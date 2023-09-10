Активный отдых в Бодруме

Найдено 11 экскурсий в категории «Активный отдых» в Бодруме, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг в Бодруме
Групповая
7 часов
2 отзыва
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
Сафари на квадроциклах в Бодруме: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах по живописным местам Бодрума. Вас ждут впечатляющие пейзажи и увлекательные истории
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 за человека
Прогулка на яхте в Бодруме
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
6 отзывов
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Прогулка по морю на пиратском кораблике
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Дайвинг в Бодруме
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: морская прогулка и подводное приключение
Погрузитесь в загадочный подводный мир Бодрума с нашей групповой экскурсией. Вас ждут опытные инструктора, качественное оборудование и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:00
$65 за человека
Сафари на квадроциклах или багги
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Бодруме
Добавьте острых ощущений в ваш отдых в Бодруме! Преодолевайте извилистые тропы и горные серпантины на квадроциклах или багги. Остановки у живописных речек
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$52 за человека
Рафтинг из Бодрума
Групповая
9 часов
Рафтинг из Бодрума: захватывающий сплав по реке Даламан
Рафтинг из Бодрума - незабываемое приключение на реке Даламан для любителей экстрима и активного отдыха. Присоединяйтесь к нам и получите заряд адреналина
Расписание: Вторник, Пятница в null
$78 за человека
Прогулка на лошадях в Бодруме
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
Прогулка на лошадях в Бодруме: трансфер на экскурсию
Верховая езда в Бодруме - это незабываемое приключение по горным тропам. Прекрасная возможность насладиться природой и общением с лошадьми
Расписание: Ежедневно в 10:00
$52 за человека
Джип-сафари в Бодруме
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой
Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 за человека
Рафтинг из Бодрума
Групповая
7 часов
Рафтинг в Бодруме: сплав по реке Даламан с профессиональными инструкторами
Приглашаем вас на увлекательный рафтинг по реке Даламан. Почувствуйте адреналин и насладитесь красотой природы во время этого приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник в 06:00
11 июня в 06:00
18 июня в 06:00
70 за человека
Багги-cафари из Бодрума
🛞 Багги
Групповая
2 часа
Багги-сафари из Бодрума: адреналин и незабываемые впечатления
Приглашаем на захватывающее багги-сафари! Откройте новые горизонты активного отдыха, управляя багги по живописным местам Бодрума
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    10 сентября 2023
    Дайвинг в Бодруме
    Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото
  • А
    Алла
    21 июля 2023
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык.
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    Информацию на русском языке приходилось уточнять самим, притом, что на корабле были русскоязычные! Это не испортило отдых, день прошел замечательно. Обед очень скромный. Трансфер обеспечен на 100%. Заранее проинформировали, из отеля забрали вовремя и в отель вернули! Спасибо за замечательный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Активный отдых»

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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Активный отдых" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 78. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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