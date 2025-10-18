читать дальше уменьшить 1.5 ч на Капуташе, при этом в Каше на дикой жаре мы пробыли больше 2.5 часов, приходилось на бегу собираться, успели по одному разу окунуться в море Однако, в целом, все равно все прошло хорошо 👍🏼

Все прошло хорошо, нам рассказали немного истории, виды бомба Однозначно рекомендую Но На пляжах были по часу, хотя заявлено было