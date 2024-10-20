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Авторский тур
8 дней
Пешком вдоль Средиземного моря
Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками
Начало: Встречаемся в 15:00 в аэропорту Антальи. Вас встре...
20 окт в 08:00
$1 105 за человека
Авторский тур
7 дней
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев
Начало: Анталья, аэропорт/автостанция, время - по договорё...
8 окт в 08:00
16 окт в 08:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Полюбоваться бухтой Бабочек, увидеть город-призрак и погулять налегке в окружении чарующих видов
Начало: Анталья, автовокзал, 13:00
14 окт в 13:00
11 ноя в 13:00
$600 за человека
Авторский тур
6 дней
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
6 окт в 12:00
3 ноя в 12:00
$600 за человека
Авторский тур
7 дней
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Познакомиться с нетуристической Турцией, увидеть самый южный маяк страны и посетить дикие бухты
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00. Запомните, все автовок...
6 окт в 12:00
21 окт в 12:00
$400 за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
15 июня в 16:00
14 сен в 16:00
$1 225 за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
9 ноя в 12:00
$1 225 за человека
Авторский тур
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека
Авторский тур
6 дней
Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
Насладиться видами средиземноморского побережья, погреться на солнышке и отдохнуть в тихих бухтах
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
14 окт в 12:00
11 ноя в 12:00
$400 за человека
Авторский тур
8 дней
Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
Попробовать разные виды активностей, погулять по уютному Кашу и рассмотреть архитектурные древности
Начало: Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт...
6 окт в 08:00
$1 439 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пешеходные»
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- Пешком вдоль Средиземного моря
- Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
- Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
- Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
- Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
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