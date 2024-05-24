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Авторский тур
5 дней
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
13 окт в 19:00
14 окт в 08:00
$560 за человека
скидка
20%
Авторский тур
1 день 14 часов
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
10 июня в 03:00
13 июня в 03:00
70$56 за человека
скидка
17%
Авторский тур
1 день 14 часов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
65$54 за человека
Авторский тур
1 день 7 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 02:00
12 июня в 02:00
$199 за человека
Авторский тур
1.5 день
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
12 июня в 03:00
13 июня в 03:00
от $240 за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$48 за человека
Авторский тур
8 дней
Пешком вдоль Средиземного моря
Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками
Начало: Встречаемся в 15:00 в аэропорту Антальи. Вас встре...
20 окт в 08:00
$1 105 за человека
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$110 за человека
Авторский тур
7 дней
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев
Начало: Анталья, аэропорт/автостанция, время - по договорё...
8 окт в 08:00
16 окт в 08:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
29 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$980 за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Полюбоваться бухтой Бабочек, увидеть город-призрак и погулять налегке в окружении чарующих видов
Начало: Анталья, автовокзал, 13:00
14 окт в 13:00
11 ноя в 13:00
$600 за человека
Авторский тур
6 дней
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
6 окт в 12:00
3 ноя в 12:00
$600 за человека
Авторский тур
7 дней
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Познакомиться с нетуристической Турцией, увидеть самый южный маяк страны и посетить дикие бухты
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00. Запомните, все автовок...
6 окт в 12:00
21 окт в 12:00
$400 за человека
Авторский тур
7 дней
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Посетить знаменитые центры восточной части страны и прикоснуться к древнейшей истории
Начало: Анталья, аэропорт, 04:45
22 окт в 08:00
29 окт в 08:00
$830 за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
15 июня в 16:00
14 сен в 16:00
$1 225 за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
9 ноя в 12:00
$1 225 за человека
Авторский тур
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека
Авторский тур
6 дней
Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
Насладиться видами средиземноморского побережья, погреться на солнышке и отдохнуть в тихих бухтах
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
14 окт в 12:00
11 ноя в 12:00
$400 за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Побывать в Зельве, посетить Аванос и увидеть закатное небо над «Тремя красавицами»
Начало: Время трансфера из отеля разное в зависимости от р...
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$300 за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
6 окт в 10:00
€750 за человека
Авторский тур
8 дней
Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
Попробовать разные виды активностей, погулять по уютному Кашу и рассмотреть архитектурные древности
Начало: Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт...
6 окт в 08:00
$1 439 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна24 мая 2024Все супер! Каппадокия изумительна и прекрасна и дело не только в шарах, хотя они безусловно являются определённым шармом этого места.
- ДДарья23 мая 2024Самая лучшая поездка, которая у меня была! Каппадокия прекрасная, оч хороший гид, влюбил в Турцию! Такую долгую дорогу не почувствовали,
- ААнжелика21 мая 2024Только что вернулась с экскурсии и пока впечатления свежие, хочу поделиться. Экскурсия о-о-очень понравилась впечатление сильное оставила (естественно положительное). Гид
- ААлександра26 марта 2024Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
- ТТатьяна15 марта 2024Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует
- РРоман14 марта 2024Брали экскурсию в сентябре 2023. Остались очень довольны. Особенно гид Ильяс, очень хорошо рассказывал и объяснял, не давал скучать и
- ККодир1 августа 2023Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
- ААлександр5 мая 2023Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дняЭкскурсия на 3 дня - замечательный выбор! Можно в спокойном темпе посетить множество интересных мест, познакомиться с прекрасными людьми, успеть
- PPolli12211 августа 2022Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дняМоя оценка 100/10. Экскурсия невероятная, а я была на очень многих экскурсиях. Программа очень насыщенная, отлично, что дня три, а
- ДДмитрий30 июля 2022Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дняЭкскурсия в каппадокию вышла отличной. Да, к долгой дороги в "газели" я был готов. Но газель была достаточно комфортной. Слава
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Групповые»
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