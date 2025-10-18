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Экскурсии в Фетхие

Найдено 64 экскурсии в Фетхие, цены от €27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетхие или Олюдениза)
На автобусе
10 часов
14 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетхие или Олюдениза)
Насладиться уютными городками, знаменитыми пляжами и античными руинами Ликийского побережья
Начало: В Фетихе или Олюденизе
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
€75 за человека
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
На машине
6 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Древние руины, колорит южного побережья и шопинг в турецких лавках
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €494 за всё до 6 чел.
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
На машине
4.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
Сегодня в 21:30
Завтра в 18:30
от €334 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
На лодке
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €494 за всё до 4 чел.
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
На лодке
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Увидеть древние гробницы, поплавать в море, встретить черепах и расслабиться в термальных источниках
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
от €488 за всё до 4 чел.
Главное в Фетхие и Олюденизе: природа, история и панорамы
На машине
На микроавтобусе
4 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Главное в Фетхие и Олюденизе: природа, история и панорамы
Обзорный маршрут в Долину Бабочек, город-призрак Каякёй и не только
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€60 за человека
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
На лодке
10 часов
16 отзывов
Групповая
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Начало: В Фетхие или Олюдениз
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€70 за человека
Прыжок в небо: полёт на параплане над Фетхие
На параплане
30 минут
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Прыжок в небо: полёт на параплане над Фетхие
Тандемный полёт на параплане над Фетхие - это свобода и адреналин. Насладитесь видом на бирюзовые воды и живописные пляжи с высоты 2000 метров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€200 за человека
Из Фетхие - в вечерний Каш
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в вечерний Каш
Сбежать из отеля к тихим улочкам и камерной атмосфере прибрежного города
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
от €585 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
На автобусе
На параплане
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
Воспарить как птица на высоте 2000 метров и насладиться красотой Эгейского моря (в группе)
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
€195 за человека
Индивидуальный день на яхте: бухты Фетхие в вашем распоряжении
На яхте
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Индивидуальный день на яхте: бухты Фетхие в вашем распоряжении
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€700 за всё до 3 чел.
Эфес и его святыни - из Фетхие
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Эфес и его святыни - из Фетхие
Античный город, апостолы и духовные места
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €990 за всё до 4 чел.
Фетхие с воды: сапы, скалы, снорклинг и пикник
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Фетхие с воды: сапы, скалы, снорклинг и пикник
Насладиться морем и солнцем на диком пляже - там, куда не доехать на машине
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €130 за человека
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторское путешествие из Фетхие
На машине
На лодке
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторское путешествие из Фетхие
Погулять среди древних сосен, прокатиться на лодке по реке и заглянуть в скальную гробницу
Начало: У Gunlukbasi
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €430 за всё до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: однодневное путешествие Фетхие - Летун - Каш
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: однодневное путешествие Фетхие - Летун - Каш
Все турецкие удовольствия в одной поездке: древности - вкусности - шопинг - пляж
Начало: В районе Gunlukbasi
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €450 за всё до 4 чел.
Саклыкент и древний Тлос - из Фетхие и Олюдениза
На автобусе
9 часов
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Саклыкент и древний Тлос - из Фетхие и Олюдениза
Прогулка по каньону Саклыкент и руинам Тлоса. Легенды, природа и история Ликии ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
€50 за человека
Полёт на параплане над Олюденизом
На автобусе
На параплане
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Полёт на параплане над Олюденизом
Взлететь с горы Бабадаг, полюбоваться Голубой лагуной с высоты и приземлиться на пляже
Начало: По договорённости в Фетхие или Олюденизе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €160 за человека
Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
Сплавы и рафтинг
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
Устроить себе адреналиновое приключение в сердце Турции
Начало: По согласованию
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€78 за человека
Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)
Музыкальные теплоходы
Круизы
7 часов
3 отзыва
Групповая
Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)
Погрузитесь в мир приключений на круизе по Фетхие! Голубая пещера, Долина бабочек и Остров Святого Николая ждут вас. Обед и трансфер включены
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€65 за человека
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
4 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Начало: Ваш отель в Фетхие/Олюденизе
Расписание: Каждую среду в 8:00.
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€60 за человека
Сафари на квадроциклах в окрестностях Фетхие
На квадроциклах
3.5 часа
1 отзыв
Групповая
Сафари на квадроциклах в окрестностях Фетхие
Промчаться по бездорожью и отдохнуть у реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 13:30 и 16:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€40 за человека
12 островов Фетхие: день в бирюзовом раю
На яхте
8 часов
28 отзывов
Групповая
12 островов Фетхие: день в бирюзовом раю
Начало: Ваш отель (при выборе билета с трансфером). Фетхие...
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€60 за человека
Фетхие и Олюдениз за 4 часа: индивидуальное знакомство с побережьем
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Фетхие и Олюдениз за 4 часа: индивидуальное знакомство с побережьем
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
10 авг в 08:00
€250 за всё до 14 чел.
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент
Джиппинг
8 часов
6 отзывов
Групповая
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
€34 за человека
Из Фетхие - в Дальян для вашей компании: черепахи, грязи и древние гробницы
8 часов
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Фетхие - в Дальян для вашей компании: черепахи, грязи и древние гробницы
Начало: Ваш отель в Фетхие
Расписание: В любые удобные для вас даты.
€510.20€537 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на яхте по 12 островам в Фетхие
На яхте
7 часов
5 отзывов
Групповая
Морская прогулка на яхте по 12 островам в Фетхие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€50 за человека
Из Фетхие в Далян: грязевые ванны, черепаший пляж и ликийские гробницы
10 часов
3 отзыва
Групповая
Из Фетхие в Далян: грязевые ванны, черепаший пляж и ликийские гробницы
Начало: Ваш отель (в пределах Фетхие)
Расписание: Каждый день
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€55 за человека
Каньон Саклыкент и водопады Якапарка: день среди гигантов природы
8 часов
2 отзыва
Групповая
Каньон Саклыкент и водопады Якапарка: день среди гигантов природы
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
13 авг в 08:00
€35 за человека
Сафари на квадроциклах в Фетхие
На квадроциклах
1 час
2 отзыва
Групповая
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
€35 за человека
Экскурсия в Национальный парк Саклыкент из Фетхие
8 часов
3 отзыва
Групповая
Экскурсия в Национальный парк Саклыкент из Фетхие
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
€37 за человека

Что посмотреть в Фетхие на экскурсиях?

Путешественники Фетхие могут отправиться туда, где живут исполинские черепахи на прогулочной лодке или прогуляться на яхте, стоящей в одной из уютных лагун. Кроме этого, сюда ездят осмотреть древние руины (храмы, ликурийские гробницы, высеченные в скалах, остатки городов, раскопанные археологами) или оглядеть исторические достопримечательности, сохранившиеся с античных времен

Местные экскурсоводы

С полным перечнем экскурсий и развлечений, доступных для отдыха в этом туристическом месте, вы можете ознакомиться в нашем каталоге на сайте вверху. Здесь можно попробовать интересные виды экскурсионных программ, такие как полет на параплане на горе Бабадаг или ловля бабочек сачком в Долине бабочек. На этом курорте доступна для посещения уникальная природная достопримечательность – национальный парк Саклыкент

Последние отзывы на экскурсии

А
Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетхие или Олюдениза)
Дата посещения: 18 окт 2025
Очень хорошая экскурсия. Всё прекрасно организовано. Манижа замечательный экскурсовод с отличным чувством юмора. Всем рекомендую. Мы очень довольны.
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И
Фетхие с воды: сапы, скалы, снорклинг и пикник
Юрий отличный специалист и очень интересный человек. Я был рад сходить на эту водную прогулку, ощущения незабываемые. Спасибо большое за эмоции!
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Наталья
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает дух!
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает+8
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает
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Н
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
Отличная поездка по реке Дальян! Путешествовали с детьми, и всем очень понравилось. Купались, наслаждались красивыми видами и попробовали вкуснейших свежих
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крабов.

Отдельное спасибо нашему гиду Мемеду! Очень доброжелательный, внимательный и отзывчивый человек, который всегда готов помочь и сделать отдых максимально комфортным. Водит аккуратно и безопасно, поэтому на протяжении всей поездки мы чувствовали себя спокойно, что особенно важно во время путешествия с детьми.

Получили много приятных впечатлений и прекрасных воспоминаний. Мемед, большое спасибо за замечательный день! Однозначно рекомендуем эту экскурсию семьям с детьми!

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Е
Главное в Фетхие и Олюденизе: природа, история и панорамы
Однозначно рекомендую! Идеально подошла нам для знакомства с окрестностями Фетхие и Олюдениза! Познавательно и необременительно, хотя было очень жарко, ведь
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были в июле. Комфортабельный автомобиль, четкая организация и прекрасный обаятельный рассказчик Рамазан. Специально искала экскурсию без купания, его хватает и в отеле. Хотелось посмотреть поближе выбранное место отдыха и познакомиться с его историей, которой многие сотни лет. Все это сполна удалось. Рамазан, спасибо!

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М
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
Очень красивый фотомаршрут. Мемет сделал профессиональные фото, рассказал много интересных и забавных фактов и традиций. Оценили шутку посмотреть музей с
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забегом до гробницы:))) ступенек больше, чем до Ласточкиного гнезда, но вид того стоит. Мемет учел наше пожелание сделать доп остановку в Олюдениз для маленького шопинга. Спасибо большое за отзывчивость и великолепную вечернюю экскурсию

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М
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Очень понравилась экскурсия, комфортное общение, интересные места(для людей, которые не любят огромные экскурсионные автобусы с большой толпой, это определенно находка).
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Рассчитываем в будущем повторить экскурсию с Меметом, но уже в другом направлении, так как можно гибко изменить маршрут с учётом личных хотелок.

Очень понравилась экскурсия, комфортное общение, интересные места(для людей, которые не любят огромные экскурсионные автобусы с большой
Очень понравилась экскурсия, комфортное общение, интересные места(для людей, которые не любят огромные экскурсионные автобусы с большой
Очень понравилась экскурсия, комфортное общение, интересные места(для людей, которые не любят огромные экскурсионные автобусы с большой
Очень понравилась экскурсия, комфортное общение, интересные места(для людей, которые не любят огромные экскурсионные автобусы с большой+4
Очень понравилась экскурсия, комфортное общение, интересные места(для людей, которые не любят огромные экскурсионные автобусы с большой
Очень понравилась экскурсия, комфортное общение, интересные места(для людей, которые не любят огромные экскурсионные автобусы с большой
Очень понравилась экскурсия, комфортное общение, интересные места(для людей, которые не любят огромные экскурсионные автобусы с большой
Очень понравилась экскурсия, комфортное общение, интересные места(для людей, которые не любят огромные экскурсионные автобусы с большой
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Наталья
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено в экскурсии.
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено+6
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено
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Н
Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетхие или Олюдениза)
Все прошло хорошо, нам рассказали немного истории, виды бомба Однозначно рекомендую Но На пляжах были по часу, хотя заявлено было
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1.5 ч на Капуташе, при этом в Каше на дикой жаре мы пробыли больше 2.5 часов, приходилось на бегу собираться, успели по одному разу окунуться в море Однако, в целом, все равно все прошло хорошо 👍🏼

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И
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
отличная поездка семьёй, вся программа подстраивается по вас. доставка на комфортном автомобиле, на корабле только вы и больше никого.
Черепаху увидели, жаль ненадолго, крабов наловились, ну и самое главное цена в 2 раза дешевле тур агентства
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Всего 253 отзыва в Фетхие

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Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие

Самые популярные экскурсии в Фетхие
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетхие или Олюдениза);
  2. Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком;
  3. Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна;
  4. Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке;
  5. Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке).
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в августе 2026
Сейчас в Фетхие можно забронировать 64 экскурсии от 27 до 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 253 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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