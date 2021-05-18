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Полезная информация о Чанаккале

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Местное время в Чанаккале
22:0243
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаЧанаккале
По-английскиCanakkale
Столица регионаЧанаккале является столицей региона
Население города87 791 чел.
АэропортЧанаккале CKZ
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота12 м. от уровня моря

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