода, обучит правильной упаковке рюкзака, секретам полевой кулинарии, установке палаток, розжигу костра и правильному дыханию во время движения на разных участках.

Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении взрослых. Родители должны понимать, что им придётся нести часть снаряжения за своих детей.