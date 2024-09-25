скидка
10%
8 дней
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и научиться вязать морские узлы
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 окт в 17:00
26 апр в 17:00
1190€1 071 за человека
скидка
10%
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
2 ноя в 12:00
800€720 за человека
скидка
10%
8 дней
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Поплавать в отдалённых лагунах, отдохнуть на безлюдных пляжах и попробовать себя в роли яхтсмена
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 окт в 17:00
26 апр в 17:00
890€801 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья25 сентября 2024Ой, такое ещё ели)) Шедеврально! Добрый вечер, Елена! Спасибо за поздравления, получать их всегда очень приятно! ❤ Все у нас великолепно! Конечно,
- ННаталья26 августа 2024Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает, смело отправляйтесь с этой
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Скидки»
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