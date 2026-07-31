Лучшие месяцы для экскурсии на яхте в Бодруме - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться тёплым морем и комфортной погодой. Идеально подходит для купания и отдыха на свежем воздухе.

Эта индивидуальная прогулка на яхте в Бодруме предлагает уникальную возможность отдохнуть в компании самых близких людей.Программа включает три остановки в живописных бухтах: Хаттат, окружённая зелёными холмами и пальмами, и Близнецы,

где можно насладиться плаванием в изумрудном Эгейском море. Третья остановка выбирается капитаном в зависимости от погодных условий. На борту яхты есть всё необходимое для комфорта, включая вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз. В стоимость включён обед: курица, овощной салат, три вида турецких закусок мезе, спагетти, фрукты и безалкогольные напитки. Трансфер до яхты не входит в стоимость, но работники помогут заказать такси в обратную сторону. Отличный выбор для празднования особых событий

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Стартуем из прекрасной бухты Торба. Вы можете выбрать один из трех удобных временных интервалов:

9:30-12:30

13:30-16:30

17:30-20:30

На яхте не жарко даже днём, так как есть где укрыться в тени, а от моря всегда дует освежающий бриз. Вечерняя прогулка создаёт романтическую атмосферу и возможность встретить закат. По маршруту будет 2 остановки в уединённых местах: в бухте Хаттат, окружённой зелёными холмами и пальмами, и в бухте Близнецы, где вы насладитесь плаванием в изумрудном Эгейском море.

На яхте вас угостят фруктами и безалкогольными напитками.

На борту есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз. Если у вас день рождения или другое событие, мы поможем вам организовать празднование, детали уточняйте в переписке.

Организационные детали