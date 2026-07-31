Представьте себе день, наполненный солнцем, морем и изысканной культурой.Экскурсия по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк в Бодруме откроет перед вами двери в мир, где роскошь и традиции сливаются воедино.В Гюмюшлюке, небольшом

рыбацком городке, вы познакомитесь с местной культурой, насладитесь вкуснейшими морепродуктами в ресторанах у моря и найдете уникальные сувениры на фермерском рынке. Ялыкавак, жемчужина бирюзового побережья, поразит вас своими роскошными маринами, шикарными яхтами и изысканными заведениями. Эта экскурсия подарит вам не только знания о богатой культуре этих мест, но и возможность насладиться красотой природы, ласковым морским бризом и неповторимыми пейзажами. Организационные детали продуманы до мелочей: комфортный трансфер на Opel Zafira Life 2023 года включен в стоимость, чтобы ваше путешествие было максимально приятным и беззаботным

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гюмюшлюк

Небольшой рыбацкий городок Гюмюшлюк отличается богатой и яркой культурой и может похвастаться одними из лучших рыбных ресторанов в регионе. Эта дружелюбная деревня встретит вас своим фермерским рынком. Здесь можно купить керамику ручной работы, фонари из засушенных тыкв, уникальные сувениры, украшения ручной работы и многое другое. А самое популярное развлечение в городке — пообедать за столиком кафе, опустив ноги в морскую воду, и наслаждаться вкуснейшим мезе и свежайшими морепродуктами.

Ялыкавак

За последние несколько лет Ялыкавак стал одним из самых роскошных мест «бирюзового побережья» и приобрёл поклонников среди ценителей самых роскошных марин в мире. Здесь швартуются шикарные суда, открываются рестораны, бары, кафе, клубы, развлекательные и другие заведения, привлекательные для яхтсменов, туристов и местных жителей.

Организационные детали

Экскурсия проводится на машине Opel Zafira Life 2023 года, трансфер включён в стоимость.