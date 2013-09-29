Хочу выразить огромную благодарность всем,кто организовал эту экскурсию. Начнём с того,что в самый неподходящий момент в моем номере заклинило дверь и она не открывалась. Пока меня пытались открыть,я очень сильно опоздала. Меня ждали 20 минут,но к сожалению больше не могли. Но предложили другой вариант,чтоб я приехали на локацию рядом,там они забирают еще туристов и там смогу подождать. Спасибо,что ждали меня вообще! Конечно же я приехала туда. Автобусы все очень комфортные,бесплатная вода в холодильнике,водители едут очень аккуратно. В горах будет завтрак. Технические остановки часто. Далее по приезде вы посещаете подземный город,после него обед (платный,по желанию,можно взять с собой еду и покушать там на террасе), после этого вы посещаете еще несколько красивых локаций. Около 19:30 Вы приезжаете в отель,кто приехал в одиночку,можно заплатить 15$ или жить с еще 1 человеком. Но мое мнение такое,что ложитесь Вы поздно,а на дополнительные экскурсии на шары вставать около 04:00. Можно не переплачивать и несколько часов пожить с кем-то🤗В дороге вы можете сами распределить кто с кем хочет,если Вы с кем-то познакомились. Дале с 05:00 Вас забирают на доп экскурсии на шары. Вариантов несколько: лететь на них непосредственно,прогулка на лошадях,квадроциклы,джипы и автобус. Все эти варианты хороши,во всех увидете невероятные шары,продолжительность одинаковая. Разница в цене. Автобус -25$,все остальное в районе 40-50$. Далее завтрак, экскурсии дополнительные и поездка домой.
Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
В целом организация экскурсии очень понравилась. Гид Сердар просто лучший, с юмором, ненавязчивый, не загружал пустой информацией а все познавательно и интересно. Впечатление не много подпортил развоз по отелям. На экскурсию забирали из старого города (Калеичи) почти самых первых, а вот развозили район Лара, потом Коньялты и только потом нас самых последних, прокатали 2 часа. Если бы знал вышел раньше да на трамвае уехал.
Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был просто супер, со всей душой проводил экскурсии и рассказывал про Турцию. Отели подобраны супер, всегда пять звёзд и все включено, трансфер из аэропорта и по городам на хороших машинах, переезды переносятся очень легко, программа не перегружена. Всем советуем этот тур! 👍
Ездили на экскурсию 18 марта. Была отличная организация всего процесса: вовремя приехали, вкусно накормили, посетили множество разных локаций. Но самое главное- это прекрасная дружеская атмосфера, которая была создана гидами. Большое спасибо чудесному Фархату за внимание, уделённое каждому гостю, помощь во всём, личную заинтересованность в происходящеи. Остались незабываемые впечатления и масса фотографий!
Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует на самом деле. Это как будто ты попал в другую планету или в сказку. Там такие необычные формы гор и скал, которые напоминают замки и башни. А еще там можно полетать на воздушном шаре на рассвете - это незабываемые впечатления! И конечно же, стоит посетить подземные города - это просто удивительно, как люди могли создать такое много веков назад. Я очень рада, что побывала в Каппадокии и обязательно вернусь туда еще раз!
Брали экскурсию в сентябре 2023. Остались очень довольны. Особенно гид Ильяс, очень хорошо рассказывал и объяснял, не давал скучать и в целом просто отлично провел программу. Все остальное соответствовало ожиданиям, много фотографий, много времени что бы сфотографировать, сам полет на шаре целый час был очень запоминающийся, кормили вкусно, к ночлегу тоже никаких нареканий нет, все здорово. Спасибо
Все очень понравилось, кроме обедов, особенно на обратном пути.
Гид и Водитель - супер!
Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дня
Экскурсия на 3 дня - замечательный выбор! Можно в спокойном темпе посетить множество интересных мест, познакомиться с прекрасными людьми, успеть в одно утро полетать на шаре и в другое понаблюдать за их полётами с земли.
Гид Сердар - большой профессионал своего дела и отличный человек. Отель из камня уютный и атмосферный, питание в процессе экскурсии вкусное, в автобусе раздают воду и включают душевную музыку.
В общем, 11/10