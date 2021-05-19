Всё об Эдирне

Полезная информация об Эдирне

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Местное время в Эдирне
08:2603
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаЭдирне
По-английскиEdirne
Столица регионаЭдирне является столицей региона
Население города126 470 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота62 м. от уровня моря

Где находится Эдирне на карте

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