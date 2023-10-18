Провести день на «турецкой Ривьере» в окружении пляжей, голубых лагун и сосновых лесов
Вы ощутите ласковый бриз, полюбуетесь потрясающими видами Бодрума с высоты ветряных мельниц и узнаете о богатой и яркой культуре этих мест.
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Описание
Что вас ожидает
Гюмюшлюк
Небольшой рыбацкий городок Гюмюшлюк отличается богатой и яркой культурой и может похвастаться одними из лучших рыбных ресторанов в регионе. Эта дружелюбная деревня встретит вас своим фермерским рынком. Здесь можно купить керамику ручной работы, фонари из засушенных тыкв, уникальные сувениры, украшения ручной работы и многое другое. А самое популярное развлечение в городке — пообедать за столиком кафе, опустив ноги в морскую воду, и наслаждаться вкуснейшим мезе и свежайшими морепродуктами.
Ялыкавак
За последние несколько лет Ялыкавак стал одним из самых роскошных мест «бирюзового побережья» и приобрёл поклонников среди ценителей самых роскошных марин в мире. Здесь швартуются шикарные суда, открываются рестораны, бары, кафе, клубы, развлекательные и другие заведения, привлекательные для яхтсменов, туристов и местных жителей.
Организационные детали
Экскурсия проводится на машине Opel Zafira Life 2023 года, трансфер включён в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.