Полезная информация о Денизли
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Местное время в Денизли
23:0511
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Денизли
|По-английски
|Denizli
|Столица региона
|Денизли является столицей региона
|Население города
|313 238 чел.
|Аэропорт
|Чардак DNZ
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|405 м. от уровня моря
Где находится Денизли на карте
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