Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Этот тур хорошо организован компанией Fiona Travel Ltd., я буду вашим гидом и местным другом во время тура.



Экскурсия в Эфес из Дидима перенесет Вас на один день в город мифологических богов, древнегреческий, а позднее важнейший древнеримский город-порт…

Фиёна Тур Бодрум Ваш гид в Дидиме Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

турецкий Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-15 человек На чём проводится На автобусе

На микроавтобусе Когда Пожалуйста, будьте готовы прийти на Ресепшен по крайней мере за 5 минут до Отъезда. 5% Скидка на заказ 526 выгода €26.30 €499.70 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 15 чел.) Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание трансфер ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР «Дидим – ЭФЕС – ДОМ ДЕВЫ МАРИИ» Для ценителей истории | Максимум 15 гостей | VIP-сервис от Fiona Travel 🌅 УТРО: ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ Ваш день начнётся с комфорта: новый минивэн Mercedes с кондиционером и прохладной водой в подарок. Дорога вдоль оливковых рощ — как прелюдия к встрече с легендами. 🏛 ЭФЕС: ГОРОД, ГДЕ ХОДИЛИ АПОСТОЛЫ - Библиотека Цельса: ощутите благоговение у фасада, где когда-то хранились 24 000 свитков. Гид раскроет секрет «потерянного» третьего этажа! - Античный театр на 25 000 мест: встаньте на сцену, где проповедовал "постол Павел" — акустика до сих пор безупречна. - Дома террасного типа: роскошные мозаики и древний «прототип» центрального отопления (гид покажет скрытые трубы). ⛪ ДОМ ДЕВЫ МАРИИ: МЕСТО СИЛЫ - Камень желаний: прикоснитесь к стене, где по преданию сбываются молитвы. Гид расскажет трогательную историю паломников XIX века. - «Источник веры»: наберите воду из святого родника - Момент тишины: вы сможете поставить свою. 💎 ПОЧЕМУ ЭТОТ ТУР — ОСОБЕННЫЙ? ✅ **Мини-группа = максимум внимания: успеете задать все вопросы и **найти «свой» камень в руинах. ✅ **Без суеты**: мы приезжаем к открытию — ваши фото без толп туристов. ✅ Fiona Travel = надёжность: лицензия Минтуризма Турции, страховка, только проверенные локации. 📌 СОВЕТЫ ОТ ГИДА: - Наденьте сандалии «гладиатор» (мраморные плиты скользкие!). - Возьмите шляпу с широкими полями — в Эфесе мало тени. - Зарядите телефон — виды *библиотеки на закате того стоят! 🚀 Для влюблённых — бонус: «Свидание у фонтана Траяна» с гранатовым коктейлем и фото в стиле античных монет! 💑 Готовы перевернуть страницы истории? Просто скажите «да» — и мы проложим маршрут к вашей личной легенде! Важная информация: 1. Поездка из Дидима в Эфес занимает максимум 2 часа. 2. Эфес будет жарко под солнцем. Поэтому лучше взять с собой шляпу, удобную обувь и крем для загара. 3. Стоимость входных билетов составляет 40 евро на человека в турецких лирах. В кассе принимаются только турецкие лиры. Пожалуйста, возьмите с собой достаточную сумму в турецких лирах или действующую кредитную карту. Типы трансфера; 1-7 человек - на минивэне с кондиционером 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером

Пожалуйста, будьте готовы прийти на Ресепшен по крайней мере за 5 минут до Отъезда. Выбрать дату