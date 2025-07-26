Найдено 3 тура в категории « На яхте » в Даламане, цены от €1782. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Даламану в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Даламане в 2025 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь