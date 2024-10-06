Соскучились по морю, горам и ласковому солнышку? Приглашаем отправиться с нами гулять по Ликийской тропе! Будем дышать ароматом хвойных лесов с примесью солоноватого запаха моря. Исследуем руины древних городов и полакомимся сочными фруктами. Искупаемся на безлюдных пляжах и запасёмся красочными воспоминаниями на период долгой зимы. Никаких палаток и тяжёлых рюкзаков — ночуем в небольших отелях, а все наши вещи будет перевозить автомобиль.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Маршрут не требует особой физической подготовки, доступен для всех людей, имеющих среднюю физическую форму И не имеющих медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Если вы любите долгие прогулки налегке — этот тур для вас. Если у вас есть проблемы со здоровьем или медицинские противопоказания, обязательно укажите это при подаче заявки. Гиду важно учитывать это в туре.

Переездов в туре крайне мало. Длительные переезды, такие как трансфер из/в аэропорт, осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Также мы прокатимся на местной маршрутке.

Наши вещи вдоль маршрута путешествуют отдельно, пока мы идём пешком. Мы просто оставляем чемоданы и рюкзаки утром на ресепшн, а вечером обнаруживаем их в другом отеле.

Для граждан России, Украины и Беларуси виза в Турцию не требуется.