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Полезная информация об Эрзуруме

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Местное время в Эрзуруме
23:0517
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаЭрзурум
По-английскиErzurum
Столица регионаЭрзурум является столицей региона
Население города420 691 чел.
АэропортЭрзурум ERZ
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 914 м. от уровня моря

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