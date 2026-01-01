Сокровища турецкого побережья: яхт-тур по живописным бухтам, заливам и городам

Побывать в Каше и на острове Кекова, отдохнуть у подножия гор и осмотреть античное наследие Симены
Погрузитесь в удивительное морское путешествие по юго-западному побережью Турции, где каждый день — это новое открытие. Тур начинается в Финике.

Вы побываете в затопленных руинах Симены, пройдётесь по улочкам Каша и
Калкана, исследуете древний порт Долихисте на острове Кекова и насладитесь уединением в бирюзовых бухтах, доступных только с моря.

Вас ждут вечерние прогулки, купание в прозрачной воде, исторические крепости, ликийские гробницы, белоснежные пляжи и настоящая тишина природы. А на борту будет всё для комфортного и вкусного отдыха.

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Финике: начало путешествия и вечер на пляже

Наш маршрут стартует в Финике — уютном приморском городке, расположенном на юго-западном побережье Турции, в регионе Анталия. Этот портовый населённый пункт был основан финикийцами в 5 веке до н. э. Благодаря своему географическому положению он стал перекрёстком культур и цивилизаций. Сегодня город известен как «апельсиновая столица» Турции — его окрестности покрыты ароматными цитрусовыми садами.

Вечером вас будет ждать приветственный ужин в компании команды, знакомство с экипажем яхты, а затем — расслабляющая прогулка по вечернему городу. Программа завершится купанием на уединённом Капитанском пляже. Утром следующего дня мы отправимся в морское путешествие.

2 день

Бухта Гёккая: купание и снорклинг в бирюзовых водах

Мы направимся к заливу Гёккая, одному из самых живописных уголков турецкого южного побережья. Это просторная бухта, находящаяся недалеко от ликийской крепости Симена, между городками Каш и Демре. В её окрестностях расположено рыбацкое поселение Учаыз и остатки древнего города Кекова, частично ушедшего под воду.

Гёккая — крупнейшая из бухт региона, она заслуженно популярна среди любителей морского отдыха. Это отличное место для занятий снорклингом и плаванием. В течение дня вы сможете в полной мере насладиться активностями на воде, исследуя богатую морскую флору и фауну.

3 день

Симена: крепость, гробницы и затонувшее прошлое

Сегодня мы окажемся в Симене — удивительном месте, где античное наследие соседствует с природной красотой. Город был основан в 5 веке до н. э. и быстро стал важным морским портом благодаря удобной гавани. Однако мощное землетрясение во 2 веке изменило ландшафт, поглотив часть города водами залива Кекова.

Главная достопримечательность Симены — древняя ликийская крепость, откуда открывается панорамный вид на побережье. Внутри её стен сохранился небольшой амфитеатр, вмещающий до 150 зрителей. Помимо этого, вы увидите высеченные в скалах гробницы, остатки античных терм и другие элементы древнего поселения, отражающие уклад ушедших времён.

4 день

Каш

Следующая остановка — Каш, старинный средиземноморский городок, который до конца 20 века оставался малоизвестным рыбацким посёлком. С развитием туризма он стал одним из любимых курортов путешественников, сохранив при этом камерную атмосферу.

Узкие улочки с традиционными домами, небольшими гостиницами, ресторанами и лавками придают городу особый уют. Каш также знаменит своими возможностями для подводных исследований: здесь, на небольшой глубине, скрываются останки древних построек, а также затонувшие суда и даже самолёты — настоящий рай для дайверов.

5 день

Калкан

Сегодня маршрут приведёт нас в Калкан — курорт, уютно расположившийся в заливе у подножия гор. Этот уголок Турции сохранил очарование старой рыбацкой деревни, преобразовавшись в один из самых элегантных прибрежных городков.

Здесь можно арендовать лодку или оборудование для снорклинга и отправиться к удалённым бухтам и пляжам, таким как Патара и Капуташ. После насыщенного дня на море вечером откроется новая сторона Калкана — набережная оживёт под мягким светом фонарей, а местные рестораны предложат блюда из свежевыловленных морепродуктов и аутентичные турецкие угощения.

6 день

Фирназ Кою

Наша следующая остановка — залив Фирназ Кою, скрытый всего в 4 км от Калкана. Это место привлекает кристально чистой водой и живописными пейзажами. Уединённый пляж окружён оливковыми рощами и зеленью, а доступ к нему возможен только с моря.

Фирназ Кою славится своими природными грязями с омолаживающим эффектом и богатым морским миром: здесь можно встретить черепах, осьминогов и даже барракуд. Среди исторических объектов стоит отметить фрагменты древнего водопровода, по которому в античные времена доставлялась вода в Патару. Место охраняется как природный объект, что позволяет сохранить его первозданный вид.

7 день

Кекова: ликийские поселения

Сегодня мы исследуем исторические глубины у острова Кекова, где под прозрачной водой скрыты фрагменты 4 древних ликийских поселений — Долихисте, Аперлаи, Симены и Теймуссы. Название «Кекова» переводится как «равнина тимьяна», и этот регион действительно наполнен ароматами средиземноморских трав.

Особого внимания заслуживает затопленный город Долихисте, который был разрушен землетрясением во 2 веке до н. э. и частично ушёл под воду. Здесь до сих пор можно увидеть амфоры и кувшины, служившие для транспортировки оливкового масла.

8 день

Залив Каралоз

Завершающим аккордом морского маршрута станет путешествие вдоль побережья Кекова к бухте Каралоз — одной из самых живописных точек всего Средиземноморья. Местные жители называют её Сальянгоз, что в переводе с турецкого означает «улитка».

Уникальная форма залива, напоминающая морскую звезду, и белый песок на дне придают воде невероятный синий оттенок. Глубина в некоторых местах достигает 14 метров, а прозрачность воды делает её идеальной для плавания и снорклинга.

Затем мы вернёмся в марину Финике, где попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€1636
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание на борту
  • Трансфер по маршруту
  • Платные стоянки
  • Финальный клининг
  • Необходимый инвентарь для рыбалки
  • Камера GoPro
  • Сапборды
Что не входит в цену
  • Перелёт до Турции и обратно
  • Трансфер до/от марины
  • Экскурсии, входные билеты
  • Алкоголь и развлечения на берегу
  • Важная информация:
  • Отмена в течение 24 часов - полный возврат предоплаты
  • Отмена более чем за 15 дней до начала тура - возврат за вычетом 15% от стоимости тура
  • Отмена менее чем за 15 дней до начала тура - предоплата не возвращается
  • Цена указана за человека при 2-местном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше - уточняйте при заказе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марина Финике, 16:00
Завершение: Марина Финике, 9:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Финике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2 туристов
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

