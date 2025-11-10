Этот тур хорошо организован компанией Fiona Travel Ltd., я буду вашим гидом и местным другом во время тура.
Экскурсия в Эфес из Дидима перенесет Вас на один день в город мифологических богов, древнегреческий, а позднее важнейший древнеримский город-порт…
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание трансферЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР «Дидим – ЭФЕС – ДОМ ДЕВЫ МАРИИ» Для ценителей истории | Максимум 15 гостей | VIP-сервис от Fiona Travel 🌅 УТРО: ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ Ваш день начнётся с комфорта: новый минивэн Mercedes с кондиционером и прохладной водой в подарок. Дорога вдоль оливковых рощ — как прелюдия к встрече с легендами. 🏛 ЭФЕС: ГОРОД, ГДЕ ХОДИЛИ АПОСТОЛЫ - Библиотека Цельса: ощутите благоговение у фасада, где когда-то хранились 24 000 свитков. Гид раскроет секрет «потерянного» третьего этажа! - Античный театр на 25 000 мест: встаньте на сцену, где проповедовал "постол Павел" — акустика до сих пор безупречна. - Дома террасного типа: роскошные мозаики и древний «прототип» центрального отопления (гид покажет скрытые трубы). ⛪ ДОМ ДЕВЫ МАРИИ: МЕСТО СИЛЫ - Камень желаний: прикоснитесь к стене, где по преданию сбываются молитвы. Гид расскажет трогательную историю паломников XIX века. - «Источник веры»: наберите воду из святого родника - Момент тишины: вы сможете поставить свою. 💎 ПОЧЕМУ ЭТОТ ТУР — ОСОБЕННЫЙ? ✅ **Мини-группа = максимум внимания: успеете задать все вопросы и **найти «свой» камень в руинах. ✅ **Без суеты**: мы приезжаем к открытию — ваши фото без толп туристов. ✅ Fiona Travel = надёжность: лицензия Минтуризма Турции, страховка, только проверенные локации. 📌 СОВЕТЫ ОТ ГИДА: - Наденьте сандалии «гладиатор» (мраморные плиты скользкие!). - Возьмите шляпу с широкими полями — в Эфесе мало тени. - Зарядите телефон — виды *библиотеки на закате того стоят! 🚀 Для влюблённых — бонус: «Свидание у фонтана Траяна» с гранатовым коктейлем и фото в стиле античных монет! 💑 Готовы перевернуть страницы истории? Просто скажите «да» — и мы проложим маршрут к вашей личной легенде! Важная информация: 1. Поездка из Дидима в Эфес занимает максимум 2 часа. 2. Эфес будет жарко под солнцем. Поэтому лучше взять с собой шляпу, удобную обувь и крем для загара. 3. Стоимость входных билетов составляет 40 евро на человека в турецких лирах. В кассе принимаются только турецкие лиры. Пожалуйста, возьмите с собой достаточную сумму в турецких лирах или действующую кредитную карту. Типы трансфера; 1-7 человек - на минивэне с кондиционером 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером
Пожалуйста, будьте готовы прийти на Ресепшен по крайней мере за 5 минут до Отъезда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древние руины Эфеса
- Дом Девы Марии
- Базилика Святого Иоанна
- Мечеть Исы-бея
- Старый город Сельчука и Храм Артемиды
Что включено
- Услуги гида
- Трансферы
Что не входит в цену
- Напитки
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в вашем отеле
Завершение: Заканчивается в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Пожалуйста, будьте готовы прийти на Ресепшен по крайней мере за 5 минут до Отъезда.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- 1. Поездка из Дидима в Эфес занимает максимум 2 часа
- 2. Эфес будет жарко под солнцем. Поэтому лучше взять с собой шляпу, удобную обувь и крем для загара
- 3. Стоимость входных билетов составляет 40 евро на человека в турецких лирах. В кассе принимаются только турецкие лиры. Пожалуйста, возьмите с собой достаточную сумму в турецких лирах или действующую кредитную карту
- Типы трансфера
- 1-7 человек - на минивэне с кондиционером
- 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
