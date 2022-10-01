Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах

Пройти по заповедным местам, покататься на яхте и увидеть чудо природы

Турция — это не только отдых в отеле с «ол инклюзив».

Это, в первую очередь, живописная природа, ароматные хвойные леса и древности античных времён, аппетитная кухня и гостеприимные местные жители. Мы пройдём знаменитым маршрутом Средиземноморья по извилистым горным тропам. Вы увидите руины древнего города Олимпос, основанного пиратами, и мистическую горящую гору Янарташ.

Мы поднимемся на высшую точку национального парка, полюбуемся гранатовыми и апельсиновыми садами каньона Гейнюк и оливковыми рощами. Будем есть сочные фрукты, купаться на чистейших пляжах и ночевать под мириадами звёзд.
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
Ближайшие даты:
26
сен
7
окт
28
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Уровень сложности похода средний, подходит путешественникам, желающим приобрести первый походный опыт. Маршрут технически несложный, в определённые дни предстоят длительные переходы — около 10-15 км. Могут быть крутые кратковременные подъёмы, затяжные спуски. Вес рюкзаков перед началом маршрута не превышает 13-15 кг. По мере движения гид погрузит вас в романтику похода, обучит правильной упаковке рюкзака, секретам полевой кулинарии, установке палаток, розжигу костра и правильному дыханию во время движения на разных участках.

Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении взрослых. Родители должны понимать, что им придётся нести часть снаряжения за своих детей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт (AYT) , в 14:00 у выхода из терминала, в который вы прилетаете. Прибыть в Анталью необходимо не позже 13:30. Для тех, кто прилетел накануне, встреча в 15:00 в парке «Матрёшка» (Park Matrushka) со стороны бульвара Ататюрка. Также можно встретиться с группой на автовокзале Антальи, куда автобус заедет сразу после аэропорта
Завершение: Вылет из Антальи любым удобным рейсом после 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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