На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)

Насладиться уединением среди морских пейзажей и поплавать в чистой воде

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Ответы на вопросы
Эта индивидуальная прогулка на яхте позволит вам отдохнуть в компании самых близких людей, без посторонних глаз.

В программе три остановки в изумительных бухтах, где вы окажетесь наедине с природой и накупаетесь в чистом море. На борту яхты есть всё необходимое для комфорта. В стоимость включён обед.
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стартуем в 10 утра из прекрасной бухты Торба. По маршруту будет 3 остановки в уединённых местах: в бухте Хаттат, окружённой зелёными холмами и пальмами, и в бухте Близнецы, где вы насладитесь плаванием в изумрудном Эгейском море. Третья остановка делается на усмотрение капитана, зависит от ветра и подводных течений.

Обед включён в стоимость: курица, овощной салат, 3 вида турецких закусок мезе, спагетти, фрукты, безалкогольные напитки в течение дня. Если у вас есть дополнительные запросы по обеду, напишите нам для обсуждения.

На яхте есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз. Если у вас день рождения или другое событие, мы поможем вам организовать празднование, детали уточняйте в переписке.

Организационные детали

Трансфер до яхты не входит в стоимость. Вы можете доехать на такси, а работники на яхте помогут заказать такси в обратную сторону.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе бухты Торба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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