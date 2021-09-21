Все экскурсии в Бодруме
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бодруме – доступно 28 экскурсий на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €25. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бодруме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
3ч
€45
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах или багги
Мы приглашаем Вас на экстремальную экскурсию для любителей острых ощущений
Каждый день, в 10:00; 12:00; 14:00; 16:00
7ч
€35
за 1 чел.
Джиппинг тур
Это путешествие в сердце того края, где Вы обычно отдыхаете
Каждый день с 09:00 до 16:00
10ч
€40
за 1 чел.
Заповедник Дальян из Бодрума
Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы
в четверг и воскресенье в 08:00
9ч
€30
за 1 чел.
Входной билет в аквапарк
Аквапарк - это отличный выбор для активного времяпровождения! Площадь в 4 га позволят активно...
Каждый день с 09:00 до 18:00
13ч
€40
за 1 чел.
В Памуккале из Бодрума на автобусе
Всемирно известный природный феномен, античный Иераполис и бассейн Клеопатры на групповой экскурсии
в понедельник и пятницу в 06:30
Индивидуальная экскурсия
6ч
€500
за 1-5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Всегда солнечный Бодрум - это Великий Галикарнас, древняя столица Карии
Каждый день с 10:00 до 16:00
1ч
€25
за 1 чел.
Релакс в Турецком Хамаме
С самого начала вашего отдыха мы рекомендуем посетить Хамам в Бодруме для того, чтобы набраться сил...
Каждый день с 10:00 до 18:00 (каждый час)
4ч
€40
за 1 чел.
Дайвинг в Эгейском море
Приглашаем всех на замечательную и активную экскурсию
Каждый день с 09:00 до 16:00
€135
за 1 чел.
Плавание с дельфинами
Детские мечты воплотим в реальность! Специально для вас мы организуем плавание с дельфинами, а по...
Каждый день! Время уточняйте
5ч
€155
за 1 чел.
Полет на парплане в Фетхие
Параглайдинг в Фетхие - захватывающим и интересным времяпровождением
Каждый день с 8:00 до 18:00
13ч
€40
за 1 чел.
Поездка в удивительный Памуккале
Эта экскурсия представляют отличную возможность увидеть потрясающую местность и необычные ландшафты...
Понедельник и пятница 06:00-19:30
13ч
€105
за 1 чел.
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам
Эта экскурсия и древняя история, и водная прогулка, и паломничество! Каждый из Вас оставит в памяти...
Каждый день 06:00-19:00
7ч
€25
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю
Вы незабываемо проведете время, улучшите свое здоровье, насладитесь морем и пейзажами, а также...
Каждый день с 10:30 до 17:00
6ч
€45
за 1 чел.
Прогулка на лошадях
Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей прогулке
Каждый день с 10:30 до 16:30
11ч
€40
за 1 чел.
Морская поездка на остров Кос
У вас есть возможность посетить две страны за один отпуск
Каждый день с 07:00 до 18:00
7ч
€45
за 1 чел.
Дайвинг в Бодруме
Приглашаем вас на подводную прогулку по бухтам Бодрума
Ежедневно
2ч
€45
за 1 чел.
Прогулка на лошадях
Это идеальная прогулка для тех, кто хочет провести день расслабленно и подружиться с лошадьми, известными...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
6ч
€25
за 1 чел.
Прогулка на Яхте в Бодруме
Во время прогулки на нашей яхте вы сможете насладиться шикарным видом Бодрума с воды и искупаться в...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
10ч
€40
за 1 чел.
Эфес и дом Девы Марии
Во время нашей экскурсии вы окунетесь в атмосферу того времени и узнаете от профессионального гида о...
Среда, суббота
7ч
€35
за 1 чел.
Джип-сафари в Бодруме
Если вы - любитель природы и любящий приключения путешественник, вы точно будете рады прокатиться вместе...
Ежедневно в 08:00
1д 13ч
€80
за 1 чел.
Поездка в два древних города
Эта экскурсия для тех кто экономит время и мечтает увидеть "все и сразу"
Среда, Суббота с 06:00 до 19:00
7ч
€45
за 1 чел.
Рыбалка с яхты в Эгейском море
Мечтаете порыбачить в Эгейском море
Среда с 09:00 до 16:00
14ч
€70
за 1 чел.
Сплав на рафтах по реке Даламан
Мы предлагаем окунуться в мир захватывающих приключений, заняться борьбой с водной стихией и быстрым...
Вторник, Пятница с 06:00 до 20:00
12ч
€40
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Бодрума
Вы сможете посетить белоснежные травертины, похожие на хлопок, и оздоровиться, искупавшись в их термальных...
Понедельник, пятница.
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Последние отзывы «Экскурсии Бодрума»
- Отзыв на: В Памуккале из Бодрума на автобусеННиколай21 сентября 2021Отличная экскурсия, замечательный гид! Рекомендую!
- Отзыв на: Заповедник Дальян из БодрумаЕЕлизавета20 сентября 2021Экскурсия очень красивая и насыщенная. Не помню как зовут нашего гида, но мальчишка прям молодец. Видно что старался. Знание русского языка на достаточно высоком уровне. Очень забавляли его обращения "друзья") Пожелания: хотелось бы уделить охоте на крабиков больше времени, увлекательное мероприятие)))
- Отзыв на: Заповедник Дальян из БодрумаMMariia12 августа 2021Экскурсия мега крутая! Почти все время провели на лодке! Измазались целебными грязями и поиграли с местной собаней) Пейзажи восхитительные) Ликийские гробницы удивительны! Ловили голубых крабов и даже удалось увидеть черепашек Каретта) а потом была Немане занимательная дегустация вина) большое спасибо гидам Максиму и Эрдему за подробные и захватывающие рассказы) водителям и капитану лодки тоже огромное спасибо! Все было очень классно)
- Отзыв на: В Памуккале из Бодрума на автобусеMMariia12 августа 2021Экскурсия очень понравилась! Гиды отличные! Экскурсия была на русском и английском языках) большое спасибо гидам Максиму и Эрдему, и конечно же водителям:) Места потрясающие, рассказы интересные, еда отличная!
- ААлександра13 октября 2020С чего началась наша экскурсия? С опоздания трансфера на 30 минут. Забирала нас "развозка", довезла до места сбора, где кого-то пересадили в автобус побольше. Разделяют по автобусам по языковому принципу, т. о. в маленьком автобусе осталась польская группа, а нас отправили в большой вместе с англо-говорящими туристами. Несмотря на это распределение, количество туристов, одновременно направляющихся на одну экскурсию, остается тем же. Экскурсия соответственно шла на двух языках. В целом экскурсия понравилась, информации много, свободного времени дается достаточно, так что можно успеть все посмотреть и отфотографировать. Непредвиденных трат нет, только будьте внимательны, завтрак не включен, так что берите что-то с собой или денежку за вкусный (по запаху во всяком случае) блинчик и кофе. Да, "шопингов" много. Но без них обходится только индивидуальная экскурсия. Что мне не понравилось - посещение домика Девы Марии не обязательное и тех, кто не едет, отвозят ждать остальных в керамическую мастерскую. Ждать нужно около часа, в мастерской мы пробыли максимум 20 минут. Кафе нет, тента толком нет, а у нас половина большого туристического автобуса. С одной стороны да, позаботились, не оставили неизвестно где и не заставили платить за домик. С другой стороны под конец экскурсии, когда все уже подустали от жары, сидеть под солнцем 40 минут - так себе выход. В целом, если сравнивать с тем, как обычно проходят экскурсии в такие популярные места, как Эфес, эта экскурсия получает твердую 4+.
- ВВікторія28 сентября 2020Для всех, кто хотел бы посетить, советую. Согласна, заезды на "шопинг", могут раздражать, однако если вы хотите за небольшие деньги посетить такой дальний регион, то это надо принять, как данность и расслабившись получать удовольствие от пейзажей за окном автобуса. Все было вовремя, в 6 утра забрали из гостиницы, дальше по точкам, бесплатный ланч был около 15 перед обратной дорогой. Вернули в гостиницу в 21. По моему мнению, бассейн Клеопатры посещать не обязательно именно, погружаться в него - людей много и не стоит этих денег. Времени, как раз хватает без спешки спуститься по террасам Памуккале и прогуляться по руинам Иераполиса.
- ААнастасия20 сентября 2020Экскурсия хорошая, 2.5 часа на посещение Эфеса достаточно, чтобы всё пройти и посмотреть. На месте оказалось, что доплата за посещение дома Девы Марии 15$ вместо заявленых 7$, решили отказаться. Очень понравился гид Светлана, но есть риск попасть на мультинациональную экскурсию и слушать на нескольких языках (второй автобус был именно такой, состав русские и поляки).
- ТТатьяна23 сентября 2019Супер экскурсия - рекомендую всем - просто потрясное место. с нами снова была наш супер гид Светлана - ей огромное спасибо за много новой полезной информации и просто как хорошему человеку)) так же нас отвели в дом Девы Марии - вход платный - но это того стоит - столько новых впечатлений! Очень вкусный обед, прекрасные места, время на шопинг - вообще впечатлений огромное спасибо организаторам и нашему супер гиду Светлане!!!
- ТТатьяна23 сентября 2019очень понравилась экскурсия, огромное спасибо Светлане - нашему гиду - просто потрясающий гид и человек! Благодаря ей мы отлично провели время и много нового узнали. Всем рекомендую!