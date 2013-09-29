Е Екатерина В космическую Каппадокию на 2 дня с возм-тью пещерного отеля из Анталии Хочу выразить огромную благодарность всем,кто организовал эту экскурсию. Начнём с того,что в самый неподходящий момент в моем номере заклинило дверь и она не открывалась. Пока меня пытались открыть,я очень сильно опоздала. Меня ждали 20 минут,но к сожалению больше не могли. Но предложили другой вариант,чтоб я приехали на локацию рядом,там они забирают еще туристов и там смогу подождать. Спасибо,что ждали меня вообще! Конечно же я приехала туда. Автобусы все очень комфортные,бесплатная вода в холодильнике,водители едут очень аккуратно. В горах будет завтрак. Технические остановки часто. Далее по приезде вы посещаете подземный город,после него обед (платный,по желанию,можно взять с собой еду и покушать там на террасе), после этого вы посещаете еще несколько красивых локаций. Около 19:30 Вы приезжаете в отель,кто приехал в одиночку,можно заплатить 15$ или жить с еще 1 человеком. Но мое мнение такое,что ложитесь Вы поздно,а на дополнительные экскурсии на шары вставать около 04:00. Можно не переплачивать и несколько часов пожить с кем-то🤗В дороге вы можете сами распределить кто с кем хочет,если Вы с кем-то познакомились. Дале с 05:00 Вас забирают на доп экскурсии на шары. Вариантов несколько: лететь на них непосредственно,прогулка на лошадях,квадроциклы,джипы и автобус. Все эти варианты хороши,во всех увидете невероятные шары,продолжительность одинаковая. Разница в цене. Автобус -25$,все остальное в районе 40-50$. Далее завтрак, экскурсии дополнительные и поездка домой.

А Александра Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!

В Владимир В космическую Каппадокию на 2 дня с возм-тью пещерного отеля из Анталии В целом организация экскурсии очень понравилась. Гид Сердар просто лучший, с юмором, ненавязчивый, не загружал пустой информацией а все познавательно и интересно. Впечатление не много подпортил развоз по отелям. На экскурсию забирали из старого города (Калеичи) почти самых первых, а вот развозили район Лара, потом Коньялты и только потом нас самых последних, прокатали 2 часа. Если бы знал вышел раньше да на трамвае уехал.

И Игорь Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено» Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был просто супер, со всей душой проводил экскурсии и рассказывал про Турцию. Отели подобраны супер, всегда пять звёзд и все включено, трансфер из аэропорта и по городам на хороших машинах, переезды переносятся очень легко, программа не перегружена. Всем советуем этот тур! 👍

Т Татьяна В космическую Каппадокию на 2 дня с возм-тью пещерного отеля из Анталии Ездили на экскурсию 18 марта. Была отличная организация всего процесса: вовремя приехали, вкусно накормили, посетили множество разных локаций. Но самое главное- это прекрасная дружеская атмосфера, которая была создана гидами. Большое спасибо чудесному Фархату за внимание, уделённое каждому гостю, помощь во всём, личную заинтересованность в происходящеи. Остались незабываемые впечатления и масса фотографий!

Т Татьяна Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует на самом деле. Это как будто ты попал в другую планету или в сказку. Там такие необычные формы гор и скал, которые напоминают замки и башни. А еще там можно полетать на воздушном шаре на рассвете - это незабываемые впечатления! И конечно же, стоит посетить подземные города - это просто удивительно, как люди могли создать такое много веков назад. Я очень рада, что побывала в Каппадокии и обязательно вернусь туда еще раз!

Р Роман Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле Брали экскурсию в сентябре 2023. Остались очень довольны. Особенно гид Ильяс, очень хорошо рассказывал и объяснял, не давал скучать и в целом просто отлично провел программу. Все остальное соответствовало ожиданиям, много фотографий, много времени что бы сфотографировать, сам полет на шаре целый час был очень запоминающийся, кормили вкусно, к ночлегу тоже никаких нареканий нет, все здорово. Спасибо

М Мария Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле Все очень понравилось, кроме обедов, особенно на обратном пути. Гид и Водитель - супер!

К Кодир Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.