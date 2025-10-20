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Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборБодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Познакомиться с великим прошлым города и зарядиться незабываемым колоритом его улочек
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €203 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бодрума - в древний Эфес
Исследовать один из старейших городов мира с профессиональным гидом
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €765 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
На персональной яхте - в живописные бухты
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 8 чел.
-
24%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:00
от €75
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Премиум-трансфер из аэропорта Бодрума или обратно
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
от €64 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Винное путешествие из Бодрума
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
10 авг в 16:30
13 авг в 16:30
от €370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €446 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Посетить семейную винодельню Мор Салкым и раскрыть все этапы производства местного вина
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от €446 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
Исследовать с профессиональным гидом три античных города: Эуромос, Милет и Дидимы
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
от €610 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €375 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Бодрумом: обзорная экскурсия на автомобиле
Прикоснуться к истории города Александра Македонского и рыцарей-госпитальеров
Начало: В вашем отеле
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €370 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Откройте для себя древний мир Бодрума на лелегском маршруте. Увлекательный треккинг через историю и природу ждёт вас
Начало: В районе Конаджык в месточке Каз дереси
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €406 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 авг в 00:00
от €42 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум
Организуем трансфер из аэропорта в Бодрум. Встреча с табличкой, помощь с багажом, современный минивэн Мерседес Вито. Вежливость и пунктуальность гарантированы
Начало: В аэропорту
Сегодня в 09:30
Завтра в 01:30
от €90 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборИндивидуальная Обзорная Бодруму: крепость, античность и панорамы
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсии проводятся в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 10:00
€100.70
€106 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Исследовать руины древнего города, искупаться в бассейне Клеопатры и оценить «восьмое чудо света»
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €950 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Эфес из Бодрума: античность, мифология и христианские святыни
За один день - к древним памятникам и паломническим местам (в формате Group+)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 06:00
12 авг в 06:00
19 авг в 06:00
€300 за человека
-
20%
Групповая
Прогулка на яхте в Бодруме
Начало: Гюмбет 10:30 - Битез 10:15 - Ортакент 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25.60
€32 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
Начало: Сс. Бодрум Балыкчылар Кооперативи Торба Барынаги
Расписание: Яхта выплывает ежедневно с 9:30:12:30, с 13:30 до 16:30 и с 17:30 до 20:30.
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€460 за всё до 6 чел.
Групповая
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 06:00
13 авг в 06:00
€75 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебные уголки Бодрума: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в первой или второй половине дня.
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
€370 за всё до 6 чел.
-
9%
Групповая
Лучшие бухты Бодрума: день на яхте в Эгейском море
Начало: Гюмбет в 10:30 - Битез в 10:15 - Ортакент в 10:00
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€29.10
€32 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Античный город в лучах заката: вечерний Эфес из Бодрума
Начало: Мы заберём вас у ресепшена вашего отеля
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, 15/16
12 авг в 16:00
13 авг в 16:00
€100.70
€106 за всё до 3 чел.
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборБелые террасы Памуккале и античный Иераполис - из Бодрума
Увидеть «хлопковый замок» Турции, искупаться в термальных водах и прикоснуться к истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 05:00
10 авг в 05:00
14 авг в 05:00
€85 за человека
Групповая
Турецкая баня в Бодруме
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
Начало: Сс. Бодрум Балыкчылар Кооперативи Торба Барынаги
Расписание: Ежедневно в 10:00.
€850 за всё до 6 чел.
Групповая
Памуккале из Бодрума
Начало: Ваш отель
10 авг в 06:00
14 авг в 06:00
€48 за человека
Групповая
Расписание: Среда, суббота, время зависит от вашего отеля.
12 авг в 06:00
15 авг в 06:00
€64 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
€65 за человека
Бодрум иногда называют «маленькой Грецией». Это название подчеркивают уютные белоснежные дома, изрезанные бухты, непривычная природа и пейзажи гористой местности. Интересные экскурсии, которые можно оформить непосредственно на нашем сайте, помогут поближе познакомиться с творениями древнего зодчества и уникальными природными достопримечательностями, насладиться прогулками по очаровательным островкам, разбросанными по всему морю. А еще сюда едут за удивительными снимками морских далей необычного лазурного цвета, который подчеркивают белые яхты
Великолепный и яркий Бодрум запомнится на всю жизнь приятным лежанием на пляже, искрометным весельем в ночное время, необычными достопримечательностями и невозможными приключениями. Позвольте себе отдых на «всю катушку» и насладитесь отпуском в прекрасном городе, приобретая отдельные экскурсии и многодневные туры на нашем сайте
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 18 окт 2025
Мы отдыхали в Бодруме и решили познакомиться с его достопримечательностями. Нам повезло, что мы попали к такому замечательному экскурсоводу, как
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Н
Джемиль отличный гид, очень интеллигентный и эрудированный человек. Встретил нас прямо на выходе с круизного лайнера в Бодруме.
Экскурсия прошла легко
Экскурсия прошла легко
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М
Спасибо большое Лале за душевную прогулку по Бодруму! Получили массу впечатлений, очень понравилось!
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Ю
Всё было комфортно, доступно и очень приятное общение!
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Экскурсия понравилась. Видно, что Джемиль - организатор и он же гид - очень ответственный и внимательный к своим гостям. Без
+3
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В
Спасибо! Был прекрасный тур, персонал и очень вкусная еда и сервис!!!
учли все пожелания, были на связи 24/7!
учли все пожелания, были на связи 24/7!
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Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
+14
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G
Я заказала персональную экскурсию для себя и своей мамы. Бора приехал за нами в отель и по моей просьбе первой
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Все отлично, все во время. Спасибо!
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Т
отличная экскурсия по красивому городу и крепости
+1
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Всего 431 отзыв в Бодруме
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Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму
Самые популярные экскурсии в Бодруме
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Что посмотреть в Бодруме
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Сейчас в Бодруме можно забронировать 71 экскурсию от 25 до 2520 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 431 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
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