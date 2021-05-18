Полезная информация о Бинголе
Что нужно знать о Бинголе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Бингёль, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бинголе
23:0509
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Бингол
|По-английски
|Bingol
|Столица региона
|Бингол является столицей региона
|Население города
|80 568 чел.
|Аэропорт
|Бингёль BGG
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 158 м. от уровня моря
Где находится Бингол на карте
Бингол
Когда лучше лететь в Бингол