Эта индивидуальная прогулка на яхте в Бодруме предлагает уникальную возможность отдохнуть в компании самых близких людей.
Программа включает три остановки в живописных бухтах: Хаттат, окружённая зелёными холмами и пальмами, и Близнецы,
Программа включает три остановки в живописных бухтах: Хаттат, окружённая зелёными холмами и пальмами, и Близнецы,
6 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Индивидуальная экскурсия
- 🌊 Три остановки в уединённых бухтах
- 🍽️ Обед включён
- 📶 Вай-фай на борту
- 🎶 Возможность слушать свою музыку
- 🎉 Организация праздников
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии на яхте в Бодруме - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться тёплым морем и комфортной погодой. Идеально подходит для купания и отдыха на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бухта Хаттат
- Бухта Близнецы
Описание экскурсии
Стартуем из прекрасной бухты Торба. Вы можете выбрать один из трех удобных временных интервалов:
- 9:30-12:30
- 13:30-16:30
- 17:30-20:30
На яхте не жарко даже днём, так как есть где укрыться в тени, а от моря всегда дует освежающий бриз. Вечерняя прогулка создаёт романтическую атмосферу и возможность встретить закат. По маршруту будет 2 остановки в уединённых местах: в бухте Хаттат, окружённой зелёными холмами и пальмами, и в бухте Близнецы, где вы насладитесь плаванием в изумрудном Эгейском море.
На яхте вас угостят фруктами и безалкогольными напитками.
На борту есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз. Если у вас день рождения или другое событие, мы поможем вам организовать празднование, детали уточняйте в переписке.
Организационные детали
- Программа не предполагает информационного наполнения и сопровождения гида. На яхте с вами будут капитан (говорит по-турецки и немного по-английски) и его помощник
- Трансфер до яхты не входит в стоимость. Вы можете доехать на такси, а работники на яхте помогут заказать такси в обратную сторону
- Вы также можете провести целый день на яхте с 10:00 до 16:00, включая обед. Свяжитесь с нами для уточнения стоимости и деталей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе бухты Торба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Халюк — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 631 туриста
Давайте знакомиться! Мы — семейная пара Лариса и Халюк. Живём в Бодруме с 2012 года, владеем своим туристическим агентством. Для нас это не просто бизнес. Это проект, воплощающий нашу страсть
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо! Был прекрасный тур, персонал и очень вкусная еда и сервис!!!
учли все пожелания, были на связи 24/7!
учли все пожелания, были на связи 24/7!
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Б
спасибо за прекрасный отдых на яхте❤️ побывали в двух бухтах, море оказалось теплее чем на побережье даже удалось поплавать! очень красивые виды, отличное получилось день рождения 🥳 всем рекомендую это прекрасный отдых для души и тела
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Т
Спасибо за великолепное путешествие по красивым бухтам Эгейского моря!
Мы чудесно провели время! Рекомендую эту поездку заказывать у Ларисы. Все было организовано на отлично! Приветливая команда яхты, маршрут, незабываемые места в которых мы вдоволь поплавали!
Мы чудесно провели время! Рекомендую эту поездку заказывать у Ларисы. Все было организовано на отлично! Приветливая команда яхты, маршрут, незабываемые места в которых мы вдоволь поплавали!
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Прекрасный день на яхте с семьей. Отличные бухты и потрясабщего цвета вода. Спасибо!
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Исходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все было организованно отлично. В этот день у супруги отмечали день рождение. Капитан и его помощник приготовили нам маленький сюрприз в виде салюта!!! Всё было супер, единственное водичка немножко холодненькая!!!:)
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Е
Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой.
Помощник капитана Эмир очень классный приятный парень! Помогал нам в разных вопросах🤗
Помощник капитана Эмир очень классный приятный парень! Помогал нам в разных вопросах🤗
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