Яхтенный круиз «всё включено» вдоль побережья Турции: античность, лазурные бухты и блюда от шефа

Исследовать ликийские руины, погулять по улочкам Калкана и Каша, искупаться и порыбачить
В круиз мы включили всё: комфортабельное проживание на яхте со своим санузлом и не просто еду, а четырёхразовое питание от нашего шеф-повара, который познакомит вас с турецкой кухней и удивит
кулинарными изысками.

Каждый день мы будем исследовать новые места: живописную бухту Гёккая со спокойной гаванью, античные руины древнего города Симена, уютные городки Каш и Калкан, уединённую бухту Фирназ, где можно увидеть барракуд, осьминогов и морских черепах, а ещё остров Кекова.

Вы сможете купаться в лазурных водах, изучать морской мир и рыбачить — поставлять свежую рыбку для ужина. Вечера будем проводить, любуясь закатом с борта яхты.

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна для граждан РФ.

По вашему желанию мы можем изменить маршрут: добавить или убрать какие-то места посещения, организовать больше якорных стоянок в безлюдных бухтах или, наоборот, больше стоять в маринах. Можно по вашему желанию увеличить или уменьшить длину морских переходов. С радостью подстроимся под ваш запрос!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в "апельсиновую столицу", прогулка по Финике и купание на "Капитанском пляже"

Наше путешествие начнётся в Финике — небольшом и уютном городе на юго-западе Турции, он известен как «апельсиновая столица» — в его окрестностях раскинулись обширные цитрусовые плантации.

По прибытии вас будет ждать праздничный ужин, знакомство с экипажем и прогулка по вечернему городу. В завершение дня — купание на так называемом «Капитанском пляже». На следующее утро мы отправимся в морское путешествие.

2 день

Бухта Гёккая, купание в прозрачных водах и релакс

Начинается наше морское путешествие. Мы направимся к бухте Гёккая, расположенную между городами Каш и Демре, рядом с рыбацкой деревней Учаыз и недалеко от ликийских руин затонувшего города Кекова. Здесь вас ждут прозрачные воды, спокойная гавань и отличные условия для морского отдыха. Мы остановимся, чтобы поплавать, заняться снорклингом и другими водными активностями.

3 день

Симена: ликийская крепость, амфитеатр, высеченные в скалах гробницы

Посетим древний город Симена, основанный в 5 веке до н. э. Здесь можно увидеть остатки античных построек, часть из которых скрыта под прозрачной водой залива Кекова. Главной достопримечательностью остаётся ликийская крепость, с вершины которой открывается захватывающий вид. Внутри сохранился небольшой амфитеатр, вырезанный из необработанного камня. На склонах окружающих холмов — высеченные в скалах ликийские гробницы и руины античных бань.

4 день

Курортный город Каш

Следующей остановкой станет Каш, некогда тихое рыбацкое поселение, а теперь привлекательный курорт. Здесь сохранилась особая атмосфера: узкие улочки с белыми домами, небольшие семейные отели, лавки с ремесленными изделиями и многочисленные кафе. А ещё его окрестности славятся насыщенным подводным миром — на небольшой глубине можно увидеть затонувшие суда, самолёты и даже фрагменты древних городов.

5 день

Рыбацкий городок Калкан

Сегодня окажемся в Калкане — очаровательном городке в живописной бухте среди гор и лазурных вод Средиземного моря. Он известен своей яхтенной мариной, откуда удобно отправляться к укромным бухтам и на знаменитые пляжи — Патара и Капуташ. Желающие смогут арендовать снаряжение для снорклинга и дайвинга, чтобы исследовать подводный мир побережья.

Вечером город наполняется ароматами свежих морепродуктов и специй: на набережной открываются уютные рестораны и кафе, где подают традиционные турецкие блюда.

6 день

Фирназ: идеальное место для дайвинга и купания

Бросим якорь в бухте Фирназ — уединённом заливе всего в 4 км от Калкана. Добраться сюда можно только с моря, ведь сухопутный путь закрыт, а местность труднопроходима.

Фирназ известен своими кристально чистыми водами и разнообразной морской фауной. Здесь отличные условия для дайвинга и снорклинга: в прибрежных водах можно увидеть барракуд, осьминогов и морских черепах. Береговая линия окружена зеленью и оливковыми деревьями, а местные грязевые ванны славятся своими омолаживающими свойствами.

Рядом также можно увидеть участок древнего водопровода, построенного в ликийский период для снабжения Патары.

7 день

Остров Кекова - путешествие в прошлое

Финальной точкой нашего маршрута станет остров Кекова. На южной стороне его находятся остатки древнего порта Долихисте, который активно развивался в ликийский период, но был частично разрушен в результате мощного землетрясения во 2 веке до н. э. Многие постройки ушли под воду, и теперь здесь можно увидеть амфоры, кувшины и другие следы торговли.

Кекова — это не просто археологическая достопримечательность, а настоящее путешествие во времени!

8 день

Живописный залив Каралоз

Завершим наше путешествие в живописном заливе Каралоз. Местные жители называют его Сальянгоз, что означает «улитка» — по форме залив напоминает морскую звезду, особенно если смотреть с высоты.

Прозрачная вода здесь имеет яркий, насыщенный синий оттенок. Каралоз идеально подходит для купания и снорклинга: в некоторых местах глубина достигает 14 метров, и можно наблюдать богатую морскую жизнь. Когда яхта встанет на якорь, вы поймёте, почему так трудно покинуть этот залив — в нём хочется остаться дольше, наслаждаясь природной гармонией и тишиной.

К вечеру прибудем обратно в Финике. Наш круиз завершён, до новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€1636
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Четырёхразовое питание
  • Услуги капитана и профессиональных шкиперов
  • Купальная платформа
  • Всё для рыбалки, мангал, обогреватель, колонка и съёмка на камеру GoPro
Что не входит в цену
  • Билеты до Финике и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт - от €100
  • Доплата за 1-местное размещение (по запросу)
  • Алкоголь на борту
  • Посещение парков и заповедников
  • Дайвинг - 2 погружения за €100. Оборудование можно арендовать только при наличии сертификата, контролировать процесс будет сертифицированный дайвер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Финике, 16:00
Завершение: Финике, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юрий
Юрий — ваш гид в Финике
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

