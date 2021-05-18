Полезная информация об Эрзуруме
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Местное время в Эрзуруме
23:0517
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Эрзурум
|По-английски
|Erzurum
|Столица региона
|Эрзурум является столицей региона
|Население города
|420 691 чел.
|Аэропорт
|Эрзурум ERZ
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 914 м. от уровня моря
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