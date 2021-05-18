Полезная информация об Элязыге
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Местное время в Элязыге
22:0255
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Элязыг
|По-английски
|Elazig
|Столица региона
|Элязыг является столицей региона
|Население города
|298 004 чел.
|Аэропорт
|Элязыг EZS
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 062 м. от уровня моря
Где находится Элязыг на карте
Элязыг
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