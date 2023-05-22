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Мини-группа
10 часов
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Незабываемый полет на параплане в Фетхие: высота, адреналин и красота
Ощутите себя птицей, паря над живописными пейзажами Фетхие. Полет на параплане подарит вам незабываемые эмоции и захватывающие виды
Начало: Отели Фетхие и Олюдениз
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:30, 14:30, 16:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за человека
Мини-группа
1 час
Параглайдинг в Фетхие: захватывающий полет над живописным Олудениз
Почувствуйте неподдельную свободу, паря над синими водами и зелеными ландшафтами Фетхие вместе с опытным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за человека
Групповая
8 часов
Рафтинг в Фетхие: покорение реки Даламан с обедом и инструктажем
Добавьте адреналина в ваш отдых в Фетхие, покоряя бурные воды реки Даламан в компании профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за человека
Мини-группа
2 часа
Верховая езда в Фетхие: конные прогулки для всех
Присоединяйтесь к конной прогулке в Фетхие и насладитесь природой, свежим воздухом и дружелюбными лошадьми. Подходит для всех уровней наездников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
1 час
Сафари на квадроциклах в Фетхие: захватывающее приключение в природе
Присоединяйтесь к увлекательному сафари на квадроциклах в Фетхие! Преодоление препятствий и наслаждение природой ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Параглайдинг в Фетхие: полет над живописным Олюденизом
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над одним из самых красивых пляжей мира вместе с опытным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€225 за человека
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Незабываемый полёт на параплане в Олюденизе: профессиональные пилоты и потрясающие виды
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
179€162 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия22 мая 2023Благодарим организаторов за приятную поездку и интересную экскурсию. Брали индивидуальный тур по данному маршруту и остались очень довольны!
- ААнтон27 апреля 2022Хорошая и интересная экскурсия, жаль не хватило времени дойти до конца каньона
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Активный отдых»
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