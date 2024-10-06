Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками
Никаких палаток и тяжёлых рюкзаков — ночуем в небольших отелях, а все наши вещи будет перевозить автомобиль.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 105
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Маршрут не требует особой физической подготовки, доступен для всех людей, имеющих среднюю физическую форму И не имеющих медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Если вы любите долгие прогулки налегке — этот тур для вас. Если у вас есть проблемы со здоровьем или медицинские противопоказания, обязательно укажите это при подаче заявки. Гиду важно учитывать это в туре.
Переездов в туре крайне мало. Длительные переезды, такие как трансфер из/в аэропорт, осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Также мы прокатимся на местной маршрутке.
Наши вещи вдоль маршрута путешествуют отдельно, пока мы идём пешком. Мы просто оставляем чемоданы и рюкзаки утром на ресепшн, а вечером обнаруживаем их в другом отеле.
Для граждан России, Украины и Беларуси виза в Турцию не требуется.
Проживание. Ночуем в мини-отелях, гостиницах и бунгало в 2-3-местных номерах с удобствами. Некоторые отели будут более комфортными, некоторые менее, так как наш маршрут проходит и через популярные туристические места, и через редко посещаемые.
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. В стоимость включены все завтраки в гостиницах (со 2-го по 10-й дни) и ужин в 5-й день. На обеды мы будем заходить в кафе или покупать перекусы в магазинах. Ужинать в 1-4, 6-9-й дни будем в ресторанчиках с местной кухней.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
После встречи в аэропорту вы вдохнёте тёплый и немного влажный морской воздух, выйдя из здания, и отправитесь к мини-отелю в Фетхие. Разместитесь и отдохнёте после перелёта в предвкушении приключений. Вечером поужинаем в кафе и познакомимся.
Прогулка по Фетхие, деревня Каякёй, Олюдениз
Сегодня будем много гулять и познакомимся с городом Фетхие. Пройдёмся по его живописным улочкам, рассмотрим ликийские гробницы — древние строения в скалах, созданные без использования электричества и строительной техники. В самой богатой гробнице, расположенной выше остальных, погребён царь Аминтас, один из правителей Фехтие.
Доедем до деревни-призрака Каякёй: греки, жившие здесь до 20 века, бежали после турецкого вторжения, оставив свои жилища. От прогулки по заросшим тропинкам среди пустых каменных домов иногда бегут мурашки — ощущения очень необычные. Затем выйдем на дорожку, которая приведёт нас к посёлку Олюдениз на берегу лагуны. Разместимся в отеле и пойдём любоваться лазурной водой, слушать шум прибоя и нежиться на пляже.
Свободный день
В этот день вы сами выберете, чем хотите заняться. Можно посетить традиционный турецкий хамам, прокатиться на кораблике или испытать яркие эмоции от полёта с парапланом. Можно просто погулять по городу, купить сувениры или провести время на пляже.
Поход до Долины бабочек
Утром желающие окунутся в море и — в путь. По тропе вдоль горы Бабадаг дойдём до Долины бабочек — одного из живописнейших пляжей Турции меж высоких скал. По пути полюбуемся кажущейся бесконечной морской синевой. На ночь остановимся в гостевом доме, из окон которого открывается потрясающий вид на ущелье.
По тропе Кабак к пляжу Акбурун
После завтрака по тропе Кабак пойдём вдоль берега — можем останавливаться и купаться сколько захочется. Насладимся запахом изогнутых сосен, видами на бухту и скалы. Дойдём до красивого пляжа у посёлка Акбурун, что означает «белый нос»: здесь огромные белокаменные плиты выстилают морское дно — входить в море очень удобно. Искупаемся, пообедаем и прогуляемся до нашего отеля на пляже.
Прогулка по горам, переезд в Патару
Сегодня почувствуем себя покорителями скал — любуясь панорамой, заберёмся на самый верх, где насладимся видом морской глади, упирающейся в линию горизонта. А на спуске нас будет ждать транспорт, на котором мы доедем до места нашей следующей ночёвки — городка Патара.
Античный город, каньон Дизликент, закат на пляже Патары
Утром отправимся исследовать руины античного города Патара, который, по легенде, был основан сыном Апполона Патарусом и датируется 8-м веком до н. э. Рассмотрим сохранившуюся триумфальную арку, бани, театр, здание городского совета и некрополь.
Затем спустимся в каньон Дизликент, прогуляемся среди покрытых разноцветным мхом скал и камней. Вечером выйдем на знаменитый пляж Патары — немноголюдный и живописный, с кристально чистой водой. Сидя на песчаных дюнах, проводим солнце и полюбуемся яркими закатными красками. После заглянем в кафе: отметим завершение путешествия и поделимся друг с другом впечатлениями.
Отъезд
После завтрака едем в аэропорт Анталии. Желающие остаться могут выйти в городе и продолжить отдыхать на чудесных турецких пляжах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Все групповые трансферы по программе: из/в аэропорт Антальи, из отеля в Олюденизе до начала пешего маршрута, от окончания пешего маршрута до Патары и по Патаре
- Транспортировка вещей на машине по всему маршруту
- Проживание в мини-отелях, гостиницах и бунгало
- Все завтраки (2-10 дни), ужин в гостевом доме в 5-й день
- Входные билеты: к Ликийским гробницам, в деревню-призрак Каякёй, в античный город Патару, в каньон Дизликент
- Билеты на маршрутку из Фетхие в Каякёй
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Международный авиаперелёт
- Обеды, ужины в 1-4, 6-9 дни
- Доплата за одноместное размещение - 300 евро
- Самостоятельный трансфер из/в аэропорт в случае отличного от основной группы времени прибытия/отбытия или трансфер из другого аэропорта
- Медицинская страховка
- Дополнительные активности: параглайдинг, катание на катере, хамам и т. д
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки