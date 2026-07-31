Небольшой рыбацкий городок Гюмюшлюк отличается богатой и яркой культурой и может похвастаться одними из лучших рыбных ресторанов в регионе. Эта дружелюбная деревня встретит вас своим фермерским рынком. Здесь можно купить керамику ручной работы, фонари из засушенных тыкв, уникальные сувениры, украшения ручной работы и многое другое. А самое популярное развлечение в городке — пообедать за столиком кафе, опустив ноги в морскую воду, и наслаждаться вкуснейшим мезе и свежайшими морепродуктами.
Ялыкавак
За последние несколько лет Ялыкавак стал одним из самых роскошных мест «бирюзового побережья» и приобрёл поклонников среди ценителей самых роскошных марин в мире. Здесь швартуются шикарные суда, открываются рестораны, бары, кафе, клубы, развлекательные и другие заведения, привлекательные для яхтсменов, туристов и местных жителей.
Организационные детали
Экскурсия проводится на машине Opel Zafira Life 2023 года, трансфер включён в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Халюк — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 631 туриста
Давайте знакомиться! Мы — семейная пара Лариса и Халюк. Живём в Бодруме с 2012 года, владеем своим туристическим агентством. Для нас это не просто бизнес. Это проект, воплощающий нашу страсть читать дальшеуменьшить
к путешествиям, культуре и общению с людьми. Халюк — профессиональный лицензированный гид, а я тур-менеджер компании.
Каждая экскурсия с нами — это не просто осмотр достопримечательностей. Это возможность увидеть Бодрум глазами местных жителей, познакомиться с нашим образом жизни, традициями и культурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
Экскурсия понравилась. Все, что хотели от нее получить, было предоставлено нам в полном объеме.
+10
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Н
Натали
спасибо огромное Ларисе за такой невероятный опыт! посетили безумно красивые места! все пожелания были учтены и выполнены на высшем уровне! передвигались на личном транспорте, очень удобно ♥️ а самое главное безумно приятные в общение люди!
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Василиса
Экскурсия очень понравилась и по организации, комфорт для нас важен, и очень интересно, узнали много нового! После таких экскурсий хочется вернуться и в Бодрум, и в те места, которые посетили. Спасибо 💖
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Н
Николай
Экскурсия прошла замечательно, узнали много нового и интересного, спасибо Ларисе и Халюку, за хорошо проведенное время!
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