Представьте себе морское путешествие, где каждый день - это новое приключение. Плавание по теплым водам Эгейского моря, остановки в уединенных бухтах с лазурной водой, посещение аутентичных морских городов Турции, богатых античной историей и культурными достопримечательностями. Вас ждут захватывающие морские переходы под парусами, дружный экипаж и ощущение полной свободы. Научитесь управлять яхтой, познакомьтесь с основами парусного дела и получите массу новых знаний. Это путешествие обещает не только новые впечатления, но и возможность обрести новых друзей среди единомышленников. Возвращаясь домой, вы увезете с собой не только множество фотографий, но и бесценный опыт, который может зажечь в вашем сердце любовь к яхтингу на всю жизнь

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Постарайтесь взять минимум вещей. Оптимально иметь 4 наряда: для сейлинга, для пеших прогулок, для красивых фото и тёплый комплект. Желательно, чтобы одежду не приходилось гладить, поскольку утюга в море не будет. Рекомендуем отказаться от жестких чемоданов и каблуков.

Что касается ухода за собой. Советуем брать с собой средства для увлажнения кожи и волос, термальную воду или гидролат. Главное — средство от загара с защитой SPF 45 и выше.

Подробный чек-лист того, что нужно с собой взять мы вышлем заранее перед экспедицией.

Не стоит брать прямоугольные жёсткие чемоданы, лучше в качестве багажа использовать рюкзаки или спортивные сумки.