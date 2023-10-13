Насладиться уединением среди морских пейзажей и поплавать в чистой воде
В программе три остановки в изумительных бухтах, где вы окажетесь наедине с природой и накупаетесь в чистом море. На борту яхты есть всё необходимое для комфорта. В стоимость включён обед.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Стартуем в 10 утра из прекрасной бухты Торба. По маршруту будет 3 остановки в уединённых местах: в бухте Хаттат, окружённой зелёными холмами и пальмами, и в бухте Близнецы, где вы насладитесь плаванием в изумрудном Эгейском море. Третья остановка делается на усмотрение капитана, зависит от ветра и подводных течений.
Обед включён в стоимость: курица, овощной салат, 3 вида турецких закусок мезе, спагетти, фрукты, безалкогольные напитки в течение дня. Если у вас есть дополнительные запросы по обеду, напишите нам для обсуждения.
На яхте есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз. Если у вас день рождения или другое событие, мы поможем вам организовать празднование, детали уточняйте в переписке.
Организационные детали
Трансфер до яхты не входит в стоимость. Вы можете доехать на такси, а работники на яхте помогут заказать такси в обратную сторону.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе бухты Торба
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.