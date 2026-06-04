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Лучшие бухты Бодрума: день на яхте в Эгейском море

Искупайтесь в термальной сернистой воде: прогулка на яхте в Бодруме в Карааде
Лучший способ познакомиться с побережьем Бодрума — провести день в море, переходя от одной живописной бухты к другой.

Купание в прозрачной воде, горячие источники острова Караада, спокойная атмосфера Эгейского моря и обед на борту превращают прогулку в настоящий день отдыха. Здесь не нужно никуда спешить — остаётся лишь наслаждаться солнцем, морем и красивыми пейзажами.
4.5
26 отзывов
Лучшие бухты Бодрума: день на яхте в Эгейском море
Лучшие бухты Бодрума: день на яхте в Эгейском море
Лучшие бухты Бодрума: день на яхте в Эгейском море

Описание экскурсии

Проведите день в Эгейском море, наслаждаясь живописными бухтами, тёплым солнцем и неспешной прогулкой на яхте вдоль побережья Бодрума. Вас ждут остановки в самых красивых местах региона, где можно искупаться в кристально чистой воде, сделать яркие фотографии и просто отдохнуть вдали от городского шума. Маршрут начинается в гавани Галикарнас и проходит через самые известные бухты побережья. Первой остановкой станет остров Караада, знаменитый своей пещерой с горячими сернистыми источниками. Благодаря температуре воды около +30 °C это место нередко называют природным спа-комплексом. Следующей остановкой станет Метеоритная бухта — уютный залив с прозрачной водой, песчаным дном и спокойным морем. Здесь приятно купаться, отдыхать в окружении живописной природы и наслаждаться видами побережья. Затем яхта сделает остановку в бухте Аквариум (Aquarium Bay), которая получила своё название благодаря удивительно прозрачной воде. Это одно из лучших мест для плавания и снорклинга. Во время прогулки на борту будет подан свежеприготовленный обед от шеф-повара, после которого путешествие продолжится к заливу Тавшанбурну — популярному месту для купания, где иногда можно встретить диких кроликов. Завершит маршрут Кумлюкский залив, известный спокойным морем и чистой водой. Эта прогулка отлично подойдёт тем, кто хочет провести день в море, открыть для себя самые красивые бухты Бодрума и совместить отдых на яхте с купанием в живописных местах Эгейского побережья. Обратите внимание: маршрут может измениться в зависимости от погодных условий.

Ежедневно

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гавань Галикарнас
  • Остров Караада
  • Пещера с горячей водой
  • Метеоритная бухта
  • Бухта Аквариум (Aquarium Bay)
  • Залив Тавшанбурну
  • Кумлюкский залив
Что включено
  • Прогулка на яхте
  • Обед и фрукты
  • Сопровождающий (Англоговорящий)
Что не входит в цену
  • Любые напитки на яхте
  • Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)
  • Услуги гида
  • Трансфера с отеля нету
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гюмбет в 10:30 - Битез в 10:15 - Ортакент в 10:00
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
3
2
2
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1
О
Незабываемые впечатления, неплохая лодка, неплохая компания, прекрасные живописные места, неописуемой красоты Эгейское море. Просто портал в другой мир! Однозначно к посещению! Больше такого вы не увидите. Очень сытный обед, огромная порция, заявленных фруктов не было, но был чай с печеньем.
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В
Все прошло отлично 🫶🏽 Капитан профи, персонал вежливый, расторопный.
Будем рекомендовать друзьям и знакомым!
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В
Все хорошо!!! Любим морские прогулки.
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М
Нам с мамой все понравилось! За свою стоимость поездка - супер!
Забрали прямо от отеля в обозначенные время, привезли к кораблики двухпалубному. Можно разместиться наверху и загорать (там почти нет мест
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для сидения) или же внизу, где есть столы и сидения. Только учтите, наверху очень жарко и вы можете обгореть (берите обязательно солнцезащитные крем).
Всего было 4 остановки, как и заявлено. Бухты красивейшие, вода лазерная, прозрачная, видно дно, рыбок. При необходимости вам выдадут жилеты. Весь персонал очень приветливый, кто-то даже по-русски немного разговаривает.
Был полноценный обед: паста + курица + немного салата и кусочек белого хлеба. Порция была для меня большая, я не все доела. Плюс после или во время третьей, по-моему, остановки, был перерыв на чай с печеньками:)
Также на борту можно купить воду (20 лир), снеки (мы спрашивали только про чипсы, они стоили 100 лир), мороженое. В общем, все, чтобы клиент остался довольным)))
Да, это не супер яхта, но за 30 евро с человека просто отличный вариант (особенно учитывая то, что минимальная стоимость похожих прогулок, которые нам предлагали, была 80 евро с человека)!

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А
Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык. Информацию на русском языке приходилось уточнять самим, притом, что на
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корабле были русскоязычные! Это не испортило отдых, день прошел замечательно. Обед очень скромный. Трансфер обеспечен на 100%. Заранее проинформировали, из отеля забрали вовремя и в отель вернули! Спасибо за замечательный день!

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Е
Яхта комфортабельная. Были с детьми 3 года и 6 месяцев. В целом понравилось, но одна остановка в 1:30 наверно была затянувшейся. Слишком много людей плавало в заливе, не удалось сделать
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фоток красивых в этой бухте, так чтобы не попадалось людей с других яхт. Нам бы достаточно было остановки в этой бухте на 30 минут.
Ввозможно потому что с детьми.
В целом остались довольны поездкой!

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