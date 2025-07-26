VIP-тур «всё включено» по Эгейскому морю под парусом: уроки яхтинга, треккинг и купание в лагунах
Постоять у штурвала, искупаться на рассвете, исследовать античные руины и отдохнуть телом и душой
Начало: Аэропорт Даламана, время прибытия вашего рейса
«Для яхты нужна обувь со светлой подошвой, чтобы не оставлять следов»
26 июл в 10:00
€2100 за человека
На парусных яхтах по островам Турецкой Ривьеры: семейная флотилия
Освоить азы яхтинга, принять участие в парусной гонке, исследовать бухты и руины и накупаться в море
Начало: Гёчек, после 15:00 (ближайший аэропорт в Даламане)
«В 2-местной каюте на комфортабельной яхте»
16 авг в 15:00
4 окт в 15:00
145 000 ₽ за человека
Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие. Всё включено
Отдохнуть на песчаных пляжах с бирюзовой водой, поплавать с маской и погулять по уютным улочкам
Начало: Гёджек, 16:00
«Если кто-то из участников прилетает позже, яхта выйдет в море, затем вернётся в марину за опоздавшими»
12 июл в 16:00
19 июл в 16:00
€1782 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Даламану в категории «На яхте»
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