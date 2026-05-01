Под шёпот волн: круиз по бухтам и островам Средиземного моря

Купаться в уединённых гаванях, кататься на сапах и каяках и смотреть кино под звёздами
Поднимаем якорь и отправляемся туда, где сбываются мечты и рождаются воспоминания! Будем любоваться бесконечными горизонтами, наслаждаться мягкими оттенками неба в рассветных и закатных лучах и вдыхать солёный бриз Средиземного моря.

Каждый
читать дальше

день заходим в новую бухту, чтобы понежиться в чистейшей воде, покататься на сапах или каяках или поплавать среди мерцающего планктона.

Посетим гавань, в которой, по легенде, купалась сама Клеопатра, и остров Гемилер — считается, что именно тут нашёл последний покой Николай Чудотворец.

На борту нас ждут вкусные блюда от кока и уютные вечера в хорошей компании с просмотром фильмов или командными играми — будет атмосферно!

Под шёпот волн: круиз по бухтам и островам Средиземного моря

Описание тура

Организационные детали

С собой понадобятся:
Купальные принадлежности, удобная пляжная одежда, крем от солнца, головные уборы.
Можно взять свои алкогольные и безалкогольные напитки.
Деньги на карманные расходы.

Программа тура по дням

1 день

Начало круиза

Из аэропорта Даламана поедем в порт Гёджека. Заселимся на яхту, познакомимся с командой и другими участниками. Возьмём курс на уединённую бухту, идеально подходящую для купания.

Вечером на палубе накроют стол, и под звуки моря мы проводим закат. Полюбуемся звёздным небом и, возможно, увидим в воде светящийся планктон — плавание в нежном мерцании станет особенным завершением дня.

2 день

Бухта Клеопатры, кино под звёздами

Пробуждение в бухте Клеопатры — настоящая привилегия. Это один из самых живописных уголков региона, куда можно добраться только по морю. Плаваем в прозрачных водах, катаемся на сапах и каяках, неспешно завтракаем на борту.

После обеда — переход в следующую бухту. Сойдём на берег, чтобы немного прогуляться и соприкоснуться с историей этих мест. По возвращении на палубу нас будет ждать вкусный ужин, освежающий арбуз и кино под открытым небом с попкорном — уютный вечер в хорошей компании.

3 день

Бухта Гемилер, закат на острове

Движемся дальше, в бухту Гемилер — живописное место неподалёку от Фетхие, известное руинами древних церквей. Переход займёт около 2 часов. Днём будет время для купания, загара, прогулок по пляжу. При желании можно покататься на ватрушке (за доплату).

Вечер проведём на вершине острова Святого Николая — на закате здесь особенно красиво. После возвращения на борт нас ждут ужин и командные игры на палубе.

4 день

Завершение круиза

Рассвет в море — особенный момент. Нежное солнце, зеркальная гладь воды, щебет птиц с берега. Мы искупаемся в первых лучах солнца и попрощаемся с морем, позавтракаем и отправимся в сторону Гёджека. За время перехода необходимо собрать вещи и освободить каюты. Потом доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€1190
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Двухразовое питание, перекусы
  • Все трансферы по суше и воде
  • Услуги гида, капитана, повара, хостес и помощника капитана
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Даламан и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Даламана, 15:00
Завершение: Аэропорт Даламана, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Даламане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Привет, я Оля, автор проекта необычных путешествий по Турции в мини-группах. Живу в Турции 15 лет и примерно столько же проработала в крупнейших туркомпаниях гидом. С 2020 года веду собственный
проект.

проект. Люблю, когда интересно, красиво и атмосферно. Именно на этих трёх китах и основана моя деятельность. Помогу организовать тур под ключ для вашей компании или семьи. Обожаю тревел-девичники! Фотографы, платья, кабриолеты, воздушные шары, яхты, параглайдинг и, конечно же, круизы на парусных яхтах — всё это можно добавить в путешествие! Моя философия: уют, забота о каждом госте, индивидуальный подход.

