1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Города Каш и Калкан с пляжами Капуташ и Патара: полный день из Фетхие
Захватывающая экскурсия в Каш и Калкан с посещением изумительных пляжей Капуташ и Патара. Насладитесь красотой и историей за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам и пятницам, в 8:30
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по Фетхие: история, природа и вкусные гёзлеме
Погрузитесь в удивительный мир Фетхие и Олюдениза: от города-призрака до дегустации турецких лепёшек
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
11 июля в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур на яхте по живописным бухтам Фетхие с обедом
Проведите весь день, наслаждаясь кристально чистыми водами и солнцем на борту частной яхты в Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Параглайдинг в Фетхие: захватывающий полет над живописным Олудениз
Почувствуйте неподдельную свободу, паря над синими водами и зелеными ландшафтами Фетхие вместе с опытным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Памуккале из Фетхие: Иераполис и бассейн Клеопатры
Откройте для себя красоту Памуккале, посетив уникальный бассейн Клеопатры и древний город Иераполис в однодневной поездке из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
Завтра в 05:30
5 июля в 05:30
€85 за человека
Групповая
8 часов
Рафтинг в Фетхие: покорение реки Даламан с обедом и инструктажем
Добавьте адреналина в ваш отдых в Фетхие, покоряя бурные воды реки Даламан в компании профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
€50 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€65 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Дальян: источники, черепахи и древние гробницы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дальяна, насладитесь грязевыми ваннами и исследуйте пляж Изтузу, родину морских черепах
Начало: Ваш отель (в пределах Фетхие)
Расписание: Каждый день
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Верховая езда в Фетхие: конные прогулки для всех
Присоединяйтесь к конной прогулке в Фетхие и насладитесь природой, свежим воздухом и дружелюбными лошадьми. Подходит для всех уровней наездников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
Групповая
1 час
Сафари на квадроциклах в Фетхие: захватывающее приключение в природе
Присоединяйтесь к увлекательному сафари на квадроциклах в Фетхие! Преодоление препятствий и наслаждение природой ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в каньон Саклыкент и Секретный водопад: природные чудеса Фетхие
Погрузитесь в мир природных чудес Фетхие с экскурсией в каньон Саклыкент и к водопаду в Секретной Долине
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Параглайдинг в Фетхие: полет над живописным Олюденизом
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над одним из самых красивых пляжей мира вместе с опытным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
€225 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita4 июня 2024Берем эту экскурсию уже второй раз, но в другой части Турции. Очень развлекательно и познавательно одновременно. Классные виды, интересные маршруты
- NNataliya1 июня 2024Спасибо за прекрасно организованную экскурсию!! На всех точках маршрута было достаточно времени для погулять, полюбоваться видами, сделать фото, посидеть, помедитировать. Водные войны прекрасное развлечение - весело и мокро. Берите с собой обувь, в которой можно ходить в воде.
- ЮЮлия2 мая 2024Красоту региона Фетхие невозможно оценить, сидя в отеле. Мы провели невероятный день в компании Рамазана, который провел нам интереснейшую экскурсию
- ППолина7 апреля 2024Замечательная экскурсия! Нам показали отличные виды. Гид сделал хорошие фотографии, очень комфортный автобус с замечательным водителем с которым не было плохо ни разу на серпантинах. Отмечу вкусное видовое кафе в конце экскурсии.
- ААлена27 сентября 2023Очень понравилось! Ездили с двумя детьми 10 и 17 лет. Удобно, комфортно, весело! Рамазан интересно и с юмором рассказывал и
- ЛЛидия22 мая 2023Благодарим организаторов за приятную поездку и интересную экскурсию. Брали индивидуальный тур по данному маршруту и остались очень довольны!
- EEsorokin14 мая 2023Красивые и необычные места. Интересный рассказ гида. Все было прекрасно
- OOagrebne25 октября 2022Отличный гид, продуманный маршрут. Все четко, с заботой о гостях. Открыли нам Турцию. От души рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июле 2024
Сейчас в Фетхие в категории "От вашего отеля" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 30 до 700. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Фетхие на 2024 год по теме «От вашего отеля», 12 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь