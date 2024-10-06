Пешком вдоль Средиземного моря
Авторский тур в Анталье

Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками

Соскучились по морю, горам и ласковому солнышку? Приглашаем отправиться с нами гулять по Ликийской тропе! Будем дышать ароматом хвойных лесов с примесью солоноватого запаха моря. Исследуем руины древних городов и полакомимся сочными фруктами. Искупаемся на безлюдных пляжах и запасёмся красочными воспоминаниями на период долгой зимы.

Никаких палаток и тяжёлых рюкзаков — ночуем в небольших отелях, а все наши вещи будет перевозить автомобиль.
Пешком вдоль Средиземного моря
Пешком вдоль Средиземного моря
Пешком вдоль Средиземного моря
Ближайшие даты:
6
окт
20
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 105
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Маршрут не требует особой физической подготовки, доступен для всех людей, имеющих среднюю физическую форму И не имеющих медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Если вы любите долгие прогулки налегке — этот тур для вас. Если у вас есть проблемы со здоровьем или медицинские противопоказания, обязательно укажите это при подаче заявки. Гиду важно учитывать это в туре.
Переездов в туре крайне мало. Длительные переезды, такие как трансфер из/в аэропорт, осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Также мы прокатимся на местной маршрутке.
Наши вещи вдоль маршрута путешествуют отдельно, пока мы идём пешком. Мы просто оставляем чемоданы и рюкзаки утром на ресепшн, а вечером обнаруживаем их в другом отеле.
Для граждан России, Украины и Беларуси виза в Турцию не требуется.

Проживание. Ночуем в мини-отелях, гостиницах и бунгало в 2-3-местных номерах с удобствами. Некоторые отели будут более комфортными, некоторые менее, так как наш маршрут проходит и через популярные туристические места, и через редко посещаемые.
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость включены все завтраки в гостиницах (со 2-го по 10-й дни) и ужин в 5-й день. На обеды мы будем заходить в кафе или покупать перекусы в магазинах. Ужинать в 1-4, 6-9-й дни будем в ресторанчиках с местной кухней.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

После встречи в аэропорту вы вдохнёте тёплый и немного влажный морской воздух, выйдя из здания, и отправитесь к мини-отелю в Фетхие. Разместитесь и отдохнёте после перелёта в предвкушении приключений. Вечером поужинаем в кафе и познакомимся.

2 день

Прогулка по Фетхие, деревня Каякёй, Олюдениз

Сегодня будем много гулять и познакомимся с городом Фетхие. Пройдёмся по его живописным улочкам, рассмотрим ликийские гробницы — древние строения в скалах, созданные без использования электричества и строительной техники. В самой богатой гробнице, расположенной выше остальных, погребён царь Аминтас, один из правителей Фехтие.

Доедем до деревни-призрака Каякёй: греки, жившие здесь до 20 века, бежали после турецкого вторжения, оставив свои жилища. От прогулки по заросшим тропинкам среди пустых каменных домов иногда бегут мурашки — ощущения очень необычные. Затем выйдем на дорожку, которая приведёт нас к посёлку Олюдениз на берегу лагуны. Разместимся в отеле и пойдём любоваться лазурной водой, слушать шум прибоя и нежиться на пляже.

Прогулка по Фетхие, деревня Каякёй, ОлюденизПрогулка по Фетхие, деревня Каякёй, ОлюденизПрогулка по Фетхие, деревня Каякёй, ОлюденизПрогулка по Фетхие, деревня Каякёй, ОлюденизПрогулка по Фетхие, деревня Каякёй, ОлюденизПрогулка по Фетхие, деревня Каякёй, Олюдениз
3 день

Свободный день

В этот день вы сами выберете, чем хотите заняться. Можно посетить традиционный турецкий хамам, прокатиться на кораблике или испытать яркие эмоции от полёта с парапланом. Можно просто погулять по городу, купить сувениры или провести время на пляже.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Поход до Долины бабочек

Утром желающие окунутся в море и — в путь. По тропе вдоль горы Бабадаг дойдём до Долины бабочек — одного из живописнейших пляжей Турции меж высоких скал. По пути полюбуемся кажущейся бесконечной морской синевой. На ночь остановимся в гостевом доме, из окон которого открывается потрясающий вид на ущелье.

Поход до Долины бабочекПоход до Долины бабочекПоход до Долины бабочек
5 день

По тропе Кабак к пляжу Акбурун

После завтрака по тропе Кабак пойдём вдоль берега — можем останавливаться и купаться сколько захочется. Насладимся запахом изогнутых сосен, видами на бухту и скалы. Дойдём до красивого пляжа у посёлка Акбурун, что означает «белый нос»: здесь огромные белокаменные плиты выстилают морское дно — входить в море очень удобно. Искупаемся, пообедаем и прогуляемся до нашего отеля на пляже.

По тропе Кабак к пляжу АкбурунПо тропе Кабак к пляжу АкбурунПо тропе Кабак к пляжу Акбурун
6 день

Прогулка по горам, переезд в Патару

Сегодня почувствуем себя покорителями скал — любуясь панорамой, заберёмся на самый верх, где насладимся видом морской глади, упирающейся в линию горизонта. А на спуске нас будет ждать транспорт, на котором мы доедем до места нашей следующей ночёвки — городка Патара.

Прогулка по горам, переезд в ПатаруПрогулка по горам, переезд в ПатаруПрогулка по горам, переезд в Патару
7 день

Античный город, каньон Дизликент, закат на пляже Патары

Утром отправимся исследовать руины античного города Патара, который, по легенде, был основан сыном Апполона Патарусом и датируется 8-м веком до н. э. Рассмотрим сохранившуюся триумфальную арку, бани, театр, здание городского совета и некрополь.
Затем спустимся в каньон Дизликент, прогуляемся среди покрытых разноцветным мхом скал и камней. Вечером выйдем на знаменитый пляж Патары — немноголюдный и живописный, с кристально чистой водой. Сидя на песчаных дюнах, проводим солнце и полюбуемся яркими закатными красками. После заглянем в кафе: отметим завершение путешествия и поделимся друг с другом впечатлениями.

Античный город, каньон Дизликент, закат на пляже ПатарыАнтичный город, каньон Дизликент, закат на пляже ПатарыАнтичный город, каньон Дизликент, закат на пляже Патары
8 день

Отъезд

После завтрака едем в аэропорт Анталии. Желающие остаться могут выйти в городе и продолжить отдыхать на чудесных турецких пляжах.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Все групповые трансферы по программе: из/в аэропорт Антальи, из отеля в Олюденизе до начала пешего маршрута, от окончания пешего маршрута до Патары и по Патаре
  • Транспортировка вещей на машине по всему маршруту
  • Проживание в мини-отелях, гостиницах и бунгало
  • Все завтраки (2-10 дни), ужин в гостевом доме в 5-й день
  • Входные билеты: к Ликийским гробницам, в деревню-призрак Каякёй, в античный город Патару, в каньон Дизликент
  • Билеты на маршрутку из Фетхие в Каякёй
  • Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелёт
  • Обеды, ужины в 1-4, 6-9 дни
  • Доплата за одноместное размещение - 300 евро
  • Самостоятельный трансфер из/в аэропорт в случае отличного от основной группы времени прибытия/отбытия или трансфер из другого аэропорта
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные активности: параглайдинг, катание на катере, хамам и т. д
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся в 15:00 в аэропорту Антальи. Вас встретит наш гид, затем - групповой трансфер в Фетхие и заселение в гостиницу
Завершение: Аэропорт Антальи. Можно брать билеты на любой удобный рейс, вылетающий после 14:00, либо на следующий день после завершения тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

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