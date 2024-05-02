Полет на воздушном шаре и лучший закат в мире: экскурсия в Каппадокию из Анталии
Путешествие в Каппадокию — незабываемое дополнение к отпуску у моря! Вас ждут фантастические пейзажи, загадочная культура пещерных городов со скальными церквями и яркие впечатления от насыщенного событиями тура.
Мы побываем в Национальном парке Гёреме, скальных крепостях и церковь VI века, полетаем на воздушном шаре и встретим лучший закат в мире в долине Кызыл Чукур.
Мы побываем в Национальном парке Гёреме, скальных крепостях и церковь VI века, полетаем на воздушном шаре и встретим лучший закат в мире в долине Кызыл Чукур.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 8+
|$48
|Детский от 0 до 7 лет с местом
|$22
|Детский от 0 до 5 лет, без входных билетов
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземные города Каппадокии
- Национальный парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальные крепости Ортахисар и Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь Иоанна Крестителя, построенная VI века
- Долина Любви
- Долина Голубей
- Долина Пашабаг
- Самые большие «грибы-конусы» в Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Долина Кызыл Чукур
Описание
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии (туфовый отель) Экскурсия в Каппадокию из Анталии становится намного приятнее с туром по Турции. Популярный тур по Каппадокии из Анталии, имеющий мистический климат, продолжает предлагать своим гостям незабываемые впечатления с полной, развлекательной, расслабляющей и динамичной экскурсионной программой. Экскурсия в Каппадокию из Анталии организован в соответствии со всеми возможными потребностями и пожеланиями наших гостей. Готовы ли вы открыть для себя культуру, историю и природу Каппадокии с веселой поездкой за короткое время? Если ваш ответ «да», то мы начинаем приключенческий Экскурсия в Каппадокию из Анталии. Начало экскурсии в Каппадокию из Анталии Несомненно, каждый мечтает взять свой багаж и отправиться в приятное путешествие ранним утром. Наши мечты, которые дарят волнение большинству из нас, сбываются, когда Экскурсия в Каппадокию из Анталии доставляет своих гостей с назначенных остановок под теплым утренним солнцем. В то время как наше восторженное путешествие продолжается с перерывами на определенные моменты, мы посещаем нашу первую остановку, после короткого перерыва на завтрак, Подземный город Саратлы Кыркгез. Можно встретить подземные города, которые были построены в Каппадокии из-за частых нападений в историческом процессе региона. Мы снова поворачиваем наш маршрут в сторону Каппадокии, слушая рассказы и истории нашего гида в подземном городе Кыркгез в Сарате. После приятного обеденного перерыва в аутентичном ресторане Каппадокии наша следующей остановкой будет Долина Любви. Долина Любви Невозможно пройти весь путь до Каппадокии, не остановившись в Долине Любви, которую мы можем назвать раем Турции. Все посетители, которые приезжают исследовать долину, не могут не влюбиться в этот регион в соответствии с названием долины. Вы будете очарованы уникальным видом и историей Долины Любви, которую вы можете посетить в первый день экскурсии в Каппадокию из Анталии. Вы также можете насладиться видом на регион с высоты птичьего полета во время тура на воздушном шаре. После посещения долины любви мы снова отправляемся с огромной программой, предусматривающие исследования других красот Каппадокии. Наша следующая остановка – долина Гереме. Музей под открытым небом Гереме, расположенный в долине, становится центром внимания всех посетителей региона. По этой причине в первой части нашей экскурсии в Каппадокию из Анталии вы можете провести время в музее с веселой и мистической атмосферой. Музей под открытым небом Гереме Вы можете посетить любую из церквей, монастырей и часовен в музее в соответствии с вашими предпочтениями.
Монастырь девочек – мальчиков • Церковь Эльмали • Змеиная церковь • Церковь Карикли • Темная церковь • Святая Барбара • Часовня Василия Блаженного • Церковь Токали После посещения различных церквей и монастырей в музее и участия в гончарных мероприятиях мы находим время для фотосессий и заканчиваем наш первый день, чтобы отдохнуть в нашем отеле. Второй день экскурсии в Каппадокию из Анталии Воздушный шар В первые утренние часы, в зависимости от погодных условий и пожеланий наших гостей, мы начинаем день с экскурсии на воздушном шаре, которая приходит на ум при упоминании Каппадокии. Наши гости, предпочитающие тур на воздушном шаре, должны сообщить об этом своему гиду до начала тура. Кроме того, мы рекомендуем нашим гостям, которые не хотят участвовать в туре на воздушном шаре, встать пораньше и насладиться уникальным видом, возможного увидеть только в Каппадокии. После экскурсии на воздушном шаре мы возвращаемся в наш отель, вкусно завтракаем и снова отправляемся в путь. Другие наши остановки, которые мы посетим сегодня, такие же веселые, насыщенные и полны приключений, как и вчера. Пункт назначения-Учисар. Учисар Учисар – это пиковая точка Каппадокии, включающее в себя сочетание самых панорамных видов. Замок Учисар, который является самой большой волшебной трубой Гереме, снова выступает в качестве крыши Каппадокии. Можете быть уверены в том, что уникальные пейзажи отразятся в ваших объективах с его историческими улицами и каменными домами. После тура по Учисару мы начинаем обратный путь в Анталию с посещения долины Гюверчинлик и панорамы Гереме. Голубиная долина Как один из самых незабываемых пешеходных маршрутов, долина является фаворитом экскурсий в Каппадокию из Анталии. Это чудесная среда с голубями, от которых он получил свое название, его безупречная природа, голубиные гнезда, вырезанные в скалах, и водопад, льющийся с высоты 15 метров. Вам захочется каждый год возвращаться в долину Гюверчинлик, где вы сможете насладиться прекрасными фоторамками и незабываемыми моментами. Гереме Панорама Наша последняя остановка в Каппадокии перед обратным путешествием-панорама Гереме. Наши экскурсии, которые сопровождаются веселой, теплой атмосферой и приятными беседами, продолжаются в регионе Панорама Гереме. Этот регион обычно известен как регион наблюдения за пейзажами, и дружеские беседы можно вести перед прекрасным видом каждый час дня, в то время как сладкая усталость тура снимается, в то время как у вас есть чашка горячего кофе в руке. Долина, которая сопровождает романтические моменты и предложения руки и сердца, особенно на закатах, оставит теплый покой в сердцах наших уважаемых гостей тура. А теперь начинается обратный путь в Анталию. Но наши гастрольные визиты еще не закончились. Здесь есть Караван-сарай, который сохраняет свою мистическую атмосферу от прошлого до настоящего времени. Каравансарай На обратном пути мы посетим Каравансарай, который был построен в сельджукский период и сохранился до наших дней. Каравансарай, который в старые времена использовался для торговли и привлекал внимание интересующихся с входных ворот, является местом, где любители истории больше всего чувствуют волнение. С информацией, которую передает наш гид, мы продолжим наше путешествие, изучая важность Шелкового пути в истории и торговле, коммерческую историю того периода и традиции народа. Завершение экскурсии в Каппадокию из Анталии На этом этапе нашей поездки мы делаем перерыв на обед по нашему маршруту и возвращаемся в ваш отель или домой в Анталии. Наше предполагаемое время прибытия-20.00-21.00.
Понедельник, Четверг, Суббота
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземные города Каппадокии
- Национальный парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальные крепости Ортахисар и Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь Иоанна Крестителя, построенная VI века
- Долина Любви
- Долина Голубей
- Долина Пашабаг
- Самые большие «грибы-конусы» в Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Долина Кызыл Чукур
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги русскоговорящего гида
- Входной билет в «Подземный города»
- Проживание в отеле
- Питание: 1 ужин и 2 завтрака
- Страховка
- Посещение Делик Хана
- Замок Ортахисар
- Панорама долины Дервент
- Поход в долину Дервент
- Две экскурсии в церкви в деревне Чавушин
- Скалы «Три красавицы»
- Голубиная долина
- Замок Учхисар
Что не входит в цену
- Ночное шоу
- Напитки
- Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) - 15 USD
- Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) - 15 USD)
- Полет на воздушном шаре - (1 час, 180 - 300 USD, зависит от сезона)
- Посещение панорамы воздушных шаров - (1, 5 часа - 25 USD)
- Закат в Красной долине - 10 USD
- Одноместный номер - доплата 15 $
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от места
- Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
- Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
- Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Антальи
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