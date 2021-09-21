Отзыв на: В Памуккале из Бодрума на автобусе Н Николай 5 Отличная экскурсия, замечательный гид! Рекомендую!

Отзыв на: Заповедник Дальян из Бодрума Е Елизавета 5 Экскурсия очень красивая и насыщенная. Не помню как зовут нашего гида, но мальчишка прям молодец. Видно что старался. Знание русского языка на достаточно высоком уровне. Очень забавляли его обращения "друзья") Пожелания: хотелось бы уделить охоте на крабиков больше времени, увлекательное мероприятие)))

Отзыв на: Заповедник Дальян из Бодрума M Mariia 5 Экскурсия мега крутая! Почти все время провели на лодке! Измазались целебными грязями и поиграли с местной собаней) Пейзажи восхитительные) Ликийские гробницы удивительны! Ловили голубых крабов и даже удалось увидеть черепашек Каретта) а потом была Немане занимательная дегустация вина) большое спасибо гидам Максиму и Эрдему за подробные и захватывающие рассказы) водителям и капитану лодки тоже огромное спасибо! Все было очень классно)

Отзыв на: В Памуккале из Бодрума на автобусе M Mariia 5 Экскурсия очень понравилась! Гиды отличные! Экскурсия была на русском и английском языках) большое спасибо гидам Максиму и Эрдему, и конечно же водителям:) Места потрясающие, рассказы интересные, еда отличная!

А Александра 4 С чего началась наша экскурсия? С опоздания трансфера на 30 минут. Забирала нас "развозка", довезла до места сбора, где кого-то пересадили в автобус побольше. Разделяют по автобусам по языковому принципу, т. о. в маленьком автобусе осталась польская группа, а нас отправили в большой вместе с англо-говорящими туристами. Несмотря на это распределение, количество туристов, одновременно направляющихся на одну экскурсию, остается тем же. Экскурсия соответственно шла на двух языках. В целом экскурсия понравилась, информации много, свободного времени дается достаточно, так что можно успеть все посмотреть и отфотографировать. Непредвиденных трат нет, только будьте внимательны, завтрак не включен, так что берите что-то с собой или денежку за вкусный (по запаху во всяком случае) блинчик и кофе. Да, "шопингов" много. Но без них обходится только индивидуальная экскурсия. Что мне не понравилось - посещение домика Девы Марии не обязательное и тех, кто не едет, отвозят ждать остальных в керамическую мастерскую. Ждать нужно около часа, в мастерской мы пробыли максимум 20 минут. Кафе нет, тента толком нет, а у нас половина большого туристического автобуса. С одной стороны да, позаботились, не оставили неизвестно где и не заставили платить за домик. С другой стороны под конец экскурсии, когда все уже подустали от жары, сидеть под солнцем 40 минут - так себе выход. В целом, если сравнивать с тем, как обычно проходят экскурсии в такие популярные места, как Эфес, эта экскурсия получает твердую 4+.

В Вікторія 4 Для всех, кто хотел бы посетить, советую. Согласна, заезды на "шопинг", могут раздражать, однако если вы хотите за небольшие деньги посетить такой дальний регион, то это надо принять, как данность и расслабившись получать удовольствие от пейзажей за окном автобуса. Все было вовремя, в 6 утра забрали из гостиницы, дальше по точкам, бесплатный ланч был около 15 перед обратной дорогой. Вернули в гостиницу в 21. По моему мнению, бассейн Клеопатры посещать не обязательно именно, погружаться в него - людей много и не стоит этих денег. Времени, как раз хватает без спешки спуститься по террасам Памуккале и прогуляться по руинам Иераполиса.

А Анастасия 4 Экскурсия хорошая, 2.5 часа на посещение Эфеса достаточно, чтобы всё пройти и посмотреть. На месте оказалось, что доплата за посещение дома Девы Марии 15$ вместо заявленых 7$, решили отказаться. Очень понравился гид Светлана, но есть риск попасть на мультинациональную экскурсию и слушать на нескольких языках (второй автобус был именно такой, состав русские и поляки).

Т Татьяна 5 Супер экскурсия - рекомендую всем - просто потрясное место. с нами снова была наш супер гид Светлана - ей огромное спасибо за много новой полезной информации и просто как хорошему человеку)) так же нас отвели в дом Девы Марии - вход платный - но это того стоит - столько новых впечатлений! Очень вкусный обед, прекрасные места, время на шопинг - вообще впечатлений огромное спасибо организаторам и нашему супер гиду Светлане!!!