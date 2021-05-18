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Полезная информация об Элязыге

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Местное время в Элязыге
22:0255
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаЭлязыг
По-английскиElazig
Столица регионаЭлязыг является столицей региона
Население города298 004 чел.
АэропортЭлязыг EZS
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 062 м. от уровня моря

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