Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк

Провести день на «турецкой Ривьере» в окружении пляжей, голубых лагун и сосновых лесов

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Мы откроем для вас два популярных района Бодрума — бухту Гюмюшлюк и оазис роскоши и красоты Ялыкавак. Окружённые морем, они идеально подходят для того, чтобы насладиться солнцем на малолюдном пляже.

Вы ощутите ласковый бриз, полюбуетесь потрясающими видами Бодрума с высоты ветряных мельниц и узнаете о богатой и яркой культуре этих мест.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Гюмюшлюк

Небольшой рыбацкий городок Гюмюшлюк отличается богатой и яркой культурой и может похвастаться одними из лучших рыбных ресторанов в регионе. Эта дружелюбная деревня встретит вас своим фермерским рынком. Здесь можно купить керамику ручной работы, фонари из засушенных тыкв, уникальные сувениры, украшения ручной работы и многое другое. А самое популярное развлечение в городке — пообедать за столиком кафе, опустив ноги в морскую воду, и наслаждаться вкуснейшим мезе и свежайшими морепродуктами.

Ялыкавак

За последние несколько лет Ялыкавак стал одним из самых роскошных мест «бирюзового побережья» и приобрёл поклонников среди ценителей самых роскошных марин в мире. Здесь швартуются шикарные суда, открываются рестораны, бары, кафе, клубы, развлекательные и другие заведения, привлекательные для яхтсменов, туристов и местных жителей.

Организационные детали

Экскурсия проводится на машине Opel Zafira Life 2023 года, трансфер включён в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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