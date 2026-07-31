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Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк

Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Представьте себе день, наполненный солнцем, морем и изысканной культурой.

Экскурсия по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк в Бодруме откроет перед вами двери в мир, где роскошь и традиции сливаются воедино.

В Гюмюшлюке, небольшом
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рыбацком городке, вы познакомитесь с местной культурой, насладитесь вкуснейшими морепродуктами в ресторанах у моря и найдете уникальные сувениры на фермерском рынке.

Ялыкавак, жемчужина бирюзового побережья, поразит вас своими роскошными маринами, шикарными яхтами и изысканными заведениями.

Эта экскурсия подарит вам не только знания о богатой культуре этих мест, но и возможность насладиться красотой природы, ласковым морским бризом и неповторимыми пейзажами.

Организационные детали продуманы до мелочей: комфортный трансфер на Opel Zafira Life 2023 года включен в стоимость, чтобы ваше путешествие было максимально приятным и беззаботным

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Наслаждение потрясающими видами Бодрума
  • 🍽 Вкуснейшие морепродукты и мезе
  • 🏖 Отдых на малолюдных пляжах
  • 🛥 Возможность увидеть роскошные яхты
  • 🛍 Покупка уникальных сувениров и украшений
  • 🎨 Открытие богатой и яркой культуры
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк

Что можно увидеть

  • Ветряные мельницы
  • Рыбные рестораны
  • Фермерский рынок
  • Марина Ялыкавак

Описание экскурсии

Гюмюшлюк

Небольшой рыбацкий городок Гюмюшлюк отличается богатой и яркой культурой и может похвастаться одними из лучших рыбных ресторанов в регионе. Эта дружелюбная деревня встретит вас своим фермерским рынком. Здесь можно купить керамику ручной работы, фонари из засушенных тыкв, уникальные сувениры, украшения ручной работы и многое другое. А самое популярное развлечение в городке — пообедать за столиком кафе, опустив ноги в морскую воду, и наслаждаться вкуснейшим мезе и свежайшими морепродуктами.

Ялыкавак

За последние несколько лет Ялыкавак стал одним из самых роскошных мест «бирюзового побережья» и приобрёл поклонников среди ценителей самых роскошных марин в мире. Здесь швартуются шикарные суда, открываются рестораны, бары, кафе, клубы, развлекательные и другие заведения, привлекательные для яхтсменов, туристов и местных жителей.

Организационные детали

Экскурсия проводится на машине Opel Zafira Life 2023 года, трансфер включён в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Халюк
Лариса и Халюк — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 631 туриста
Давайте знакомиться! Мы — семейная пара Лариса и Халюк. Живём в Бодруме с 2012 года, владеем своим туристическим агентством. Для нас это не просто бизнес. Это проект, воплощающий нашу страсть
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к путешествиям, культуре и общению с людьми. Халюк — профессиональный лицензированный гид, а я тур-менеджер компании. Каждая экскурсия с нами — это не просто осмотр достопримечательностей. Это возможность увидеть Бодрум глазами местных жителей, познакомиться с нашим образом жизни, традициями и культурой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Юлия
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.+10
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
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Н
спасибо огромное Ларисе за такой невероятный опыт! посетили безумно красивые места! все пожелания были учтены и выполнены на высшем уровне! передвигались на личном транспорте, очень удобно ♥️ а самое главное безумно приятные в общение люди!
спасибо огромное Ларисе за такой невероятный опыт! посетили безумно красивые места! все пожелания были учтены и
спасибо огромное Ларисе за такой невероятный опыт! посетили безумно красивые места! все пожелания были учтены и
спасибо огромное Ларисе за такой невероятный опыт! посетили безумно красивые места! все пожелания были учтены и
спасибо огромное Ларисе за такой невероятный опыт! посетили безумно красивые места! все пожелания были учтены и
спасибо огромное Ларисе за такой невероятный опыт! посетили безумно красивые места! все пожелания были учтены и
спасибо огромное Ларисе за такой невероятный опыт! посетили безумно красивые места! все пожелания были учтены и
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Василиса
Экскурсия очень понравилась и по организации, комфорт для нас важен, и очень интересно, узнали много нового! После таких экскурсий хочется вернуться и в Бодрум, и в те места, которые посетили. Спасибо 💖
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Н
Экскурсия прошла замечательно, узнали много нового и интересного, спасибо Ларисе и Халюку, за хорошо проведенное время!
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