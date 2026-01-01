Наш маршрут стартует в Финике — уютном приморском городке, расположенном на юго-западном побережье Турции, в регионе Анталия. Этот портовый населённый пункт был основан финикийцами в 5 веке до н. э. Благодаря своему географическому положению он стал перекрёстком культур и цивилизаций. Сегодня город известен как «апельсиновая столица» Турции — его окрестности покрыты ароматными цитрусовыми садами.

Вечером вас будет ждать приветственный ужин в компании команды, знакомство с экипажем яхты, а затем — расслабляющая прогулка по вечернему городу. Программа завершится купанием на уединённом Капитанском пляже. Утром следующего дня мы отправимся в морское путешествие.