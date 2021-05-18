Полезная информация о Чанаккале
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Местное время в Чанаккале
22:0243
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Чанаккале
|По-английски
|Canakkale
|Столица региона
|Чанаккале является столицей региона
|Население города
|87 791 чел.
|Аэропорт
|Чанаккале CKZ
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Чанаккале на карте
Чанаккале
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