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Экскурсии в Бодруме

Найдено 71 экскурсия в Бодруме, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Пешая
3 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Познакомиться с великим прошлым города и зарядиться незабываемым колоритом его улочек
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €203 за всё до 3 чел.
Из Бодрума - в древний Эфес
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бодрума - в древний Эфес
Исследовать один из старейших городов мира с профессиональным гидом
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €765 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Пешая
3 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
На персональной яхте - в живописные бухты
На яхте
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
На персональной яхте - в живописные бухты
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 8 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
На машине
1 час
-
24%
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:00
от €75€99 за всё до 7 чел.
Премиум-трансфер из аэропорта Бодрума или обратно
На машине
1 час
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Премиум-трансфер из аэропорта Бодрума или обратно
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
от €64 за всё до 10 чел.
Винное путешествие из Бодрума
На машине
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Винное путешествие из Бодрума
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
10 авг в 16:30
13 авг в 16:30
от €370 за всё до 6 чел.
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €446 за всё до 4 чел.
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Посетить семейную винодельню Мор Салкым и раскрыть все этапы производства местного вина
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от €446 за всё до 4 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
Исследовать с профессиональным гидом три античных города: Эуромос, Милет и Дидимы
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
от €610 за всё до 5 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
На машине
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €375 за всё до 6 чел.
Знакомство с Бодрумом: обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Бодрумом: обзорная экскурсия на автомобиле
Прикоснуться к истории города Александра Македонского и рыцарей-госпитальеров
Начало: В вашем отеле
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €370 за всё до 7 чел.
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Откройте для себя древний мир Бодрума на лелегском маршруте. Увлекательный треккинг через историю и природу ждёт вас
Начало: В районе Конаджык в месточке Каз дереси
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €406 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме
На машине
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 авг в 00:00
от €42 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум
Организуем трансфер из аэропорта в Бодрум. Встреча с табличкой, помощь с багажом, современный минивэн Мерседес Вито. Вежливость и пунктуальность гарантированы
Начало: В аэропорту
Сегодня в 09:30
Завтра в 01:30
от €90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная Обзорная Бодруму: крепость, античность и панорамы
На микроавтобусе
4 часа
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная Обзорная Бодруму: крепость, античность и панорамы
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсии проводятся в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 10:00
€100.70€106 за всё до 2 чел.
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Исследовать руины древнего города, искупаться в бассейне Клеопатры и оценить «восьмое чудо света»
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €950 за всё до 6 чел.
Эфес из Бодрума: античность, мифология и христианские святыни
На автобусе
11 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Эфес из Бодрума: античность, мифология и христианские святыни
За один день - к древним памятникам и паломническим местам (в формате Group+)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 06:00
12 авг в 06:00
19 авг в 06:00
€300 за человека
Прогулка на яхте в Бодруме
На яхте
Круизы
8 часов
-
20%
19 отзывов
Групповая
Прогулка на яхте в Бодруме
Начало: Гюмбет 10:30 - Битез 10:15 - Ортакент 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25.60€32 за человека
Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
На яхте
Круизы
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
Начало: Сс. Бодрум Балыкчылар Кооперативи Торба Барынаги
Расписание: Яхта выплывает ежедневно с 9:30:12:30, с 13:30 до 16:30 и с 17:30 до 20:30.
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€460 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Дальян из Бодрума
10 часов
16 отзывов
Групповая
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 06:00
13 авг в 06:00
€75 за человека
Волшебные уголки Бодрума: обзорная экскурсия
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебные уголки Бодрума: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в первой или второй половине дня.
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
€370 за всё до 6 чел.
Лучшие бухты Бодрума: день на яхте в Эгейском море
На яхте
Круизы
8 часов
-
9%
26 отзывов
Групповая
Лучшие бухты Бодрума: день на яхте в Эгейском море
Начало: Гюмбет в 10:30 - Битез в 10:15 - Ортакент в 10:00
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€29.10€32 за человека
Античный город в лучах заката: вечерний Эфес из Бодрума
8 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Античный город в лучах заката: вечерний Эфес из Бодрума
Начало: Мы заберём вас у ресепшена вашего отеля
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, 15/16
12 авг в 16:00
13 авг в 16:00
€100.70€106 за всё до 3 чел.
Белые террасы Памуккале и античный Иераполис - из Бодрума
На автобусе
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Белые террасы Памуккале и античный Иераполис - из Бодрума
Увидеть «хлопковый замок» Турции, искупаться в термальных водах и прикоснуться к истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 05:00
10 авг в 05:00
14 авг в 05:00
€85 за человека
Турецкая баня в Бодруме
2 часа
4 отзыва
Групповая
Турецкая баня в Бодруме
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
€30 за человека
Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
На яхте
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
Начало: Сс. Бодрум Балыкчылар Кооперативи Торба Барынаги
Расписание: Ежедневно в 10:00.
€850 за всё до 6 чел.
Памуккале из Бодрума
14 часов
4 отзыва
Групповая
Памуккале из Бодрума
Начало: Ваш отель
10 авг в 06:00
14 авг в 06:00
€48 за человека
Античное путешествие из Бодрума: Эфес, Храм Артемиды и дом Девы Марии
14 часов
7 отзывов
Групповая
Античное путешествие из Бодрума: Эфес, Храм Артемиды и дом Девы Марии
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота, время зависит от вашего отеля.
12 авг в 06:00
15 авг в 06:00
€64 за человека
Сафари на квадроциклах
На квадроциклах
2 часа
1 отзыв
Групповая
Сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
€65 за человека

Что посмотреть в Бодруме на экскурсиях?

Бодрум иногда называют «маленькой Грецией». Это название подчеркивают уютные белоснежные дома, изрезанные бухты, непривычная природа и пейзажи гористой местности. Интересные экскурсии, которые можно оформить непосредственно на нашем сайте, помогут поближе познакомиться с творениями древнего зодчества и уникальными природными достопримечательностями, насладиться прогулками по очаровательным островкам, разбросанными по всему морю. А еще сюда едут за удивительными снимками морских далей необычного лазурного цвета, который подчеркивают белые яхты

Местные экскурсоводы

Великолепный и яркий Бодрум запомнится на всю жизнь приятным лежанием на пляже, искрометным весельем в ночное время, необычными достопримечательностями и невозможными приключениями. Позвольте себе отдых на «всю катушку» и насладитесь отпуском в прекрасном городе, приобретая отдельные экскурсии и многодневные туры на нашем сайте

Последние отзывы на экскурсии

Р
Добро пожаловать в Бодрум
Дата посещения: 18 окт 2025
Мы отдыхали в Бодруме и решили познакомиться с его достопримечательностями. Нам повезло, что мы попали к такому замечательному экскурсоводу, как
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Лали . Она очень хороший специалист увлеченный своим делом. Ещё очень быстро и хорошо чувствует запросы своих туристов. Перестраивает маршрут под их интересы и желания. Я была с детьми, конечно они устали, но Лали давала возможность отдохнуть, подбирая для нас удобные красивые места. Продолжительная экскурсия пролетела незаметно, мы влюбились в этот город с его богатейшей историей.
Мы провели насыщенный и яркий день в компании прекрасного гида и душевного человека.

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Н
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Джемиль отличный гид, очень интеллигентный и эрудированный человек. Встретил нас прямо на выходе с круизного лайнера в Бодруме.
Экскурсия прошла легко
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и приятно, у Джемиля энергичная подача материала, нам не было скучно, при этом мы не устали.
Крепость Бодрума рекомендую к посещению именно с гидом, самостоятельно вряд ли будет столь интересно.
Влюбились в Бодрум, возможно благодаря Джемилю тоже. 🥰

Джемиль отличный гид, очень интеллигентный и эрудированный человек. Встретил нас прямо на выходе с круизного лайнера в Бодруме.
Джемиль отличный гид, очень интеллигентный и эрудированный человек. Встретил нас прямо на выходе с круизного лайнера в Бодруме.
Джемиль отличный гид, очень интеллигентный и эрудированный человек. Встретил нас прямо на выходе с круизного лайнера в Бодруме.
Джемиль отличный гид, очень интеллигентный и эрудированный человек. Встретил нас прямо на выходе с круизного лайнера в Бодруме.
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М
Добро пожаловать в Бодрум
Спасибо большое Лале за душевную прогулку по Бодруму! Получили массу впечатлений, очень понравилось!
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Ю
Знакомство с Бодрумом: обзорная экскурсия на автомобиле
Всё было комфортно, доступно и очень приятное общение!
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Юлия
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Экскурсия понравилась. Видно, что Джемиль - организатор и он же гид - очень ответственный и внимательный к своим гостям. Без
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сомнения, очень эрудированный и любит историю, любит рассказывать о ней.
Мне было тяжеловато в начале воспринимать информацию, так как она сразу полилась сплошным потоком, очень обильным)). И несмотря на то, что Джемиль очень хорошо говорит по-русски, но присутствует специфика в произношении слов (проглатывании окончаний), построении фраз, и мне, повторюсь, было слушать тяжеловато. Но по ходу экскурсии к манере речи привыкаешь, постепенно выстраивается общение, и становится легче)).
Понравилось то, что Джемиль заводил в местные магазинчики, кафе. (без навязывания услуг, абсолютно). Но я такое люблю, когда не просто водят по городу, а заводят в разные заведения (за которые, как говорится, не стыдно), что бы, при желании, гости могли приобрести что-то стоящее, милое, интересное, вкусное, или просто на память об этом месте; или, как минимум, сделать красивые, фактурные, видовые фотографии.
В общем, если Джемиль добавит в свои рассказы структуры, более четкого, менее хаотичного изложения, то у него будет идеальная экскурсия.

Экскурсия понравилась. Видно, что Джемиль - организатор и он же гид - очень ответственный и внимательный
Экскурсия понравилась. Видно, что Джемиль - организатор и он же гид - очень ответственный и внимательный
Экскурсия понравилась. Видно, что Джемиль - организатор и он же гид - очень ответственный и внимательный
Экскурсия понравилась. Видно, что Джемиль - организатор и он же гид - очень ответственный и внимательный+3
Экскурсия понравилась. Видно, что Джемиль - организатор и он же гид - очень ответственный и внимательный
Экскурсия понравилась. Видно, что Джемиль - организатор и он же гид - очень ответственный и внимательный
Экскурсия понравилась. Видно, что Джемиль - организатор и он же гид - очень ответственный и внимательный
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В
На персональной яхте - в живописные бухты
Спасибо! Был прекрасный тур, персонал и очень вкусная еда и сервис!!!
учли все пожелания, были на связи 24/7!
Спасибо! Был прекрасный тур, персонал и очень вкусная еда и сервис!!!
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Юлия
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.+14
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
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G
Индивидуальная Обзорная Бодруму: крепость, античность и панорамы
Я заказала персональную экскурсию для себя и своей мамы. Бора приехал за нами в отель и по моей просьбе первой
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нашей точкой в Бодруме был банк для покупки турецких лир. И вот с этого места остановлюсь поподробнее. Я не просто в обменнике (коих много) купила лиры, а в отделении банка по самому выгодному курсу! И по этому поступку я поняла, что наш гид понимающий и человечный, что и стало подтверждаться в дальнейшем. Моя мама - женщина в возрасте и с больными коленями, поэтому все подьемы и спуски по лестницам, групповые многочасовые экскурсии - это боль и подвиг, поэтому я изначально выбирала персональные экскурсии, максимально адаптированные под конкретного туриста. Бора провез, показал и рассказал нам обо всех красивых и исторических местах, фотографировал нас с мамой, также мы выгодно пошопились в ТЦ Оазис. Маршрут был идеально продуман: после замка Св. Петра, набережной Марины и старого города, мы отдохнули в машине пока ехали к следующей точке, затем был амфитеатр, потом я попросила заехать за восточными сладостями для подарков из Бодрума, затем были ворота Александра Македонского, потом ветряные мельницы и завершили шоппингом в ТЦ Оазис. После такой интересной, полезной и продуктивной экскурсии мы с мамой вернулись в отель счастливые, удовлетворенные и, самое главное, наполненные позитивом и оптимизмом! Я от души рекомендую персональную обзорную экскурсию от Бора. Не стесняйтесь просить, как вам хочется, что вам хочется посмотреть, что вам нужно. Этот человек вам поможет

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Екатерина
Премиум-трансфер из аэропорта Бодрума или обратно
Все отлично, все во время. Спасибо!
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Т
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
отличная экскурсия по красивому городу и крепости
отличная экскурсия по красивому городу и крепости
отличная экскурсия по красивому городу и крепости
отличная экскурсия по красивому городу и крепости
отличная экскурсия по красивому городу и крепости+1
отличная экскурсия по красивому городу и крепости
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Всего 431 отзыв в Бодруме

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Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму

Самые популярные экскурсии в Бодруме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета;
  2. Из Бодрума - в древний Эфес;
  3. Добро пожаловать в Бодрум;
  4. На персональной яхте - в живописные бухты;
  5. VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум.
Что посмотреть в Бодруме
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале;
  2. Эфес;
  3. Иераполис;
  4. Старый город;
  5. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в августе 2026
Сейчас в Бодруме можно забронировать 71 экскурсию от 25 до 2520 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 431 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
Выбирайте лучшие экскурсии в Бодруме на 2026 год и погрузитесь в мир древних руин и кристально чистого моря. На нашем сайте вы найдете экскурсии по доступным ценам, которые сделают ваш отдых незабываемым. Бронируйте сейчас и получите лучшие впечатления от Бодрума!