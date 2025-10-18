Идеальное путешествие для любителей увлекательных маршрутов
Начало: Марина г. Фетхие
18 окт в 15:00
25 окт в 15:00
€2350 за человека
На яхте вдоль Турецкой Ривьеры: индивидуальный круиз под парусом
Зайти в красивейшие бухты, отыскать руины на островах, отдохнуть в Мармарисе и поуправлять штурвалом
Начало: Фетхие, марина Ece Marina, 17:00
18 окт в 17:00
€12 000 за всё до 8 чел.
Средиземноморский яхт-тур: путешествие по турецкому побережью от Фетхие до Олюдениза
Увидеть поцелуй двух морей, отдохнуть в Голубой лагуне и познакомиться с ночной жизнью Мармариса
Начало: Фетхие, 19:00
18 окт в 19:00
25 окт в 19:00
€1390 за человека
