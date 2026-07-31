Мои заказы

На персональной яхте - в живописные бухты

Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Эта индивидуальная прогулка на яхте в Бодруме предлагает уникальную возможность отдохнуть в компании самых близких людей.

Программа включает три остановки в живописных бухтах: Хаттат, окружённая зелёными холмами и пальмами, и Близнецы,
читать дальшеуменьшить

где можно насладиться плаванием в изумрудном Эгейском море. Третья остановка выбирается капитаном в зависимости от погодных условий.

На борту яхты есть всё необходимое для комфорта, включая вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз.

В стоимость включён обед: курица, овощной салат, три вида турецких закусок мезе, спагетти, фрукты и безалкогольные напитки. Трансфер до яхты не входит в стоимость, но работники помогут заказать такси в обратную сторону. Отличный выбор для празднования особых событий

5
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Индивидуальная экскурсия
  • 🌊 Три остановки в уединённых бухтах
  • 🍽️ Обед включён
  • 📶 Вай-фай на борту
  • 🎶 Возможность слушать свою музыку
  • 🎉 Организация праздников

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии на яхте в Бодруме - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться тёплым морем и комфортной погодой. Идеально подходит для купания и отдыха на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
На персональной яхте - в живописные бухты
На персональной яхте - в живописные бухты
На персональной яхте - в живописные бухты

Что можно увидеть

  • Бухта Хаттат
  • Бухта Близнецы

Описание экскурсии

Стартуем из прекрасной бухты Торба. Вы можете выбрать один из трех удобных временных интервалов:

  • 9:30-12:30
  • 13:30-16:30
  • 17:30-20:30

На яхте не жарко даже днём, так как есть где укрыться в тени, а от моря всегда дует освежающий бриз. Вечерняя прогулка создаёт романтическую атмосферу и возможность встретить закат. По маршруту будет 2 остановки в уединённых местах: в бухте Хаттат, окружённой зелёными холмами и пальмами, и в бухте Близнецы, где вы насладитесь плаванием в изумрудном Эгейском море.

На яхте вас угостят фруктами и безалкогольными напитками.

На борту есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз. Если у вас день рождения или другое событие, мы поможем вам организовать празднование, детали уточняйте в переписке.

Организационные детали

  • Программа не предполагает информационного наполнения и сопровождения гида. На яхте с вами будут капитан (говорит по-турецки и немного по-английски) и его помощник
  • Трансфер до яхты не входит в стоимость. Вы можете доехать на такси, а работники на яхте помогут заказать такси в обратную сторону
  • Вы также можете провести целый день на яхте с 10:00 до 16:00, включая обед. Свяжитесь с нами для уточнения стоимости и деталей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе бухты Торба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Халюк
Лариса и Халюк — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 631 туриста
Давайте знакомиться! Мы — семейная пара Лариса и Халюк. Живём в Бодруме с 2012 года, владеем своим туристическим агентством. Для нас это не просто бизнес. Это проект, воплощающий нашу страсть
читать дальшеуменьшить

к путешествиям, культуре и общению с людьми. Халюк — профессиональный лицензированный гид, а я тур-менеджер компании. Каждая экскурсия с нами — это не просто осмотр достопримечательностей. Это возможность увидеть Бодрум глазами местных жителей, познакомиться с нашим образом жизни, традициями и культурой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
2
3
2
1
В
Спасибо! Был прекрасный тур, персонал и очень вкусная еда и сервис!!!
учли все пожелания, были на связи 24/7!
Спасибо! Был прекрасный тур, персонал и очень вкусная еда и сервис!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
спасибо за прекрасный отдых на яхте❤️ побывали в двух бухтах, море оказалось теплее чем на побережье даже удалось поплавать! очень красивые виды, отличное получилось день рождения 🥳 всем рекомендую это прекрасный отдых для души и тела
спасибо за прекрасный отдых на яхте❤️ побывали в двух бухтах, море оказалось теплее чем на побережье
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Спасибо за великолепное путешествие по красивым бухтам Эгейского моря!
Мы чудесно провели время! Рекомендую эту поездку заказывать у Ларисы. Все было организовано на отлично! Приветливая команда яхты, маршрут, незабываемые места в которых мы вдоволь поплавали!
Вам был полезен этот отзыв?
Вероника
Прекрасный день на яхте с семьей. Отличные бухты и потрясабщего цвета вода. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Исходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все было организованно отлично. В этот день у супруги отмечали день рождение. Капитан и его помощник приготовили нам маленький сюрприз в виде салюта!!! Всё было супер, единственное водичка немножко холодненькая!!!:)
Исходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все было
Исходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все было
Исходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все было
Исходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все было
Исходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все было
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой.
Помощник капитана Эмир очень классный приятный парень! Помогал нам в разных вопросах🤗
Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой.
Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой.
Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой.
Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой.
Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой.
Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бодрума

Похожие экскурсии на «На персональной яхте - в живописные бухты»

Прогулка на яхте в Бодруме
На яхте
Круизы
8 часов
-
20%
19 отзывов
Групповая
Прогулка на яхте в Бодруме
Начало: Гюмбет 10:30 - Битез 10:15 - Ортакент 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25.60€32 за человека
Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
На яхте
Круизы
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
Начало: Сс. Бодрум Балыкчылар Кооперативи Торба Барынаги
Расписание: Яхта выплывает ежедневно с 9:30:12:30, с 13:30 до 16:30 и с 17:30 до 20:30.
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€460 за всё до 6 чел.
Лучшие бухты Бодрума: день на яхте в Эгейском море
На яхте
Круизы
8 часов
-
9%
26 отзывов
Групповая
Лучшие бухты Бодрума: день на яхте в Эгейском море
Начало: Гюмбет в 10:30 - Битез в 10:15 - Ортакент в 10:00
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€29.10€32 за человека
Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
На яхте
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
Начало: Сс. Бодрум Балыкчылар Кооперативи Торба Барынаги
Расписание: Ежедневно в 10:00.
€850 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бодруме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бодруме
от €500 за экскурсию