Всё о Балыкесире

Полезная информация о Балыкесире

Что нужно знать о Балыкесире: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Балыкесире
23:0457
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаБалыкесир
По-английскиBalikesir
Столица регионаБалыкесир является столицей региона
Население города238 151 чел.
АэропортБалыкесир BZI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота139 м. от уровня моря

Где находится Балыкесир на карте

Поиск и сравнение цен на туры