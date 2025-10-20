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нашей точкой в Бодруме был банк для покупки турецких лир. И вот с этого места остановлюсь поподробнее. Я не просто в обменнике (коих много) купила лиры, а в отделении банка по самому выгодному курсу! И по этому поступку я поняла, что наш гид понимающий и человечный, что и стало подтверждаться в дальнейшем. Моя мама - женщина в возрасте и с больными коленями, поэтому все подьемы и спуски по лестницам, групповые многочасовые экскурсии - это боль и подвиг, поэтому я изначально выбирала персональные экскурсии, максимально адаптированные под конкретного туриста. Бора провез, показал и рассказал нам обо всех красивых и исторических местах, фотографировал нас с мамой, также мы выгодно пошопились в ТЦ Оазис. Маршрут был идеально продуман: после замка Св. Петра, набережной Марины и старого города, мы отдохнули в машине пока ехали к следующей точке, затем был амфитеатр, потом я попросила заехать за восточными сладостями для подарков из Бодрума, затем были ворота Александра Македонского, потом ветряные мельницы и завершили шоппингом в ТЦ Оазис. После такой интересной, полезной и продуктивной экскурсии мы с мамой вернулись в отель счастливые, удовлетворенные и, самое главное, наполненные позитивом и оптимизмом! Я от души рекомендую персональную обзорную экскурсию от Бора. Не стесняйтесь просить, как вам хочется, что вам хочется посмотреть, что вам нужно. Этот человек вам поможет