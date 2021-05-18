Полезная информация об Эскишехире
Что нужно знать об Эскишехире: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эскишехире
22:0307
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Эскишехир
|По-английски
|Eskisehir
|Столица региона
|Эскишехир является столицей региона
|Население города
|514 869 чел.
|Аэропорты
|Эскишехир ESK, Anadolu University AOE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|794 м. от уровня моря