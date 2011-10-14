Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Авторский тур в Анталье

Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы

Мы пройдём по части Ликийской тропы — от Кемера до самой южной точки Турции.

Вы увидите античные города и уникальную горящую гору Янарташ, посмотрите на маяк на мысе Гелидония и полюбуетесь завораживающими видами на уютные бухты, скалистые горы и морскую синеву.

Подышите чистейшим воздухом, попробуете местную кухню и спелые фрукты и согреетесь под тёплым турецким солнышком. Присоединяйтесь к нашему активному, но комфортному путешествию!
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Ближайшие даты:
6
окт
3
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. В домиках по 2-3 человека. 3 ночи в Чиралы, 2 ночи в Адрасане. Рядом есть магазины и кафе. Всё недостающее снаряжение вы можете взять у нас в аренду.

Питание. Включено 3-разовое питание (кроме обедов в 1-й и 6-1 дни). Завтрак классический турецкий: сыры, яйца, оливки, овощи, лепёшка, чай, кофе. На обед перекусы (бутерброды, чай) или суп, на ужин каши с сыром, мясом, овощные салаты, национальные блюда.

Уровень сложности. Тур подойдёт тем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и проч.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет в сопровождении родителей.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Чиралы, поход вдоль побережья

Встречаемся и переезжаем в деревню Чиралы района Кемер (около 1,5 часа в пути). Чиралы — это уютное местечко на берегу моря, в окрестностях которого много живописных бухт и диких пляжей. После размещения в домиках совершим радиальный поход к смотровой вдоль побережья.
Вечером поужинаем, познакомимся поближе, отдохнём и насладимся видом гор и звёздного неба.
Пройдём пешком — 9 км.

Переезд в Чиралы, поход вдоль побережьяПереезд в Чиралы, поход вдоль побережьяПереезд в Чиралы, поход вдоль побережьяПереезд в Чиралы, поход вдоль побережьяПереезд в Чиралы, поход вдоль побережьяПереезд в Чиралы, поход вдоль побережья
2 день

Треккинг до Текирова и обратно

Утром возьмём с собой необходимые вещи и отправимся вдоль моря по Ликийской тропе в направлении Текирова. По пути вы полюбуетесь живописными скалами, уютными и почти безлюдными бухтами. Обязательно искупаемся, если позволит погода, и пообедаем в одной из тихих бухточек. Вечером вернёмся обратно в Чиралы, утопающее в зелени апельсиновых садов.
Пешком — 16 км, набор и сброс высоты — 200 м.

Треккинг до Текирова и обратноТреккинг до Текирова и обратноТреккинг до Текирова и обратноТреккинг до Текирова и обратно
3 день

Подъём на горящую гору, обед на форелевой ферме

Сегодня отправимся на гору Янарташ, где уже не одно тысячелетие из земли выходит и самовозгорается природный газ. По легенде, изложенной в «Иллиаде» Гомера, языки пламени выпускает Химера — существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Отсюда и второе название горы — Химера. На обед зайдём в ресторанчик при форелевой ферме и отведаем свежепойманную, вкусно приготовленную рыбу по фирменному местному рецепту. Вечером вернёмся в Чиралы.
Пешком — 19 км, набор высоты — 280 м.

Подъём на горящую гору, обед на форелевой фермеПодъём на горящую гору, обед на форелевой фермеПодъём на горящую гору, обед на форелевой фермеПодъём на горящую гору, обед на форелевой ферме
4 день

Поход до Адрасана через город Олимпос

Сегодня держим путь в Адрасан — спокойную и уютную деревушку. Пройдём через хорошо сохранившийся древний город Олимпос. Вы увидите театр и улицы, гравюры на скалах и гробницы с древними надписями. После поднимемся на одноимённую гору, с которой открывается завораживающая панорама моря и гор, а внизу уже виден посёлок Адрасан. Вечером разместимся в домиках и вкусно поужинаем.
Пешком — 17 км, набор и сброс высоты — 730 м.

Поход до Адрасана через город ОлимпосПоход до Адрасана через город ОлимпосПоход до Адрасана через город ОлимпосПоход до Адрасана через город Олимпос
5 день

Треккинг к мысу Гелидония

В этот день пройдём по одной из самых живописных троп Ликийского маршрута к самой южной точке Турции — мысу Гелидония. На его мыса установлен маяк, гармонично вписывающийся в местный пейзаж — вид ансамбля гор, моря и творения человека должен вам понравиться!
Вечером вернёмся в домики в Адрасане.
Пешком — 16 км, перепад высот — 420 м.

Треккинг к мысу ГелидонияТреккинг к мысу ГелидонияТреккинг к мысу ГелидонияТреккинг к мысу Гелидония
6 день

Прогулка, отъёзд

До отъезда вы ещё успеете искупаться в море (по погоде) и прогуляться до мыса с красивым видом на побережье. На главный автовокзал Анталии вернёмся около 15:00.

Прогулка, отъёздПрогулка, отъёздПрогулка, отъёзд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все передвижения по Турции в составе группы
  • Ежедневная доставка багажа к домику
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытного инструктора-гида
  • Консультации перед походом и помощь в подготовке
  • Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Анталии и обратно
  • Обед в 1-й и 6-й дни тура
  • Медицинская страховка
  • Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, прогулки на катере, форс-мажор)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
Завершение: Анталья, автовокзал, 15:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеЛетниеАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыПрирода и пейзажиТреккинг и походы

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