Ежедневно в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Олюдениз является одним из самых КРАСИВЕЙШИХ, БЕЗОПАСНЫХ и ПОПУЛЯРНЫХ мест для параглайдинга в МИРЕ!

Совершить заветный прыжок здесь могут не только профессионалы, но ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ в тандеме с опытным инструктором 🚀 Опыт пилотов от 12 лет

Полёты осуществляются 5 раз в день, время на выбор:

9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.