Будем останавливаться в живописных бухтах, на уединённых пляжах, в числе которых один из чистейших
Описание тура
Организационные детали
Маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий, пожелания гостей или решения капитана.
Вам необходимо прилететь в аэропорт Миласа, куда летают прямые чартеры из России. В аэропорту вас встретит наш представитель и доставит к яхте в Бодрум.
Если у вас есть пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы учтём особенности в составлении меню.
Перед путешествием вы получите подробный список с тем, что вам понадобится.
После бронирования на сайте и внесения предоплаты (15%) необходимо напрямую перевести организатору 100-200 евро за 1 место (можно в рублях по курсу) либо 30-50% от стоимости, если вы бронируете всю яхту для вашей компании. Остальная часть — на месте.
Проживание. На традиционном парусном судне Gulet Kaptan Yarkin. Вмещает 12 человек и оборудовано всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха в длительных путешествиях. Размещение в 2-местных каютах с собственными санузлами (душ, туалет, раковина, зеркало). Постельное бельё и полотенца предоставляется. На борту есть кондиционер, отопление, несколько зон отдыха, солнечная палуба с шезлонгами, кухня, Wi-Fi,
Питание. Включено 3-разовое питание на борту, перекус после обеда и алкогольные напитки (вино и пиво). Меню на выбор: кето, вегетарианское, пескетарианское, безлактозное, безглютеновое, яхтенное. На стоянках в бухтах будет возможность сходить в рестораны и попробовать свежайшие морепродукты и блюда турецкой кухни.
Вариант завтрака: омлет, сыр бри с мёдом и жареным фундуком, огурцы, руккола, помидоры.
Вариант перекуса: чай, кофе, фрукты.
Вариант обеда: чечевичный суп с рукколой и лимоном, горячие лепёшки с сыром и зеленью, салат.
Вариант ужина: сёмга с пряными травами, пюре из брокколи с горгонзолой, спаржа, салат из зелени.
Дети. С любого возраста. Скидки для детей. Малыши до 4 лет участвуют бесплатно без предоставления отдельного спального места (размещение с родителями в 2-местной каюте).
Программа тура по дням
Из Бодрума к необитаемому острову
Наш представитель встретит вас в аэропорту Милас–Бодрум и отвезёт в Бодрум на пирс к яхте. Каждому — приветственный бокал игристого и закуски.
После заселения выходим в море в сторону острова Орак. У его берегов встанем на якорную стоянку, искупаемся в лазурной воде и полюбуемся скалами и бухтами. Встретим закат на борту и поужинаем.
Рыбацкая деревня и золотистый пляж
Сегодня отправимся в райский уголок Турции — рыбацкую деревню Чёкертме, расположенную у подножия гор Киран. В этих краях проходит пеший туристический маршрут. Отдохнём на пляже с золотистым песком. Желающие смогут посетить аутентичные кафе на побережье и попробовать свежайшие морепродукты.
Пляж Клеопатры с необычным песком
После завтрака выходим в море в сторону пляжа Клеопатры, над которым на скале возвышается крепость 13 века. Длина песчаной полосы более 2 км, а сам пляж является одним из самых чистых и ухоженных в мире. Считается, что завезённый царицей песок наполнен силой и красотой, а предыдущий, по легенде, пачкал ноги. В окружении кедрового леса остановимся на купание и отдых.
Две райские бухты
С утра искупаемся, позагораем, поныряем с борта яхты, позавтракаем и отправимся в центр яхтинга — в бухту Ингилиз Лиманы. Здесь идеально чистая вода и есть два хороших ресторанчика на восточной стороне для желающих отведать местной кухни.
Во второй половине дня прибудем в бухту Карги Койю, которая впечатляет своими соснами и живописными берегами. Встретим закат на пляже или на яхте.
Снорклинг, сапы и бухта с духом античности
Позавтракав, отправимся в бухту Куфре в гавань, которая идеально подходит для снорклинга, катания на сапах и просто купания. Далее остановимся в бухте Гёреме Койю, где погрузимся в античную атмосферу и встретим закат.
Полуостров Датча
Сегодня достигнем побережья Датчи, которое усыпано аутентичными рыбацкими деревушками, оливковыми деревьями и кустами с помидорами. Точка довольно отдалённая, поэтому обычно здесь гораздо меньше путешественников. Прогуляемся по уютным улочкам морских поселений с пышными деревьями. Желающие смогут отведать сладких местных томатов, крупных оливок и морепродуктов в ресторанчике на берегу.
Античный город любви и красоты
После завтрака отправимся в древнегреческий город Книдос, расположенный на пересечении двух морей — Эгейского и Средиземного. Когда-то здесь торговали вином и оливковым маслом, которые пользовались популярностью даже в Афинах. Книдос стал символом божественной красоты и любви, ведь именно на его земле располагался храм Афродиты. Сейчас тут расположен археологический парк, где мы и прогуляемся и осмотрим развалины.
Закат встретим на яхте за вкусным ужином.
Завершение морских приключений
Сегодня мы вернёмся в порт Бодрума, откуда вы отправитесь в аэропорт Милас–Бодрум.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (низкий сезон)
|$1 350
|Взрослый билет (высокий сезон)
|$1 420
|Ребёнок от 5 до 13 лет (н.с.)
|$1 170
|Ребёнок от 5 до 13 лет (в.с.)
|$1 240
|От 13 до 17 лет (н.с.)
|$1 190
|От 13 до 17 лет (в.с.)
|$1 260
|До 4 лет включительно
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Питание на борту (включая вино и пиво)
- Работа повара
- Работа капитана и шкиперов
- Интернет на борту
- Постельное бельё и комплект полотенец
- Аренда набора для снорклинга, сапов и каноэ
- Аренда рыболовного снаряжения
- Топливо
- Платные стоянки
- Посещение всех локаций по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Туристический сбор
- Финальный клининг
Что не входит в цену
- Авиабилеты до аэропорта Милас-Бодрум и обратно в ваш город
- Дополнительные развлечения и питание в кафе
- Тур возможно провести только для вашей компании (индивидуально, даты по согласованию). Стоимость аренды яхты целиком без питания составляет 4440 долларов (до 12 гостей). Комфорт-пакет, в который включено 3-разовое питание, напитки и трансфер из/в аэропорт, составляет 640 долларов за человека
- Цена в групповом туре актуальна при полном наборе команды (12 человек) и в низкий сезон (апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь). В июле, августе и сентябре стоимость тура составляет 1420 долларов за взрослого