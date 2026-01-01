Вы побываете в затопленных руинах Симены, пройдётесь по улочкам Каша и
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Финике: начало путешествия и вечер на пляже
Наш маршрут стартует в Финике — уютном приморском городке, расположенном на юго-западном побережье Турции, в регионе Анталия. Этот портовый населённый пункт был основан финикийцами в 5 веке до н. э. Благодаря своему географическому положению он стал перекрёстком культур и цивилизаций. Сегодня город известен как «апельсиновая столица» Турции — его окрестности покрыты ароматными цитрусовыми садами.
Вечером вас будет ждать приветственный ужин в компании команды, знакомство с экипажем яхты, а затем — расслабляющая прогулка по вечернему городу. Программа завершится купанием на уединённом Капитанском пляже. Утром следующего дня мы отправимся в морское путешествие.
Бухта Гёккая: купание и снорклинг в бирюзовых водах
Мы направимся к заливу Гёккая, одному из самых живописных уголков турецкого южного побережья. Это просторная бухта, находящаяся недалеко от ликийской крепости Симена, между городками Каш и Демре. В её окрестностях расположено рыбацкое поселение Учаыз и остатки древнего города Кекова, частично ушедшего под воду.
Гёккая — крупнейшая из бухт региона, она заслуженно популярна среди любителей морского отдыха. Это отличное место для занятий снорклингом и плаванием. В течение дня вы сможете в полной мере насладиться активностями на воде, исследуя богатую морскую флору и фауну.
Симена: крепость, гробницы и затонувшее прошлое
Сегодня мы окажемся в Симене — удивительном месте, где античное наследие соседствует с природной красотой. Город был основан в 5 веке до н. э. и быстро стал важным морским портом благодаря удобной гавани. Однако мощное землетрясение во 2 веке изменило ландшафт, поглотив часть города водами залива Кекова.
Главная достопримечательность Симены — древняя ликийская крепость, откуда открывается панорамный вид на побережье. Внутри её стен сохранился небольшой амфитеатр, вмещающий до 150 зрителей. Помимо этого, вы увидите высеченные в скалах гробницы, остатки античных терм и другие элементы древнего поселения, отражающие уклад ушедших времён.
Каш
Следующая остановка — Каш, старинный средиземноморский городок, который до конца 20 века оставался малоизвестным рыбацким посёлком. С развитием туризма он стал одним из любимых курортов путешественников, сохранив при этом камерную атмосферу.
Узкие улочки с традиционными домами, небольшими гостиницами, ресторанами и лавками придают городу особый уют. Каш также знаменит своими возможностями для подводных исследований: здесь, на небольшой глубине, скрываются останки древних построек, а также затонувшие суда и даже самолёты — настоящий рай для дайверов.
Калкан
Сегодня маршрут приведёт нас в Калкан — курорт, уютно расположившийся в заливе у подножия гор. Этот уголок Турции сохранил очарование старой рыбацкой деревни, преобразовавшись в один из самых элегантных прибрежных городков.
Здесь можно арендовать лодку или оборудование для снорклинга и отправиться к удалённым бухтам и пляжам, таким как Патара и Капуташ. После насыщенного дня на море вечером откроется новая сторона Калкана — набережная оживёт под мягким светом фонарей, а местные рестораны предложат блюда из свежевыловленных морепродуктов и аутентичные турецкие угощения.
Фирназ Кою
Наша следующая остановка — залив Фирназ Кою, скрытый всего в 4 км от Калкана. Это место привлекает кристально чистой водой и живописными пейзажами. Уединённый пляж окружён оливковыми рощами и зеленью, а доступ к нему возможен только с моря.
Фирназ Кою славится своими природными грязями с омолаживающим эффектом и богатым морским миром: здесь можно встретить черепах, осьминогов и даже барракуд. Среди исторических объектов стоит отметить фрагменты древнего водопровода, по которому в античные времена доставлялась вода в Патару. Место охраняется как природный объект, что позволяет сохранить его первозданный вид.
Кекова: ликийские поселения
Сегодня мы исследуем исторические глубины у острова Кекова, где под прозрачной водой скрыты фрагменты 4 древних ликийских поселений — Долихисте, Аперлаи, Симены и Теймуссы. Название «Кекова» переводится как «равнина тимьяна», и этот регион действительно наполнен ароматами средиземноморских трав.
Особого внимания заслуживает затопленный город Долихисте, который был разрушен землетрясением во 2 веке до н. э. и частично ушёл под воду. Здесь до сих пор можно увидеть амфоры и кувшины, служившие для транспортировки оливкового масла.
Залив Каралоз
Завершающим аккордом морского маршрута станет путешествие вдоль побережья Кекова к бухте Каралоз — одной из самых живописных точек всего Средиземноморья. Местные жители называют её Сальянгоз, что в переводе с турецкого означает «улитка».
Уникальная форма залива, напоминающая морскую звезду, и белый песок на дне придают воде невероятный синий оттенок. Глубина в некоторых местах достигает 14 метров, а прозрачность воды делает её идеальной для плавания и снорклинга.
Затем мы вернёмся в марину Финике, где попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€1636
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание на борту
- Трансфер по маршруту
- Платные стоянки
- Финальный клининг
- Необходимый инвентарь для рыбалки
- Камера GoPro
- Сапборды
Что не входит в цену
- Перелёт до Турции и обратно
- Трансфер до/от марины
- Экскурсии, входные билеты
- Алкоголь и развлечения на берегу
- Важная информация:
- Отмена в течение 24 часов - полный возврат предоплаты
- Отмена более чем за 15 дней до начала тура - возврат за вычетом 15% от стоимости тура
- Отмена менее чем за 15 дней до начала тура - предоплата не возвращается
- Цена указана за человека при 2-местном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше - уточняйте при заказе