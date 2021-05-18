Всё об Эрзинджане

Полезная информация об Эрзинджане

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Местное время в Эрзинджане
22:0301
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаЭрзинджан
По-английскиErzincan
Столица регионаЭрзинджан является столицей региона
Население города114 027 чел.
АэропортЭрзинджан ERC
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 195 м. от уровня моря

Где находится Эрзинджан на карте

Эрзинджан фото города
Эрзинджан

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