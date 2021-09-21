Экскурсии Бодрума

Все экскурсии в Бодруме

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бодруме – доступно 28 экскурсий на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €25. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бодруме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Сафари на квадроциклах или багги
45
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах или багги
Мы приглашаем Вас на экстремальную экскурсию для любителей острых ощущений
Каждый день, в 10:00; 12:00; 14:00; 16:00
Джиппинг тур
35
за 1 чел.
Джиппинг тур
Это путешествие в сердце того края, где Вы обычно отдыхаете
Каждый день с 09:00 до 16:00
Заповедник Дальян из Бодрума
4.3
3
10ч
40
за 1 чел.
Заповедник Дальян из Бодрума
Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы
в четверг и воскресенье в 08:00
Входной билет в аквапарк
30
за 1 чел.
Входной билет в аквапарк
Аквапарк - это отличный выбор для активного времяпровождения! Площадь в 4 га позволят активно...
Каждый день с 09:00 до 18:00
В Памуккале из Бодрума на автобусе
5
2
13ч
40
за 1 чел.
В Памуккале из Бодрума на автобусе
Всемирно известный природный феномен, античный Иераполис и бассейн Клеопатры на групповой экскурсии
в понедельник и пятницу в 06:30
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
500
за 1-5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Всегда солнечный Бодрум - это Великий Галикарнас, древняя столица Карии
Каждый день с 10:00 до 16:00
Релакс в Турецком Хамаме
25
за 1 чел.
Релакс в Турецком Хамаме
С самого начала вашего отдыха мы рекомендуем посетить Хамам в Бодруме для того, чтобы набраться сил...
Каждый день с 10:00 до 18:00 (каждый час)
Дайвинг в Эгейском море
40
за 1 чел.
Дайвинг в Эгейском море
Приглашаем всех на замечательную и активную экскурсию
Каждый день с 09:00 до 16:00
Плавание с дельфинами
135
за 1 чел.
Плавание с дельфинами
Детские мечты воплотим в реальность! Специально для вас мы организуем плавание с дельфинами, а по...
Каждый день! Время уточняйте
Полет на парплане в Фетхие
155
за 1 чел.
Полет на парплане в Фетхие
Параглайдинг в Фетхие - захватывающим и интересным времяпровождением
Каждый день с 8:00 до 18:00
Поездка в удивительный Памуккале
3
2
13ч
40
за 1 чел.
Поездка в удивительный Памуккале
Эта экскурсия представляют отличную возможность увидеть потрясающую местность и необычные ландшафты...
Понедельник и пятница 06:00-19:30
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам
13ч
105
за 1 чел.
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам
Эта экскурсия и древняя история, и водная прогулка, и паломничество! Каждый из Вас оставит в памяти...
Каждый день 06:00-19:00
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю
25
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю
Вы незабываемо проведете время, улучшите свое здоровье, насладитесь морем и пейзажами, а также...
Каждый день с 10:30 до 17:00
Прогулка на лошадях
45
за 1 чел.
Прогулка на лошадях
Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей прогулке
Каждый день с 10:30 до 16:30
Морская поездка на остров Кос
11ч
40
за 1 чел.
Морская поездка на остров Кос
У вас есть возможность посетить две страны за один отпуск
Каждый день с 07:00 до 18:00
Дайвинг в Бодруме
45
за 1 чел.
Дайвинг в Бодруме
Приглашаем вас на подводную прогулку по бухтам Бодрума
Ежедневно
Прогулка на лошадях
45
за 1 чел.
Прогулка на лошадях
Это идеальная прогулка для тех, кто хочет провести день расслабленно и подружиться с лошадьми, известными...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Прогулка на Яхте в Бодруме
5
1
25
за 1 чел.
Прогулка на Яхте в Бодруме
Во время прогулки на нашей яхте вы сможете насладиться шикарным видом Бодрума с воды и искупаться в...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Эфес и дом Девы Марии
5
2
10ч
40
за 1 чел.
Эфес и дом Девы Марии
Во время нашей экскурсии вы окунетесь в атмосферу того времени и узнаете от профессионального гида о...
Среда, суббота
Джип-сафари в Бодруме
35
за 1 чел.
Джип-сафари в Бодруме
Если вы - любитель природы и любящий приключения путешественник, вы точно будете рады прокатиться вместе...
Ежедневно в 08:00
Поездка в два древних города
1д 13ч
80
за 1 чел.
Поездка в два древних города
Эта экскурсия для тех кто экономит время и мечтает увидеть "все и сразу"
Среда, Суббота с 06:00 до 19:00
Рыбалка с яхты в Эгейском море
45
за 1 чел.
Рыбалка с яхты в Эгейском море
Мечтаете порыбачить в Эгейском море
Среда с 09:00 до 16:00
Сплав на рафтах по реке Даламан
14ч
70
за 1 чел.
Сплав на рафтах по реке Даламан
Мы предлагаем окунуться в мир захватывающих приключений, заняться борьбой с водной стихией и быстрым...
Вторник, Пятница с 06:00 до 20:00
Экскурсия в Памуккале из Бодрума
12ч
40
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Бодрума
Вы сможете посетить белоснежные травертины, похожие на хлопок, и оздоровиться, искупавшись в их термальных...
Понедельник, пятница.

Последние отзывы «Экскурсии Бодрума»

  • Отзыв на: В Памуккале из Бодрума на автобусе
    Н
    Николай
    21 сентября 2021
    5
    Отличная экскурсия, замечательный гид! Рекомендую!
  • Отзыв на: Заповедник Дальян из Бодрума
    Е
    Елизавета
    20 сентября 2021
    5
    Экскурсия очень красивая и насыщенная. Не помню как зовут нашего гида, но мальчишка прям молодец. Видно что старался. Знание русского языка на достаточно высоком уровне. Очень забавляли его обращения "друзья") Пожелания: хотелось бы уделить охоте на крабиков больше времени, увлекательное мероприятие)))
  • Отзыв на: Заповедник Дальян из Бодрума
    M
    Mariia
    12 августа 2021
    5
    Экскурсия мега крутая! Почти все время провели на лодке! Измазались целебными грязями и поиграли с местной собаней) Пейзажи восхитительные) Ликийские гробницы удивительны! Ловили голубых крабов и даже удалось увидеть черепашек Каретта) а потом была Немане занимательная дегустация вина) большое спасибо гидам Максиму и Эрдему за подробные и захватывающие рассказы) водителям и капитану лодки тоже огромное спасибо! Все было очень классно)
  • Отзыв на: В Памуккале из Бодрума на автобусе
    M
    Mariia
    12 августа 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась! Гиды отличные! Экскурсия была на русском и английском языках) большое спасибо гидам Максиму и Эрдему, и конечно же водителям:) Места потрясающие, рассказы интересные, еда отличная!
  • А
    Александра
    13 октября 2020
    4
    С чего началась наша экскурсия? С опоздания трансфера на 30 минут. Забирала нас "развозка", довезла до места сбора, где кого-то пересадили в автобус побольше. Разделяют по автобусам по языковому принципу, т. о. в маленьком автобусе осталась польская группа, а нас отправили в большой вместе с англо-говорящими туристами. Несмотря на это распределение, количество туристов, одновременно направляющихся на одну экскурсию, остается тем же. Экскурсия соответственно шла на двух языках. В целом экскурсия понравилась, информации много, свободного времени дается достаточно, так что можно успеть все посмотреть и отфотографировать. Непредвиденных трат нет, только будьте внимательны, завтрак не включен, так что берите что-то с собой или денежку за вкусный (по запаху во всяком случае) блинчик и кофе. Да, "шопингов" много. Но без них обходится только индивидуальная экскурсия. Что мне не понравилось - посещение домика Девы Марии не обязательное и тех, кто не едет, отвозят ждать остальных в керамическую мастерскую. Ждать нужно около часа, в мастерской мы пробыли максимум 20 минут. Кафе нет, тента толком нет, а у нас половина большого туристического автобуса. С одной стороны да, позаботились, не оставили неизвестно где и не заставили платить за домик. С другой стороны под конец экскурсии, когда все уже подустали от жары, сидеть под солнцем 40 минут - так себе выход. В целом, если сравнивать с тем, как обычно проходят экскурсии в такие популярные места, как Эфес, эта экскурсия получает твердую 4+.
  • В
    Вікторія
    28 сентября 2020
    4
    Для всех, кто хотел бы посетить, советую. Согласна, заезды на "шопинг", могут раздражать, однако если вы хотите за небольшие деньги посетить такой дальний регион, то это надо принять, как данность и расслабившись получать удовольствие от пейзажей за окном автобуса. Все было вовремя, в 6 утра забрали из гостиницы, дальше по точкам, бесплатный ланч был около 15 перед обратной дорогой. Вернули в гостиницу в 21. По моему мнению, бассейн Клеопатры посещать не обязательно именно, погружаться в него - людей много и не стоит этих денег. Времени, как раз хватает без спешки спуститься по террасам Памуккале и прогуляться по руинам Иераполиса.
  • А
    Анастасия
    20 сентября 2020
    4
    Экскурсия хорошая, 2.5 часа на посещение Эфеса достаточно, чтобы всё пройти и посмотреть. На месте оказалось, что доплата за посещение дома Девы Марии 15$ вместо заявленых 7$, решили отказаться. Очень понравился гид Светлана, но есть риск попасть на мультинациональную экскурсию и слушать на нескольких языках (второй автобус был именно такой, состав русские и поляки).
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2019
    5
    Супер экскурсия - рекомендую всем - просто потрясное место. с нами снова была наш супер гид Светлана - ей огромное спасибо за много новой полезной информации и просто как хорошему человеку)) так же нас отвели в дом Девы Марии - вход платный - но это того стоит - столько новых впечатлений! Очень вкусный обед, прекрасные места, время на шопинг - вообще впечатлений огромное спасибо организаторам и нашему супер гиду Светлане!!!
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2019
    5
    очень понравилась экскурсия, огромное спасибо Светлане - нашему гиду - просто потрясающий гид и человек! Благодаря ей мы отлично провели время и много нового узнали. Всем рекомендую!
🇹🇷