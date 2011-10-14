Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы
Вы увидите античные города и уникальную горящую гору Янарташ, посмотрите на маяк на мысе Гелидония и полюбуетесь завораживающими видами на уютные бухты, скалистые горы и морскую синеву.
Подышите чистейшим воздухом, попробуете местную кухню и спелые фрукты и согреетесь под тёплым турецким солнышком. Присоединяйтесь к нашему активному, но комфортному путешествию!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$600
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. В домиках по 2-3 человека. 3 ночи в Чиралы, 2 ночи в Адрасане. Рядом есть магазины и кафе. Всё недостающее снаряжение вы можете взять у нас в аренду.
Питание. Включено 3-разовое питание (кроме обедов в 1-й и 6-1 дни). Завтрак классический турецкий: сыры, яйца, оливки, овощи, лепёшка, чай, кофе. На обед перекусы (бутерброды, чай) или суп, на ужин каши с сыром, мясом, овощные салаты, национальные блюда.
Уровень сложности. Тур подойдёт тем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и проч.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет в сопровождении родителей.
Программа тура по дням
Переезд в Чиралы, поход вдоль побережья
Встречаемся и переезжаем в деревню Чиралы района Кемер (около 1,5 часа в пути). Чиралы — это уютное местечко на берегу моря, в окрестностях которого много живописных бухт и диких пляжей. После размещения в домиках совершим радиальный поход к смотровой вдоль побережья.
Вечером поужинаем, познакомимся поближе, отдохнём и насладимся видом гор и звёздного неба.
Пройдём пешком — 9 км.
Треккинг до Текирова и обратно
Утром возьмём с собой необходимые вещи и отправимся вдоль моря по Ликийской тропе в направлении Текирова. По пути вы полюбуетесь живописными скалами, уютными и почти безлюдными бухтами. Обязательно искупаемся, если позволит погода, и пообедаем в одной из тихих бухточек. Вечером вернёмся обратно в Чиралы, утопающее в зелени апельсиновых садов.
Пешком — 16 км, набор и сброс высоты — 200 м.
Подъём на горящую гору, обед на форелевой ферме
Сегодня отправимся на гору Янарташ, где уже не одно тысячелетие из земли выходит и самовозгорается природный газ. По легенде, изложенной в «Иллиаде» Гомера, языки пламени выпускает Химера — существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Отсюда и второе название горы — Химера. На обед зайдём в ресторанчик при форелевой ферме и отведаем свежепойманную, вкусно приготовленную рыбу по фирменному местному рецепту. Вечером вернёмся в Чиралы.
Пешком — 19 км, набор высоты — 280 м.
Поход до Адрасана через город Олимпос
Сегодня держим путь в Адрасан — спокойную и уютную деревушку. Пройдём через хорошо сохранившийся древний город Олимпос. Вы увидите театр и улицы, гравюры на скалах и гробницы с древними надписями. После поднимемся на одноимённую гору, с которой открывается завораживающая панорама моря и гор, а внизу уже виден посёлок Адрасан. Вечером разместимся в домиках и вкусно поужинаем.
Пешком — 17 км, набор и сброс высоты — 730 м.
Треккинг к мысу Гелидония
В этот день пройдём по одной из самых живописных троп Ликийского маршрута к самой южной точке Турции — мысу Гелидония. На его мыса установлен маяк, гармонично вписывающийся в местный пейзаж — вид ансамбля гор, моря и творения человека должен вам понравиться!
Вечером вернёмся в домики в Адрасане.
Пешком — 16 км, перепад высот — 420 м.
Прогулка, отъёзд
До отъезда вы ещё успеете искупаться в море (по погоде) и прогуляться до мыса с красивым видом на побережье. На главный автовокзал Анталии вернёмся около 15:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все передвижения по Турции в составе группы
- Ежедневная доставка багажа к домику
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Групповая аптечка
- Услуги опытного инструктора-гида
- Консультации перед походом и помощь в подготовке
- Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Анталии и обратно
- Обед в 1-й и 6-й дни тура
- Медицинская страховка
- Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, прогулки на катере, форс-мажор)