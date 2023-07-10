Морская прогулка на пиратском кораблике в Бодруме: Невероятное приключение
Морская прогулка на яхте.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию осуществляется из отелей районов Битез, Гюмбет, центр Бодрума, Ичмелер и Ортакент. Для более отдаленных районов возможен трансфер от автовокзала Бодрума.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля! Детям, до 6-ти лет включительно, отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места.
Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию осуществляется из отелей районов Битез, Гюмбет, центр Бодрума, Ичмелер и Ортакент. Для более отдаленных районов возможен трансфер от автовокзала Бодрума.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля! Детям, до 6-ти лет включительно, отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места.
Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату.
Что вас ожидает:
- Бухта Аквариум
- Черный остров
- Впадина Метеор
- Заячий мыс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Морская прогулка на пиратской яхте в Бодруме — это маленькое приключение, которое надолго Вам запомнится! Огромный пиратский корабль со всей атрибутикой морских корсаров позволит Вам почувствовать себя отважными покорителями лазурных просторов Эгейского моря… Веселая команда, невероятно живописные бухты, вкусный обед и неуловимый привкус авантюры… Ничуть не удивимся, если к концу дня Вы будете задорно напевать «йо-хо-хо и бутылка рома» и называть всех вокруг «пороховыми обезьянами»!)))
Программа
- Сбор туристов из отелей с 09:00.
- БУХТА АКВАРИУМ (бухта с бирюзовой водой получила своё название из-за огромного количества разнообразных рыбок, которых здесь много как в аквариуме).
- ЧЕРНЫЙ ОСТРОВ (Черный остров или Караада, это надводная часть потухшего в древние времена вулкана. Остров знаменит своими горячими термальными источниками и целебными грязями, которые Вы сможете испробовать сами на этой остановке!).
- обед.
- ВПАДИНА МЕТЕОР (синяя бездна глубиной 45 м, смельчаки могут прыгнуть в море со специально оборудованной площадки на скале).
- ЗАЯЧИЙ МЫС (мыс, очертаниями напоминающий голову и уши зайца, славится своей суперпрозрачной ярко-бирюзовой водой).
- Возвращение в отели с 17:00.
- Возвращение в отели с 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на пиратской яхте с 4 остановками - обед - мягкие лежаки на борту
- Что не входит
- Напитки - личные траты
- Например
- Вход на термальные источники на Черном острове (стоимость $2) или морские виды спорта в Заячьей бухте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Бодруме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
На весь день
На яхте
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Дата и количество участников выбирается при бронировании