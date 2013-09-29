Авторские туры в Анталье

Туры по городам Турции
1 чел.
По популярности
Пешком вдоль Средиземного моря
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Пешком вдоль Средиземного моря
Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками
Встречаемся в 15:00 в аэропорту Антальи. Вас встре...
6 окт
20 окт
$1 105 за человека
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев
Анталья, аэропорт/автостанция, время - по договорё...
2 мая
8 окт
16 окт
23 окт
59 000 за человека
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Авторский тур
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Анталья, аэропорт, 15:00
29 сен
13 окт
$980 за человека
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Полюбоваться бухтой Бабочек, увидеть город-призрак и погулять налегке в окружении чарующих видов
Анталья, автовокзал, 13:00
14 окт
11 ноя
$600 за человека
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы
Анталья, автовокзал, 12:00
6 окт
3 ноя
$600 за человека
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Познакомиться с нетуристической Турцией, увидеть самый южный маяк страны и посетить дикие бухты
Анталья, автовокзал, 12:00. Запомните, все автовок...
6 окт
21 окт
$400 за человека
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Авторский тур
7 дней
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Посетить знаменитые центры восточной части страны и прикоснуться к древнейшей истории
Анталья, аэропорт, 04:45
15 мая
2 июня
16 июня
$799 за человека
Земля древней Ликии: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
🚶 Пешая
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
Земля древней Ликии: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть горящую гору и отправиться на катере в открытое море
Анталья, аэропорт, 16:00
15 июня
14 сен
21 сен
12 окт
$1 225 за человека
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Анталья, аэропорт, после 12:00
9 ноя
$1 225 за человека
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Анталья, аэропорт, 12:30
4 мая
28 сен
19 окт
$1 225 за человека
Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
Насладиться видами средиземноморского побережья, погреться на солнышке и отдохнуть в тихих бухтах
Анталья, автовокзал, 12:00
14 окт
11 ноя
$400 за человека
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Побывать в Зельве, посетить Аванос и увидеть закатное небо над «Тремя красавицами»
Время трансфера из отеля разное в зависимости от р...
2 мая
4 мая
7 мая
9 мая
$300 за человека
Путешествие по знаковым локациям Стамбула с вылетом из Антальи
Авторский тур
2 дня
Путешествие по знаковым локациям Стамбула с вылетом из Антальи
Отправиться на водную прогулку по Босфору, закупиться сувенирами на базарах и полюбоваться мечетями
Заберём вас от места проживания, 09:00-10:00
22 мая
29 мая
5 июня
12 июня
$350 за человека
С заботой к себе: йога, медитации и прогулки в бухте Чиралы
Авторский тур
8 дней
С заботой к себе: йога, медитации и прогулки в бухте Чиралы
Отдохнуть в уединённом уголке Турции, посетить тренинги мастеров по йоге и перезагрузиться
Аэропорт Антальи, в первой половине дня
4 мая
$810 за человека
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Авторский тур
8 дней
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Анталья, аэропорт, время - по договорённости
6 окт
750 за человека
Экспресс-тур по Каппадокии с ночёвкой в пещерном отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур по Каппадокии с ночёвкой в пещерном отеле
Полюбоваться долинами, посетить подземный город и заглянуть в мастерские
Анталья, утро (точные место и время - по договорён...
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
45 за человека
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Авторский тур
9 дней
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
Пройти по заповедным местам, покататься на яхте и увидеть чудо природы
Анталья, аэропорт, в 12:00 у выхода из терминала, ...
6 мая
$775 за человека
Неленивая Турция: треккинги, каньонинг и каякинг
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
8 дней
Неленивая Турция: треккинги, каньонинг и каякинг
Попробовать разные виды активностей и побывать в гостях у турецкой семьи
Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт...
5 мая
980 за человека
Каппадокия - приключение в духе Индианы Джонса и охота за фотошедеврами
Авторский тур
2 дня
Каппадокия - приключение в духе Индианы Джонса и охота за фотошедеврами
По договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$1 500 за всё до 4 чел.
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Ваш отель
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
110$95 за человека
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
1 день 7 часов
2 отзыва
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Ваш отель
Завтра
3 мая
4 мая
6 мая
$179 за человека
В космическую Каппадокию на 2 дня с возм-тью пещерного отеля из Анталии
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
137 отзывов
В космическую Каппадокию на 2 дня с возм-тью пещерного отеля из Анталии
Заберем вас от вашего места проживания
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
$70 за человека
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
99 отзывов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Ваш отель
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
$65 за человека
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Популярное предложение
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Ваш отель
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
от $240 за человека
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
1 отзыв
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
Ваш отель
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
$48 за человека
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
15 сен
15 окт
15 ноя
15 дек
600480 за человека
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Автовокзал Антальи, 19:00
7 мая
13 окт
14 окт
$560 за человека

Что посмотреть в Анталье на экскурсиях?

Анталья – настоящая Мекка для любителей разнообразия. Где еще по соседству могут находиться песчаный пляж и сложная древнеримская культура. Разнообразие возможного досуга в этом городе поражает. На планете не так много мест, где утром, прокатившись на лыжах в горах, вечером, можно купаться в теплом Средиземном море

Местные экскурсоводы

Анталья – настоящий культурный феномен. Чтобы осмотреть все достопримечательности не хватит и месяца. Отправляясь в дорогу, нужно тщательно планировать туристический маршрут. Так, чтобы получить от города максимально яркие и запоминающиеся впечатления. Помочь в этом может наш сайт. Здесь вы найдете популярные маршруты, гидов, каталоги с ценами и отзывами

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня с возм-тью пещерного отеля из Анталии
    Хочу выразить огромную благодарность всем,кто организовал эту экскурсию. Начнём с того,что в самый неподходящий момент в моем номере заклинило дверь и она не открывалась. Пока меня пытались открыть,я очень сильно опоздала. Меня ждали 20 минут,но к сожалению больше не могли. Но предложили другой вариант,чтоб я приехали на локацию рядом,там они забирают еще туристов и там смогу подождать. Спасибо,что ждали меня вообще! Конечно же я приехала туда. Автобусы все очень комфортные,бесплатная вода в холодильнике,водители едут очень аккуратно. В горах будет завтрак. Технические остановки часто. Далее по приезде вы посещаете подземный город,после него обед (платный,по желанию,можно взять с собой еду и покушать там на террасе), после этого вы посещаете еще несколько красивых локаций. Около 19:30 Вы приезжаете в отель,кто приехал в одиночку,можно заплатить 15$ или жить с еще 1 человеком. Но мое мнение такое,что ложитесь Вы поздно,а на дополнительные экскурсии на шары вставать около 04:00. Можно не переплачивать и несколько часов пожить с кем-то🤗В дороге вы можете сами распределить кто с кем хочет,если Вы с кем-то познакомились. Дале с 05:00 Вас забирают на доп экскурсии на шары. Вариантов несколько: лететь на них непосредственно,прогулка на лошадях,квадроциклы,джипы и автобус. Все эти варианты хороши,во всех увидете невероятные шары,продолжительность одинаковая. Разница в цене. Автобус -25$,все остальное в районе 40-50$. Далее завтрак, экскурсии дополнительные и поездка домой.
  • А
    Александра
    26 марта 2024
    Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
    Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
  • В
    Владимир
    25 марта 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня с возм-тью пещерного отеля из Анталии
    В целом организация экскурсии очень понравилась. Гид Сердар просто лучший, с юмором, ненавязчивый, не загружал пустой информацией а все познавательно и интересно. Впечатление не много подпортил развоз по отелям. На экскурсию забирали из старого города (Калеичи) почти самых первых, а вот развозили район Лара, потом Коньялты и только потом нас самых последних, прокатали 2 часа. Если бы знал вышел раньше да на трамвае уехал.
  • И
    Игорь
    22 марта 2024
    Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
    Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был просто супер, со всей душой проводил экскурсии и рассказывал про Турцию. Отели подобраны супер, всегда пять звёзд и все включено, трансфер из аэропорта и по городам на хороших машинах, переезды переносятся очень легко, программа не перегружена. Всем советуем этот тур! 👍
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  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня с возм-тью пещерного отеля из Анталии
    Ездили на экскурсию 18 марта. Была отличная организация всего процесса: вовремя приехали, вкусно накормили, посетили множество разных локаций. Но самое главное- это прекрасная дружеская атмосфера, которая была создана гидами. Большое спасибо чудесному Фархату за внимание, уделённое каждому гостю, помощь во всём, личную заинтересованность в происходящеи. Остались незабываемые впечатления и масса фотографий!
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2024
    Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
    Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует на самом деле. Это как будто ты попал в другую планету или в сказку. Там такие необычные формы гор и скал, которые напоминают замки и башни. А еще там можно полетать на воздушном шаре на рассвете - это незабываемые впечатления! И конечно же, стоит посетить подземные города - это просто удивительно, как люди могли создать такое много веков назад. Я очень рада, что побывала в Каппадокии и обязательно вернусь туда еще раз!
  • Р
    Роман
    14 марта 2024
    Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
    Брали экскурсию в сентябре 2023. Остались очень довольны. Особенно гид Ильяс, очень хорошо рассказывал и объяснял, не давал скучать и в целом просто отлично провел программу. Все остальное соответствовало ожиданиям, много фотографий, много времени что бы сфотографировать, сам полет на шаре целый час был очень запоминающийся, кормили вкусно, к ночлегу тоже никаких нареканий нет, все здорово. Спасибо
  • М
    Мария
    7 марта 2024
    Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
    Все очень понравилось, кроме обедов, особенно на обратном пути. Гид и Водитель - супер!
  • К
    Кодир
    1 августа 2023
    Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
    Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
  • А
    Александр
    5 мая 2023
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дня
    Экскурсия на 3 дня - замечательный выбор! Можно в спокойном темпе посетить множество интересных мест, познакомиться с прекрасными людьми, успеть в одно утро полетать на шаре и в другое понаблюдать за их полётами с земли. Гид Сердар - большой профессионал своего дела и отличный человек. Отель из камня уютный и атмосферный, питание в процессе экскурсии вкусное, в автобусе раздают воду и включают душевную музыку. В общем, 11/10

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье

Самые популярные туры в Анталье
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 27
  1. Пешком вдоль Средиземного моря
  2. Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
  3. Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
  4. Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
  5. Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Сколько стоит тур в Анталье в апреле 2024
Сейчас в Анталье можно забронировать 27 авторских туров от $45 до $59 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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