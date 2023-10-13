Эта индивидуальная прогулка на яхте позволит вам отдохнуть в компании самых близких людей, без посторонних глаз. В программе три остановки в изумительных бухтах, где вы окажетесь наедине с природой и накупаетесь в чистом море. На борту яхты есть всё необходимое для комфорта. В стоимость включён обед.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стартуем в 10 утра из прекрасной бухты Торба. По маршруту будет 3 остановки в уединённых местах: в бухте Хаттат, окружённой зелёными холмами и пальмами, и в бухте Близнецы, где вы насладитесь плаванием в изумрудном Эгейском море. Третья остановка делается на усмотрение капитана, зависит от ветра и подводных течений.

Обед включён в стоимость: курица, овощной салат, 3 вида турецких закусок мезе, спагетти, фрукты, безалкогольные напитки в течение дня. Если у вас есть дополнительные запросы по обеду, напишите нам для обсуждения.

На яхте есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз. Если у вас день рождения или другое событие, мы поможем вам организовать празднование, детали уточняйте в переписке.

Организационные детали

Трансфер до яхты не входит в стоимость. Вы можете доехать на такси, а работники на яхте помогут заказать такси в обратную сторону.