Прогулка на Яхте в Бодруме

Во время прогулки на нашей яхте вы сможете насладиться шикарным видом Бодрума с воды и искупаться в...

5
1 отзыв
Во время прогулки на нашей яхте вы сможете насладиться шикарным видом Бодрума с воды и искупаться в самых красивых бухтах Эгейского моря.

Мы будем останавливаться возле каждой бухты, где вы сможете вдоволь поплавать и сделать красивые фотографии.

А на корабле во время перерыва вас ждет прекрасный обед от нашего шеф-повара.
Прогулка на Яхте в Бодруме
Прогулка на Яхте в Бодруме
Прогулка на Яхте в Бодруме
Прогулка на Яхте в Бодруме
Прогулка на Яхте в Бодруме
Прогулка на Яхте в Бодруме

Что вы увидите 🤩

  • Караада – пещера с горячей водой
  • Метеоритная бухта
  • Аквариум Бэй
  • Залив Тавшанбурну
  • Кумлюкский залив

Что вас ждет:

    Наша морская прогулка начинается из гавани Галикарнас. Вас ждут остановки в следующих местах:

    • Караада – пещера с горячей водой
    • Первой остановкой нашего маршрута будет Караада и пещера с горячей водой, расположенная на этом острове. А море, окружающее эту пещеру, в народе известно как «природный СПА-центр». У вас будет возможность искупаться в термальной сернистой воде, которая к тому же круглый год очень теплая (около 30 градусов).
    • Метеоритная бухта
    • Бухта Метеор находится недалеко от Караады. Этот залив, где вода кристально чистая, а побережье и морское дно покрыто мелким песком. Залив Метеор – одно из самых красивых мест для купания в Бодруме с его мелким и чистым морем без волн. Кроме того, пальмы, украшающие его берега, идеально подходят для отдыха в тени.
    • Аквариум Бэй
    • Из этой бухты открывается восхитительный пейзаж. Мы сделаем перерыв, чтобы насладиться купанием в этих кристально чистых водах.
    • Обед
    • У нас будет вкусный обед на лодке. Свежая и сытная еда придаст вам сил на остаток нашей прогулки.
    • Тавшанбурну
    После еды мы отправились в бухту Тавшанбурну, которая является одним из самых популярных мест для купания в Бодруме. А если вам повезет, вы сможете здесь встретить кроликов!
    • Кумлюкский залив
    • Залив Кумлук с чистой водой подарит вам удовольствие от плавания.

    Важно:

      Обращаем ваше внимание, что при неблагоприятных погодных условиях маршрут может измениться!
      ***время трансфера И районы: Гумбет 10:30 - битез 10:15 - Ортакент 10:00

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-45 человек
      Взрослый (12+)
      €25
      Детский (5-11)
      €15

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Трансфер(Gümbet 10:30 – Bitez 10:15 – Ortakent 10:00)
      • Прогулка на яхте целый день
      • Обед
      • Сопровождение гида
      Что не входит
      • Все напитки на яхте
      • Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)
      Где начинаем и завершаем
      Начало: Gümbet 10:30 – Bitez 10:15 – Ortakent 10:00
      Завершение: Ваш отель
      Когда и сколько длится?
      Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
      Экскурсия длится около 6 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

      Halil K.
      Halil K.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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