Что вас ждет:

Наша морская прогулка начинается из гавани Галикарнас. Вас ждут остановки в следующих местах:

Караада – пещера с горячей водой

Первой остановкой нашего маршрута будет Караада и пещера с горячей водой, расположенная на этом острове. А море, окружающее эту пещеру, в народе известно как «природный СПА-центр». У вас будет возможность искупаться в термальной сернистой воде, которая к тому же круглый год очень теплая (около 30 градусов).

Метеоритная бухта

Бухта Метеор находится недалеко от Караады. Этот залив, где вода кристально чистая, а побережье и морское дно покрыто мелким песком. Залив Метеор – одно из самых красивых мест для купания в Бодруме с его мелким и чистым морем без волн. Кроме того, пальмы, украшающие его берега, идеально подходят для отдыха в тени.

Аквариум Бэй

Из этой бухты открывается восхитительный пейзаж. Мы сделаем перерыв, чтобы насладиться купанием в этих кристально чистых водах.

Обед

У нас будет вкусный обед на лодке. Свежая и сытная еда придаст вам сил на остаток нашей прогулки.

Тавшанбурну

После еды мы отправились в бухту Тавшанбурну, которая является одним из самых популярных мест для купания в Бодруме. А если вам повезет, вы сможете здесь встретить кроликов!

Кумлюкский залив

Залив Кумлук с чистой водой подарит вам удовольствие от плавания.

Важно:

Обращаем ваше внимание, что при неблагоприятных погодных условиях маршрут может измениться!

***время трансфера И районы: Гумбет 10:30 - битез 10:15 - Ортакент 10:00