Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Лучший способ познакомиться с побережьем Бодрума — провести день в море, переходя от одной живописной бухты к другой.



Купание в прозрачной воде, горячие источники острова Караада, спокойная атмосфера Эгейского моря и обед на борту превращают прогулку в настоящий день отдыха. Здесь не нужно никуда спешить — остаётся лишь наслаждаться солнцем, морем и красивыми пейзажами. 4.5 26 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Бодруме Задать вопрос Групповая экскурсия -9% €32 выгода €2.90 €29.10 за человека 4.5 26 отзывов 🇬🇧 английский 8 часов На яхте Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Проведите день в Эгейском море, наслаждаясь живописными бухтами, тёплым солнцем и неспешной прогулкой на яхте вдоль побережья Бодрума. Вас ждут остановки в самых красивых местах региона, где можно искупаться в кристально чистой воде, сделать яркие фотографии и просто отдохнуть вдали от городского шума. Маршрут начинается в гавани Галикарнас и проходит через самые известные бухты побережья. Первой остановкой станет остров Караада, знаменитый своей пещерой с горячими сернистыми источниками. Благодаря температуре воды около +30 °C это место нередко называют природным спа-комплексом. Следующей остановкой станет Метеоритная бухта — уютный залив с прозрачной водой, песчаным дном и спокойным морем. Здесь приятно купаться, отдыхать в окружении живописной природы и наслаждаться видами побережья. Затем яхта сделает остановку в бухте Аквариум (Aquarium Bay), которая получила своё название благодаря удивительно прозрачной воде. Это одно из лучших мест для плавания и снорклинга. Во время прогулки на борту будет подан свежеприготовленный обед от шеф-повара, после которого путешествие продолжится к заливу Тавшанбурну — популярному месту для купания, где иногда можно встретить диких кроликов. Завершит маршрут Кумлюкский залив, известный спокойным морем и чистой водой. Эта прогулка отлично подойдёт тем, кто хочет провести день в море, открыть для себя самые красивые бухты Бодрума и совместить отдых на яхте с купанием в живописных местах Эгейского побережья. Обратите внимание: маршрут может измениться в зависимости от погодных условий.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гавань Галикарнас

Остров Караада

Пещера с горячей водой

Метеоритная бухта

Бухта Аквариум (Aquarium Bay)

Залив Тавшанбурну

Кумлюкский залив Что включено Прогулка на яхте

Обед и фрукты

Сопровождающий (Англоговорящий) Что не входит в цену Любые напитки на яхте

Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)

Услуги гида

Трансфера с отеля нету Где начинаем и завершаем? Начало: Гюмбет в 10:30 - Битез в 10:15 - Ортакент в 10:00 Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.