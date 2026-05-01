Каждый
Описание тура
Организационные детали
С собой понадобятся:
Купальные принадлежности, удобная пляжная одежда, крем от солнца, головные уборы.
Можно взять свои алкогольные и безалкогольные напитки.
Деньги на карманные расходы.
Программа тура по дням
Начало круиза
Из аэропорта Даламана поедем в порт Гёджека. Заселимся на яхту, познакомимся с командой и другими участниками. Возьмём курс на уединённую бухту, идеально подходящую для купания.
Вечером на палубе накроют стол, и под звуки моря мы проводим закат. Полюбуемся звёздным небом и, возможно, увидим в воде светящийся планктон — плавание в нежном мерцании станет особенным завершением дня.
Бухта Клеопатры, кино под звёздами
Пробуждение в бухте Клеопатры — настоящая привилегия. Это один из самых живописных уголков региона, куда можно добраться только по морю. Плаваем в прозрачных водах, катаемся на сапах и каяках, неспешно завтракаем на борту.
После обеда — переход в следующую бухту. Сойдём на берег, чтобы немного прогуляться и соприкоснуться с историей этих мест. По возвращении на палубу нас будет ждать вкусный ужин, освежающий арбуз и кино под открытым небом с попкорном — уютный вечер в хорошей компании.
Бухта Гемилер, закат на острове
Движемся дальше, в бухту Гемилер — живописное место неподалёку от Фетхие, известное руинами древних церквей. Переход займёт около 2 часов. Днём будет время для купания, загара, прогулок по пляжу. При желании можно покататься на ватрушке (за доплату).
Вечер проведём на вершине острова Святого Николая — на закате здесь особенно красиво. После возвращения на борт нас ждут ужин и командные игры на палубе.
Завершение круиза
Рассвет в море — особенный момент. Нежное солнце, зеркальная гладь воды, щебет птиц с берега. Мы искупаемся в первых лучах солнца и попрощаемся с морем, позавтракаем и отправимся в сторону Гёджека. За время перехода необходимо собрать вещи и освободить каюты. Потом доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€1190
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Двухразовое питание, перекусы
- Все трансферы по суше и воде
- Услуги гида, капитана, повара, хостес и помощника капитана
- Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Даламан и обратно в ваш город
- Питание вне программы