Параглайдинг

Параглайдинг
Параглайдинг
Параглайдинг
Параглайдинг
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Олюдениз является одним из самых КРАСИВЕЙШИХ, БЕЗОПАСНЫХ и ПОПУЛЯРНЫХ мест для параглайдинга в МИРЕ!
Совершить заветный прыжок здесь могут не только профессионалы, но ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ в тандеме с опытным инструктором 🚀 Опыт пилотов от 12 лет

Полёты осуществляются 5 раз в день, время на выбор:

9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

Ежедневно в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • 🔸 Трансфер из отеля и обратно
  • 🔸 Инструктаж по технике безопасности
  • 🔸Полёт в тандеме с профессиональным инструктором (опыт пилотов от 10 лет)
  • 🔸 Фото и видеосъёмка на GoPro
  • 🔸 Трансфер на гору Баба
  • 🔸 Вход на гору
  • 🔸 Страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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