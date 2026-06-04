Лучший способ познакомиться с побережьем Бодрума — провести день в море, переходя от одной живописной бухты к другой.
Купание в прозрачной воде, горячие источники острова Караада, спокойная атмосфера Эгейского моря и обед на борту превращают прогулку в настоящий день отдыха. Здесь не нужно никуда спешить — остаётся лишь наслаждаться солнцем, морем и красивыми пейзажами.
Купание в прозрачной воде, горячие источники острова Караада, спокойная атмосфера Эгейского моря и обед на борту превращают прогулку в настоящий день отдыха. Здесь не нужно никуда спешить — остаётся лишь наслаждаться солнцем, морем и красивыми пейзажами.
Описание экскурсииПроведите день в Эгейском море, наслаждаясь живописными бухтами, тёплым солнцем и неспешной прогулкой на яхте вдоль побережья Бодрума. Вас ждут остановки в самых красивых местах региона, где можно искупаться в кристально чистой воде, сделать яркие фотографии и просто отдохнуть вдали от городского шума. Маршрут начинается в гавани Галикарнас и проходит через самые известные бухты побережья. Первой остановкой станет остров Караада, знаменитый своей пещерой с горячими сернистыми источниками. Благодаря температуре воды около +30 °C это место нередко называют природным спа-комплексом. Следующей остановкой станет Метеоритная бухта — уютный залив с прозрачной водой, песчаным дном и спокойным морем. Здесь приятно купаться, отдыхать в окружении живописной природы и наслаждаться видами побережья. Затем яхта сделает остановку в бухте Аквариум (Aquarium Bay), которая получила своё название благодаря удивительно прозрачной воде. Это одно из лучших мест для плавания и снорклинга. Во время прогулки на борту будет подан свежеприготовленный обед от шеф-повара, после которого путешествие продолжится к заливу Тавшанбурну — популярному месту для купания, где иногда можно встретить диких кроликов. Завершит маршрут Кумлюкский залив, известный спокойным морем и чистой водой. Эта прогулка отлично подойдёт тем, кто хочет провести день в море, открыть для себя самые красивые бухты Бодрума и совместить отдых на яхте с купанием в живописных местах Эгейского побережья. Обратите внимание: маршрут может измениться в зависимости от погодных условий.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гавань Галикарнас
- Остров Караада
- Пещера с горячей водой
- Метеоритная бухта
- Бухта Аквариум (Aquarium Bay)
- Залив Тавшанбурну
- Кумлюкский залив
Что включено
- Прогулка на яхте
- Обед и фрукты
- Сопровождающий (Англоговорящий)
Что не входит в цену
- Любые напитки на яхте
- Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)
- Услуги гида
- Трансфера с отеля нету
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гюмбет в 10:30 - Битез в 10:15 - Ортакент в 10:00
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Незабываемые впечатления, неплохая лодка, неплохая компания, прекрасные живописные места, неописуемой красоты Эгейское море. Просто портал в другой мир! Однозначно к посещению! Больше такого вы не увидите. Очень сытный обед, огромная порция, заявленных фруктов не было, но был чай с печеньем.
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В
Все прошло отлично 🫶🏽 Капитан профи, персонал вежливый, расторопный.
Будем рекомендовать друзьям и знакомым!
Будем рекомендовать друзьям и знакомым!
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В
Все хорошо!!! Любим морские прогулки.
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М
Нам с мамой все понравилось! За свою стоимость поездка - супер!
Забрали прямо от отеля в обозначенные время, привезли к кораблики двухпалубному. Можно разместиться наверху и загорать (там почти нет мест
Забрали прямо от отеля в обозначенные время, привезли к кораблики двухпалубному. Можно разместиться наверху и загорать (там почти нет мест
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А
Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык. Информацию на русском языке приходилось уточнять самим, притом, что на
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Е
Яхта комфортабельная. Были с детьми 3 года и 6 месяцев. В целом понравилось, но одна остановка в 1:30 наверно была затянувшейся. Слишком много людей плавало в заливе, не удалось сделать
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