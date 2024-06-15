На традиционном парусном гулете вдоль побережья Эгейского моря

Искупаться в лазурных бухтах, отдохнуть на уединённых пляжах и научиться ставить паруса и рулить
Отправимся в морское странствие вдоль побережья Эгейского моря по круговому маршруту от Бодрума с посещением полуострова Датча.

Будем останавливаться в живописных бухтах, на уединённых пляжах, в числе которых один из чистейших
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в мире, названный именем Клеопатры.

Поплаваем в открытом море, погребём на сапах в гавани, рассмотрим подводный мир и увидим развалины античного города любви и красоты. Капитан научит желающих управлять судном, ставить паруса и основам швартовки. Шеф-повар каждый день будет радовать нас блюдами из местных продуктов. Путешествие возможно провести только для вашей компании.

На традиционном парусном гулете вдоль побережья Эгейского моря
На традиционном парусном гулете вдоль побережья Эгейского моря
На традиционном парусном гулете вдоль побережья Эгейского моря
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий, пожелания гостей или решения капитана.

Вам необходимо прилететь в аэропорт Миласа, куда летают прямые чартеры из России. В аэропорту вас встретит наш представитель и доставит к яхте в Бодрум.

Если у вас есть пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы учтём особенности в составлении меню.

Перед путешествием вы получите подробный список с тем, что вам понадобится.

После бронирования на сайте и внесения предоплаты (15%) необходимо напрямую перевести организатору 100-200 евро за 1 место (можно в рублях по курсу) либо 30-50% от стоимости, если вы бронируете всю яхту для вашей компании. Остальная часть — на месте.

Проживание. На традиционном парусном судне Gulet Kaptan Yarkin. Вмещает 12 человек и оборудовано всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха в длительных путешествиях. Размещение в 2-местных каютах с собственными санузлами (душ, туалет, раковина, зеркало). Постельное бельё и полотенца предоставляется. На борту есть кондиционер, отопление, несколько зон отдыха, солнечная палуба с шезлонгами, кухня, Wi-Fi,

Питание. Включено 3-разовое питание на борту, перекус после обеда и алкогольные напитки (вино и пиво). Меню на выбор: кето, вегетарианское, пескетарианское, безлактозное, безглютеновое, яхтенное. На стоянках в бухтах будет возможность сходить в рестораны и попробовать свежайшие морепродукты и блюда турецкой кухни.

Вариант завтрака: омлет, сыр бри с мёдом и жареным фундуком, огурцы, руккола, помидоры.
Вариант перекуса: чай, кофе, фрукты.
Вариант обеда: чечевичный суп с рукколой и лимоном, горячие лепёшки с сыром и зеленью, салат.
Вариант ужина: сёмга с пряными травами, пюре из брокколи с горгонзолой, спаржа, салат из зелени.

Дети. С любого возраста. Скидки для детей. Малыши до 4 лет участвуют бесплатно без предоставления отдельного спального места (размещение с родителями в 2-местной каюте).

Программа тура по дням

1 день

Из Бодрума к необитаемому острову

Наш представитель встретит вас в аэропорту Милас–Бодрум и отвезёт в Бодрум на пирс к яхте. Каждому — приветственный бокал игристого и закуски.

После заселения выходим в море в сторону острова Орак. У его берегов встанем на якорную стоянку, искупаемся в лазурной воде и полюбуемся скалами и бухтами. Встретим закат на борту и поужинаем.

Из Бодрума к необитаемому островуИз Бодрума к необитаемому островуИз Бодрума к необитаемому островуИз Бодрума к необитаемому островуИз Бодрума к необитаемому островуИз Бодрума к необитаемому островуИз Бодрума к необитаемому островуИз Бодрума к необитаемому острову
2 день

Рыбацкая деревня и золотистый пляж

Сегодня отправимся в райский уголок Турции — рыбацкую деревню Чёкертме, расположенную у подножия гор Киран. В этих краях проходит пеший туристический маршрут. Отдохнём на пляже с золотистым песком. Желающие смогут посетить аутентичные кафе на побережье и попробовать свежайшие морепродукты.

Рыбацкая деревня и золотистый пляжРыбацкая деревня и золотистый пляжРыбацкая деревня и золотистый пляжРыбацкая деревня и золотистый пляжРыбацкая деревня и золотистый пляжРыбацкая деревня и золотистый пляж
3 день

Пляж Клеопатры с необычным песком

После завтрака выходим в море в сторону пляжа Клеопатры, над которым на скале возвышается крепость 13 века. Длина песчаной полосы более 2 км, а сам пляж является одним из самых чистых и ухоженных в мире. Считается, что завезённый царицей песок наполнен силой и красотой, а предыдущий, по легенде, пачкал ноги. В окружении кедрового леса остановимся на купание и отдых.

Пляж Клеопатры с необычным пескомПляж Клеопатры с необычным пескомПляж Клеопатры с необычным пескомПляж Клеопатры с необычным пескомПляж Клеопатры с необычным песком
4 день

Две райские бухты

С утра искупаемся, позагораем, поныряем с борта яхты, позавтракаем и отправимся в центр яхтинга — в бухту Ингилиз Лиманы. Здесь идеально чистая вода и есть два хороших ресторанчика на восточной стороне для желающих отведать местной кухни.

Во второй половине дня прибудем в бухту Карги Койю, которая впечатляет своими соснами и живописными берегами. Встретим закат на пляже или на яхте.

Две райские бухтыДве райские бухтыДве райские бухтыДве райские бухты
5 день

Снорклинг, сапы и бухта с духом античности

Позавтракав, отправимся в бухту Куфре в гавань, которая идеально подходит для снорклинга, катания на сапах и просто купания. Далее остановимся в бухте Гёреме Койю, где погрузимся в античную атмосферу и встретим закат.

Снорклинг, сапы и бухта с духом античностиСнорклинг, сапы и бухта с духом античностиСнорклинг, сапы и бухта с духом античностиСнорклинг, сапы и бухта с духом античности
6 день

Полуостров Датча

Сегодня достигнем побережья Датчи, которое усыпано аутентичными рыбацкими деревушками, оливковыми деревьями и кустами с помидорами. Точка довольно отдалённая, поэтому обычно здесь гораздо меньше путешественников. Прогуляемся по уютным улочкам морских поселений с пышными деревьями. Желающие смогут отведать сладких местных томатов, крупных оливок и морепродуктов в ресторанчике на берегу.

Полуостров ДатчаПолуостров ДатчаПолуостров ДатчаПолуостров ДатчаПолуостров Датча
7 день

Античный город любви и красоты

После завтрака отправимся в древнегреческий город Книдос, расположенный на пересечении двух морей — Эгейского и Средиземного. Когда-то здесь торговали вином и оливковым маслом, которые пользовались популярностью даже в Афинах. Книдос стал символом божественной красоты и любви, ведь именно на его земле располагался храм Афродиты. Сейчас тут расположен археологический парк, где мы и прогуляемся и осмотрим развалины.

Закат встретим на яхте за вкусным ужином.

Античный город любви и красотыАнтичный город любви и красотыАнтичный город любви и красотыАнтичный город любви и красоты
8 день

Завершение морских приключений

Сегодня мы вернёмся в порт Бодрума, откуда вы отправитесь в аэропорт Милас–Бодрум.

Завершение морских приключенийЗавершение морских приключений

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет (низкий сезон)$1 350
Взрослый билет (высокий сезон)$1 420
Ребёнок от 5 до 13 лет (н.с.)$1 170
Ребёнок от 5 до 13 лет (в.с.)$1 240
От 13 до 17 лет (н.с.)$1 190
От 13 до 17 лет (в.с.)$1 260
До 4 лет включительноБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Питание на борту (включая вино и пиво)
  • Работа повара
  • Работа капитана и шкиперов
  • Интернет на борту
  • Постельное бельё и комплект полотенец
  • Аренда набора для снорклинга, сапов и каноэ
  • Аренда рыболовного снаряжения
  • Топливо
  • Платные стоянки
  • Посещение всех локаций по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Туристический сбор
  • Финальный клининг
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до аэропорта Милас-Бодрум и обратно в ваш город
  • Дополнительные развлечения и питание в кафе
  • Тур возможно провести только для вашей компании (индивидуально, даты по согласованию). Стоимость аренды яхты целиком без питания составляет 4440 долларов (до 12 гостей). Комфорт-пакет, в который включено 3-разовое питание, напитки и трансфер из/в аэропорт, составляет 640 долларов за человека
  • Цена в групповом туре актуальна при полном наборе команды (12 человек) и в низкий сезон (апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь). В июле, августе и сентябре стоимость тура составляет 1420 долларов за взрослого
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милас-Бодрум, в первой половине дня
Завершение: Аэропорт Милас-Бодрум, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бодрума

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРомантическиеРечные прогулкиВсе турыНа 8 днейПляжиНа яхте

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