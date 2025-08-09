На традиционном парусном гулете вдоль побережья Эгейского моря
Искупаться в лазурных бухтах, отдохнуть на уединённых пляжах и научиться ставить паруса и рулить
Начало: Аэропорт Милас-Бодрум, в первой половине дня
Завтра в 15:00
16 авг в 15:00
$1350 за человека
На яхте по турецким бухтам: Бодрум, Датча, Мармарис
Погулять по древним городам, насладиться пляжами и отдохнуть на борту элегантного катамарана
Начало: Гёкова Орен марина, после 17:00 (ближайший аэропор...
Завтра в 17:00
16 авг в 17:00
150 000 ₽ за человека
Морской «all inclusive»: путешествие на традиционной яхте от Бодрума до Бозбуруна
Искупаться в бирюзовой воде уютных бухт, поплавать на сапах и погулять по прибрежным городкам
Начало: Бодрум, 14:00
16 авг в 14:00
23 авг в 14:00
€990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На 8 дней»
Самые популярные туры этой рубрики в Бодруме
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Бодруме в августе 2025
Сейчас в Бодруме в категории "На 8 дней" можно забронировать 3 тура от 990 до 150 000.
Забронируйте тур в Бодруме на 2025 год на 8 дней, цены от $990. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь