Мы откроем для вас два популярных района Бодрума — бухту Гюмюшлюк и оазис роскоши и красоты Ялыкавак. Окружённые морем, они идеально подходят для того, чтобы насладиться солнцем на малолюдном пляже. Вы ощутите ласковый бриз, полюбуетесь потрясающими видами Бодрума с высоты ветряных мельниц и узнаете о богатой и яркой культуре этих мест.

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Описание

Что вас ожидает

Гюмюшлюк

Небольшой рыбацкий городок Гюмюшлюк отличается богатой и яркой культурой и может похвастаться одними из лучших рыбных ресторанов в регионе. Эта дружелюбная деревня встретит вас своим фермерским рынком. Здесь можно купить керамику ручной работы, фонари из засушенных тыкв, уникальные сувениры, украшения ручной работы и многое другое. А самое популярное развлечение в городке — пообедать за столиком кафе, опустив ноги в морскую воду, и наслаждаться вкуснейшим мезе и свежайшими морепродуктами.

Ялыкавак

За последние несколько лет Ялыкавак стал одним из самых роскошных мест «бирюзового побережья» и приобрёл поклонников среди ценителей самых роскошных марин в мире. Здесь швартуются шикарные суда, открываются рестораны, бары, кафе, клубы, развлекательные и другие заведения, привлекательные для яхтсменов, туристов и местных жителей.

Организационные детали

Экскурсия проводится на машине Opel Zafira Life 2023 года, трансфер включён в стоимость.