Туры проходящие только летом в Фетхие

Найдено 4 тура в категории «Летние» в Фетхие, цены от $920. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
15 июня в 19:00
22 июня в 19:00
$1 250 за человека
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
26 окт в 08:00
$1 090 за человека
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Поднять паруса: незабываемый яхт-тур по Эгейскому морю из Фетхие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эгейскому морю на яхте. Живописные бухты, древние города и морское приключение ждут вас
Начало: Марина в Фетхие, 18:00
28 сен в 08:00
5 окт в 08:00
$920 за человека
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Погрузитесь в солнечные приключения на парусном катамаране. Наслаждайтесь нырянием, сапами и прогулками по живописным бухтам и пляжам
Начало: Г. Фетхие, 16:00
15 июня в 16:00
22 июня в 16:00
$1 380 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
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    под мотором или стояли где-то в море. На яхте с нами был не Павел, с которым мы переписывались на Трипстере, а Иван. Если у вас есть возможность выбирать, смело идите с Павлом.

  • И
    Иван
    2 ноября 2023
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
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    и насыщенно, в то же время без суеты. Хотелось бы отметить питание на борту! Я даже не думал, что оно может быть таким вкусным) в моих представлениях это должны были быть банальные макароны с тушенкой и прочая походная ерунда. Но Павлу есть чем вас удивить, поверьте)) гречка будет подана так, что даже ребята из разряда «фу, гречка», будут уплетать ее за обе щеки! Снорклили каждый день) но особый кайф - ночью, когда светится планктон. Тур действительно крутой, рекомендую всем! Только положительные эмоции и впечатления

  • С
    Сюзанна
    30 октября 2023
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
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    Он давно мечтал о морском круизе, чтобы самому попробовать управлять яхтой. Спасибо нашему капитану, Павел так интересно рассказывал азы навигации, что в этом с увлеченно участвовала вся команда По сравнению с экскурсиями одного дня, никто не подгоняет, фоткаться можно сколько угодно, программа была очень гибкая, мы никуда не спешили. Ребята все очень дружные и позитивные, уже в первый вечер сидели болтали по душам) Мы увидели действительно эксклюзивные места, а не заезженные в путеводителях локации для туристов, ощутили весь колорит маленьких деревень и семейных ресторанов. Очень рекомендую!

  • А
    Анна
    5 июля 2023
    Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
    Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В
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    общем попадание было 100/100, отдохнули отлично. Очень понравилась и программа, и люди. Преимущественно передвигались в первой половине дня, по красивой тропе, пахло соснами и были потрясающие виды. Было иногда сложно и жарко, но в целом посильное кардио (маме 59 лет, курит, не жаловалась). Делали сколько хотели остановок, шли в комфортном темпе. Во второй половине дня отдыхали в гестхаусах и на пляжах. Тур очень хорошо организован и скомпанован. Завтрак и ужин включен в стоимость – еда была очень вкусной, домашней. Преимущественно шведский стол отеля, впрочем пару раз были блюда которые заказывали предварительно. Компания Кости, Ирины и их детей – особый бонус. Они классные и заботливые. Для них это новое предложение, поэтому были кое-какие мелкие шероховатости. Впрочем на общее впечатление это не повлияло, уж больно люди хорошие. Мы отдохнули великолепно и очень рекомендуем этот тур. Окончание трекинга было и вовсе фееричным. Не знаю, будут ли они повтрять его для других участников, поэтому сохраню в тайне, что это:)

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Летние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
  2. Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
  3. Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
  4. Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Сколько стоит тур в Фетхие в июне 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Летние" можно забронировать 4 тура от 920 до 1 380. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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