Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Авторский тур в Фетхие

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эгейскому морю на яхте. Живописные бухты, древние города и морское приключение ждут вас

Представьте себе морское путешествие, где каждый день - это новое приключение.

Плавание по теплым водам Эгейского моря, остановки в уединенных бухтах с лазурной водой, посещение аутентичных морских городов Турции, богатых античной историей и культурными достопримечательностями. Вас ждут захватывающие морские переходы под парусами, дружный экипаж и ощущение полной свободы. Научитесь управлять яхтой, познакомьтесь с основами парусного дела и получите массу новых знаний.

Это путешествие обещает не только новые впечатления, но и возможность обрести новых друзей среди единомышленников.

Возвращаясь домой, вы увезете с собой не только множество фотографий, но и бесценный опыт, который может зажечь в вашем сердце любовь к яхтингу на всю жизнь
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Ближайшие даты:
28
сен
5
окт
12
окт
2
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$920
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Постарайтесь взять минимум вещей. Оптимально иметь 4 наряда: для сейлинга, для пеших прогулок, для красивых фото и тёплый комплект. Желательно, чтобы одежду не приходилось гладить, поскольку утюга в море не будет. Рекомендуем отказаться от жестких чемоданов и каблуков.

Что касается ухода за собой. Советуем брать с собой средства для увлажнения кожи и волос, термальную воду или гидролат. Главное — средство от загара с защитой SPF 45 и выше.

Подробный чек-лист того, что нужно с собой взять мы вышлем заранее перед экспедицией.
Не стоит брать прямоугольные жёсткие чемоданы, лучше в качестве багажа использовать рюкзаки или спортивные сумки.

Проживание. На яхте в двухместных каютах со всеми удобствами.

Питание. В стоимость входит питание на борту. Питание в ресторанах оплачивается отдельно.
Перед туром обсудим ваши предпочтения в еде, так как заранее формируем закупочный лист продуктов.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на борт

Встретимся на яхте в 18:00. Вы разместитесь в каютах, а затем мы расскажем вам о правилах пребывания на судне и проведём небольшую экскурсию по нашему «плавающему дому». Вечером поужинаем, и капитан проведёт инструктаж. Самые энергичные смогут погулять по Фетхие и его набережной.

Добро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на борт
2 день

Остров Гемилер

Утро начнём со знаменитого турецкого кофе, а после поплывём к острову Гемилер. По дороге вы узнаете много интересного о парусном деле и сами попробуете поуправлять яхтой. Прибудем к берегу вечером. Здесь расположена церковь Святого Николая, покровителя моряков. Остров богат руинами древних храмов, а, если подняться к маяку, можно полюбоваться потрясающей панорамой. Сегодня заночуем в этом уединённом месте.

Остров ГемилерОстров ГемилерОстров ГемилерОстров ГемилерОстров ГемилерОстров Гемилер
3 день

Бухта Калкана

После завтрака отправляемся в бухту Калкана. Это старинный рыбацкий городок между Кашем и Фетхие. Он известен своими белоснежными домами, спускающимися к морю, и ярко раскрашенными бугенвиллиями. На мощёных улочках располагаются турецкие лавочки и гончарные мастерские. Безумно уютное местечко, сочетающее в себе атмосферу Турции и Греции.

Бухта КалканаБухта КалканаБухта КалканаБухта Калкана
4 день

«Вторая Атлантида» - остров Кекова

Новый день — новая локация. Сегодня держим путь к острову Кекова. В северной части острова находятся руины разрушенного землетрясением во II веке н. э. античного города Долихисте, частично ушедшие под воду. Сейчас остров считается необитаемым. У вас будет возможность исследовать это место, чтобы в полной мере ощутить его атмосферу.

«Вторая Атлантида» - остров Кекова«Вторая Атлантида» - остров Кекова«Вторая Атлантида» - остров Кекова«Вторая Атлантида» - остров Кекова
5 день

«Нетурецкая» Турция: город Каш

Сегодня доберёмся до Каша, окружённого с трёх сторон горами и сосновым лесом. Несмотря на древнюю историю, в городе довольно мало античных руин. Сохранились остатки древнего храма и маленького эллинистического амфитеатра. Если пройти дальше, то можно увидеть в скале дорическую гробницу.

Пообедаем в уютном ресторане и насладимся неспешной прогулкой по улочкам.

«Нетурецкая» Турция: город Каш«Нетурецкая» Турция: город Каш«Нетурецкая» Турция: город Каш«Нетурецкая» Турция: город Каш
6 день

Курорт Олюдениз

Вас ждёт ранний подъём и отправление в лазурную бухту пляжного курорта Олюдениз. Это место славится своей голубой лагуной и побережьем, которым можно полюбоваться с высоты горы Бабадаг. Ночь проведём здесь.

Курорт ОлюденизКурорт ОлюденизКурорт ОлюденизКурорт Олюдениз
7 день

Полёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в Фетхие

Утром предлагаем вам почувствовать себя птицей, осуществив полёт на параплане. Вы сможете сами увидеть красоту голубой лагуны. Будем наслаждаться купанием в море, нежиться в лучах солнца и просто релаксировать. Также сегодня вы сможете закрепить своим навыки управления яхтой и постановки парусов.

К ужину вернёмся в Фетхие, где началось наше путешествие.

Полёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в ФетхиеПолёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в ФетхиеПолёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в ФетхиеПолёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в Фетхие
8 день

Окончание тура

За завтраком поделимся впечатлениями от тура друг с другом. В 09:00 мы попрощаемся с вами, но надеемся, что ненадолго. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в двухместной каюте (DBL)
  • Постельное белье, полотенце
  • Сервисный сбор/транзит лог
  • Мастер класс по управлению яхтой
  • Услуги шкипера, аренда мотора на надувную лодку (для высадки на берег в отсутствии причала)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Турции и обратно
  • Трансфер из/до аэропорт и до марины в Фетхие
  • Питание в ресторанах и алкоголь
  • Страховка
  • Посещение достопримечательностей с платным входом
  • Сбор в судовую кассу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марина в Фетхие, 18:00
Завершение: Марина в Фетхие, 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Фетхие

ИндивидуальныеГрупповыеЛетниеАктивный отдыхВсе турыВодные развлеченияПляжиНа яхте

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