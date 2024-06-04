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и показал secret places для незабываемых фотографий. Если вы цените: Свое время Комфорт (автомобили Mercedes с кондиционером) Оптимальное количество туристической группы (нас было 10 человек) Чувство юмора и дружелюбность (этим отличался наш гид) И ваши деньги (у отельных гидов все в разы дороже) Вам сюда! Будем всем вас рекомендовать и сами еще обязательно вернемся!