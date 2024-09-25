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командой в круиз. Впечатления исключительно положительные, команда дружная, веселая! Организаторы молодцы! Все расскажут, подскажут, сделаю классные фото, вкусно накормят. Я впервые путешествовала одна, но команда собралась шикарная, сдружились со всеми ребятами, вместе ездили на экскурсии на суше, общались, смотрели кино по вечерам, купались, делились впечатлениями, было очень интересно и весело. Капитан настоящий морской волк, катал нас по разным бухтам и живописным местечкам, виды шикарные, дух захватывает. Это совсем другая Турция, не сравнится с отдыхом в отеле, гораздо интереснее. Команда показала нам другую сторону отдыха в Турции и это прекрасно! Для тех, кто сомневается, смело берите тур и не пожалеете! Саша и Толя, спасибо вам огромное за этот крутой, незабываемый отдых!