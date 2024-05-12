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общем попадание было 100/100, отдохнули отлично. Очень понравилась и программа, и люди. Преимущественно передвигались в первой половине дня, по красивой тропе, пахло соснами и были потрясающие виды. Было иногда сложно и жарко, но в целом посильное кардио (маме 59 лет, курит, не жаловалась). Делали сколько хотели остановок, шли в комфортном темпе. Во второй половине дня отдыхали в гестхаусах и на пляжах. Тур очень хорошо организован и скомпанован. Завтрак и ужин включен в стоимость – еда была очень вкусной, домашней. Преимущественно шведский стол отеля, впрочем пару раз были блюда которые заказывали предварительно. Компания Кости, Ирины и их детей – особый бонус. Они классные и заботливые. Для них это новое предложение, поэтому были кое-какие мелкие шероховатости. Впрочем на общее впечатление это не повлияло, уж больно люди хорошие. Мы отдохнули великолепно и очень рекомендуем этот тур. Окончание трекинга было и вовсе фееричным. Не знаю, будут ли они повтрять его для других участников, поэтому сохраню в тайне, что это:)