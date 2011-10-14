Возможно участие с детьми.

Проживание. В домиках по 2-3 человека. 3 ночи в Чиралы, 2 ночи в Адрасане. Рядом есть магазины и кафе. Всё недостающее снаряжение вы можете взять у нас в аренду.

Питание. Включено 3-разовое питание (кроме обедов в 1-й и 6-1 дни). Завтрак классический турецкий: сыры, яйца, оливки, овощи, лепёшка, чай, кофе. На обед перекусы (бутерброды, чай) или суп, на ужин каши с сыром, мясом, овощные салаты, национальные блюда.

Уровень сложности. Тур подойдёт тем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и проч.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет в сопровождении родителей.