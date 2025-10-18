Сейчас актуально
Групповая
до 20 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетхие или Олюдениза)
Насладиться уютными городками, знаменитыми пляжами и античными руинами Ликийского побережья
Начало: В Фетихе или Олюденизе
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
€75 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Древние руины, колорит южного побережья и шопинг в турецких лавках
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €494 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
Сегодня в 21:30
Завтра в 18:30
от €334 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €494 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Увидеть древние гробницы, поплавать в море, встретить черепах и расслабиться в термальных источниках
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
от €488 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Главное в Фетхие и Олюденизе: природа, история и панорамы
Обзорный маршрут в Долину Бабочек, город-призрак Каякёй и не только
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€60 за человека
Групповая
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Начало: В Фетхие или Олюдениз
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€70 за человека
Групповая
до 20 чел.
Прыжок в небо: полёт на параплане над Фетхие
Тандемный полёт на параплане над Фетхие - это свобода и адреналин. Насладитесь видом на бирюзовые воды и живописные пляжи с высоты 2000 метров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в вечерний Каш
Сбежать из отеля к тихим улочкам и камерной атмосфере прибрежного города
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
от €585 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
Воспарить как птица на высоте 2000 метров и насладиться красотой Эгейского моря (в группе)
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
€195 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИндивидуальный день на яхте: бухты Фетхие в вашем распоряжении
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€700 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эфес и его святыни - из Фетхие
Античный город, апостолы и духовные места
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €990 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Фетхие с воды: сапы, скалы, снорклинг и пикник
Насладиться морем и солнцем на диком пляже - там, куда не доехать на машине
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €130 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторское путешествие из Фетхие
Погулять среди древних сосен, прокатиться на лодке по реке и заглянуть в скальную гробницу
Начало: У Gunlukbasi
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: однодневное путешествие Фетхие - Летун - Каш
Все турецкие удовольствия в одной поездке: древности - вкусности - шопинг - пляж
Начало: В районе Gunlukbasi
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €450 за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Саклыкент и древний Тлос - из Фетхие и Олюдениза
Прогулка по каньону Саклыкент и руинам Тлоса. Легенды, природа и история Ликии ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
€50 за человека
Индивидуальная
Полёт на параплане над Олюденизом
Взлететь с горы Бабадаг, полюбоваться Голубой лагуной с высоты и приземлиться на пляже
Начало: По договорённости в Фетхие или Олюденизе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €160 за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
Устроить себе адреналиновое приключение в сердце Турции
Начало: По согласованию
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€78 за человека
Групповая
Круиз на корабле по Средиземному морю (в группе)
Погрузитесь в мир приключений на круизе по Фетхие! Голубая пещера, Долина бабочек и Остров Святого Николая ждут вас. Обед и трансфер включены
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€65 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Начало: Ваш отель в Фетхие/Олюденизе
Расписание: Каждую среду в 8:00.
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€60 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в окрестностях Фетхие
Промчаться по бездорожью и отдохнуть у реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 13:30 и 16:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€40 за человека
Групповая
12 островов Фетхие: день в бирюзовом раю
Начало: Ваш отель (при выборе билета с трансфером). Фетхие...
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€60 за человека
Индивидуальная
до 14 чел.
Фетхие и Олюдениз за 4 часа: индивидуальное знакомство с побережьем
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
10 авг в 08:00
€250 за всё до 14 чел.
Групповая
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
€34 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Фетхие - в Дальян для вашей компании: черепахи, грязи и древние гробницы
Начало: Ваш отель в Фетхие
Расписание: В любые удобные для вас даты.
€510.20
€537 за всё до 10 чел.
Групповая
Морская прогулка на яхте по 12 островам в Фетхие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€50 за человека
Групповая
Из Фетхие в Далян: грязевые ванны, черепаший пляж и ликийские гробницы
Начало: Ваш отель (в пределах Фетхие)
Расписание: Каждый день
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€55 за человека
Групповая
Каньон Саклыкент и водопады Якапарка: день среди гигантов природы
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
13 авг в 08:00
€35 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
€35 за человека
Групповая
Экскурсия в Национальный парк Саклыкент из Фетхие
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
€37 за человека
Путешественники Фетхие могут отправиться туда, где живут исполинские черепахи на прогулочной лодке или прогуляться на яхте, стоящей в одной из уютных лагун. Кроме этого, сюда ездят осмотреть древние руины (храмы, ликурийские гробницы, высеченные в скалах, остатки городов, раскопанные археологами) или оглядеть исторические достопримечательности, сохранившиеся с античных времен
С полным перечнем экскурсий и развлечений, доступных для отдыха в этом туристическом месте, вы можете ознакомиться в нашем каталоге на сайте вверху. Здесь можно попробовать интересные виды экскурсионных программ, такие как полет на параплане на горе Бабадаг или ловля бабочек сачком в Долине бабочек. На этом курорте доступна для посещения уникальная природная достопримечательность – национальный парк Саклыкент
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 18 окт 2025
Очень хорошая экскурсия. Всё прекрасно организовано. Манижа замечательный экскурсовод с отличным чувством юмора. Всем рекомендую. Мы очень довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Юрий отличный специалист и очень интересный человек. Я был рад сходить на эту водную прогулку, ощущения незабываемые. Спасибо большое за эмоции!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия отличная,Мехмет сделал нам индивидуальный маршрут,Каш,античный город,пещеры и каньон. Очень колоритная получилась экскурсия,нам очень понравилась,виды потрясающие,захватывает дух!
+8
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная поездка по реке Дальян! Путешествовали с детьми, и всем очень понравилось. Купались, наслаждались красивыми видами и попробовали вкуснейших свежих
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Однозначно рекомендую! Идеально подошла нам для знакомства с окрестностями Фетхие и Олюдениза! Познавательно и необременительно, хотя было очень жарко, ведь
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень красивый фотомаршрут. Мемет сделал профессиональные фото, рассказал много интересных и забавных фактов и традиций. Оценили шутку посмотреть музей с
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень понравилась экскурсия, комфортное общение, интересные места(для людей, которые не любят огромные экскурсионные автобусы с большой толпой, это определенно находка).
+4
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия,красивые виды и впечатления,Мехмед очень интересный в общении гид,приветливый человек. Черепашку увидели,крабов половили,все как заявлено в экскурсии.
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Все прошло хорошо, нам рассказали немного истории, виды бомба Однозначно рекомендую Но На пляжах были по часу, хотя заявлено было
Вам был полезен этот отзыв?
И
отличная поездка семьёй, вся программа подстраивается по вас. доставка на комфортном автомобиле, на корабле только вы и больше никого.
Черепаху увидели, жаль ненадолго, крабов наловились, ну и самое главное цена в 2 раза дешевле тур агентства
Черепаху увидели, жаль ненадолго, крабов наловились, ну и самое главное цена в 2 раза дешевле тур агентства
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 253 отзыва в Фетхие
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие
Самые популярные экскурсии в Фетхие
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в августе 2026
Сейчас в Фетхие можно забронировать 64 экскурсии от 27 до 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 253 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Откройте мир удивительных экскурсий в Фетхие Турция и погрузитесь в неповторимую атмосферу этого города. Изучите экскурсии и достопримечательности Фетхие, которые ждут вас в 2026 году. Узнайте цены на экскурсии в Фетхие и начните планировать ваше идеальное путешествие уже сегодня!