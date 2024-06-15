Отправимся в морское странствие вдоль побережья Эгейского моря по круговому маршруту от Бодрума с посещением полуострова Датча.Будем останавливаться в живописных бухтах, на уединённых пляжах, в числе которых один из чистейших

в мире, названный именем Клеопатры. Поплаваем в открытом море, погребём на сапах в гавани, рассмотрим подводный мир и увидим развалины античного города любви и красоты. Капитан научит желающих управлять судном, ставить паруса и основам швартовки. Шеф-повар каждый день будет радовать нас блюдами из местных продуктов. Путешествие возможно провести только для вашей компании.

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Описание тура

Организационные детали

Маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий, пожелания гостей или решения капитана.

Вам необходимо прилететь в аэропорт Миласа, куда летают прямые чартеры из России. В аэропорту вас встретит наш представитель и доставит к яхте в Бодрум.

Если у вас есть пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы учтём особенности в составлении меню.

Перед путешествием вы получите подробный список с тем, что вам понадобится.

После бронирования на сайте и внесения предоплаты (15%) необходимо напрямую перевести организатору 100-200 евро за 1 место (можно в рублях по курсу) либо 30-50% от стоимости, если вы бронируете всю яхту для вашей компании. Остальная часть — на месте.