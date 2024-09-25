Туры со скидкой в Фетхие до 10%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Фетхие, цены от €720, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
На яхте
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и научиться вязать морские узлы
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 окт в 17:00
26 апр в 17:00
11901 071 за человека
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
На яхте
SUP-прогулки
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
2 ноя в 12:00
800720 за человека
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
На яхте
скидка
10%
8 дней
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Поплавать в отдалённых лагунах, отдохнуть на безлюдных пляжах и попробовать себя в роли яхтсмена
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 окт в 17:00
26 апр в 17:00
890801 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2024
    По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
    Ой, такое ещё ели)) Шедеврально! Добрый вечер, Елена! Спасибо за поздравления, получать их всегда очень приятно! ❤ Все у нас великолепно! Конечно,
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    такой формат - это нечто невообразимое для меня. Море, погода, природа, все волшебно. Ребятам огромная благодарность за гостеприимство. С ними очень комфортно и интересно! И вам большое спасибо за идею и безупречную организацию!

    Ой, такое ещё ели)) Шедеврально!Ой, такое ещё ели)) Шедеврально!
  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
    Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает, смело отправляйтесь с этой
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    командой в круиз. Впечатления исключительно положительные, команда дружная, веселая! Организаторы молодцы! Все расскажут, подскажут, сделаю классные фото, вкусно накормят. Я впервые путешествовала одна, но команда собралась шикарная, сдружились со всеми ребятами, вместе ездили на экскурсии на суше, общались, смотрели кино по вечерам, купались, делились впечатлениями, было очень интересно и весело. Капитан настоящий морской волк, катал нас по разным бухтам и живописным местечкам, виды шикарные, дух захватывает. Это совсем другая Турция, не сравнится с отдыхом в отеле, гораздо интереснее. Команда показала нам другую сторону отдыха в Турции и это прекрасно! Для тех, кто сомневается, смело берите тур и не пожалеете! Саша и Толя, спасибо вам огромное за этот крутой, незабываемый отдых!

    Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Скидки»

Самые популярные туры этой рубрики в Фетхие
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
  2. По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
  3. Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Сколько стоит тур в Фетхие в октябре 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 720 до 1 071 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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