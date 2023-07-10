Морская прогулка на яхте.



Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.



Трансфер на экскурсию осуществляется из отелей районов Битез, Гюмбет, центр Бодрума, Ичмелер и Ортакент. Для более отдаленных районов возможен трансфер от автовокзала Бодрума.



Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля! Детям, до 6-ти лет включительно, отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места.



Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату.