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Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
2 часа
Сафари на квадроциклах в Бодруме: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах по живописным местам Бодрума. Вас ждут впечатляющие пейзажи и увлекательные истории
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €50 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€30 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: морская прогулка и подводное приключение
Погрузитесь в загадочный подводный мир Бодрума с нашей групповой экскурсией. Вас ждут опытные инструктора, качественное оборудование и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:00
$65 за человека
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Бодруме
Добавьте острых ощущений в ваш отдых в Бодруме! Преодолевайте извилистые тропы и горные серпантины на квадроциклах или багги. Остановки у живописных речек
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$52 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг из Бодрума: захватывающий сплав по реке Даламан
Рафтинг из Бодрума - незабываемое приключение на реке Даламан для любителей экстрима и активного отдыха. Присоединяйтесь к нам и получите заряд адреналина
Расписание: Вторник, Пятница в null
$78 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на лошадях в Бодруме: трансфер на экскурсию
Верховая езда в Бодруме - это незабываемое приключение по горным тропам. Прекрасная возможность насладиться природой и общением с лошадьми
Расписание: Ежедневно в 10:00
$52 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой
Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг в Бодруме: сплав по реке Даламан с профессиональными инструкторами
Приглашаем вас на увлекательный рафтинг по реке Даламан. Почувствуйте адреналин и насладитесь красотой природы во время этого приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник в 06:00
11 июня в 06:00
18 июня в 06:00
€70 за человека
Групповая
2 часа
Багги-сафари из Бодрума: адреналин и незабываемые впечатления
Приглашаем на захватывающее багги-сафари! Откройте новые горизонты активного отдыха, управляя багги по живописным местам Бодрума
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр10 сентября 2023Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото
- ААлла21 июля 2023Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык.
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Активный отдых»
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