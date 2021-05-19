Полезная информация о Чанкырах
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Местное время в Чанкырах
08:2539
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Чанкыры
|По-английски
|Cankiri
|Столица региона
|Чанкыры является столицей региона
|Население города
|71 379 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|727 м. от уровня моря