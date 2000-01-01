Все экскурсии в Фетхих
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фетхих – доступно 16 экскурсий на 2021 год, цены от €15. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фетхих почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальный тур
4ч
€130
за 1-6 чел.
По запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч
€102
за 1 чел.
Полет на параплане в Фетхие
Представьте себя птицей, почувствуйте потоки воздуха на своем лице
Ежедневно в 10:00, 12:30, 14:30, 16:30
10ч
€35
за 1 чел.
Заповедник Дальян из Фетхие
Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы
ежедневно в 08:00
2ч
€90
за 1 чел.
Параглайдинг в Фетхие
Если вы настоящий экстремал, то Параглайдинг в Фетхие будет самой интересной и захватывающей...
Каждый день 09:00 -11:00 -13:00 -15:00 -17:00
10ч
€40
за 1 чел.
Рафтинг в Фетхие
Отправиться на рафтинг в Фетхие - значит добавить горсть адреналина в свою жизнь, при этом отдыхая в...
10ч
€40
за 1 чел.
Багги сафари в Фетхие
Приглашаем любителей приключений в захватывающее путешествие на багги по живописным окрестностям...
10ч
€15
за 1 чел.
Турецкая баня в Фетхие
Знакомство с Турцией будет не полным без посещения хамама - места оздоровления и релакса
10ч
€20
за 1 чел.
Джип сафари в Фетхие
Отдохнуть от обыденности и житейских передряг, почувствовать дух приключений и азарта, погонять на...
10ч
€40
за 1 чел.
Дайвинг в Фетхие
Приглашаем вас на подводную прогулку по бухтам Фетхие
10ч
€40
за 1 чел.
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Оздоровиться в грязевых источниках Дальяне, увидеть родину морских черепах - пляж Изтузу, услышать...
10ч
€20
за 1 чел.
Яхт-тур в долину бабочек
Вы совершите однодневную поездку в мир грез, где обитает более 80 видов бабочек, искупаетесь в...
10ч
€30
за 1 чел.
Верховая езда в Фетхие
Приглашаем вас на конную прогулку по живописным окрестностям Фетхие
10ч
€30
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Увлекательное путешествие на квадроциклах в естественных природных условиях
10ч
€100
за 1 чел.
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
В комфортных условиях в сопровождении веселой команды профессионалов вы отправитесь в увлекательное...
Индивидуальный тур
4д
€880
за 1 чел.
Морское путешествие (4 дня)
Исследуйте живописные бухты Фетхие и близлежащее побережье на нашей яхте! За четыре чудесных дня вы увидите...
По субботам в 15:00
12ч
€60
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ...
Вторник, пятница