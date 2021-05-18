Полезная информация об Эрзинджане
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Местное время в Эрзинджане
22:0301
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Эрзинджан
|По-английски
|Erzincan
|Столица региона
|Эрзинджан является столицей региона
|Население города
|114 027 чел.
|Аэропорт
|Эрзинджан ERC
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 195 м. от уровня моря
Где находится Эрзинджан на карте
Эрзинджан
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