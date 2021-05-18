Всё о Бинголе

Полезная информация о Бинголе

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Местное время в Бинголе
23:0509
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаБингол
По-английскиBingol
Столица регионаБингол является столицей региона
Население города80 568 чел.
АэропортБингёль BGG
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 158 м. от уровня моря

Где находится Бингол на карте

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Бингол

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