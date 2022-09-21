Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Олюдениз является одним из самых КРАСИВЕЙШИХ, БЕЗОПАСНЫХ и ПОПУЛЯРНЫХ мест для параглайдинга в МИРЕ!
Совершить заветный прыжок здесь могут не только профессионалы, но ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ в тандеме с опытным инструктором 🚀 Опыт пилотов от 12 лет
Полёты осуществляются 5 раз в день, время на выбор:
9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.
Ежедневно в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Ответы на вопросы
Что входит
🔸 Трансфер из отеля и обратно
🔸 Инструктаж по технике безопасности
🔸Полёт в тандеме с профессиональным инструктором (опыт пилотов от 10 лет)
🔸 Фото и видеосъёмка на GoPro
🔸 Трансфер на гору Баба
🔸 Вход на гору
🔸 Страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.