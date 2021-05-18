Всё об Эскишехире

Полезная информация об Эскишехире

Что нужно знать об Эскишехире: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эскишехире
22:0307
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаЭскишехир
По-английскиEskisehir
Столица регионаЭскишехир является столицей региона
Население города514 869 чел.
АэропортыЭскишехир ESK, Anadolu University AOE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота794 м. от уровня моря

Где находится Эскишехир на карте