Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна для граждан РФ.
По вашему желанию мы можем изменить маршрут: добавить или убрать какие-то места посещения, организовать больше якорных стоянок в безлюдных бухтах или, наоборот, больше стоять в маринах. Можно по вашему желанию увеличить или уменьшить длину морских переходов. С радостью подстроимся под ваш запрос!
Программа тура по дням
Прибытие в "апельсиновую столицу", прогулка по Финике и купание на "Капитанском пляже"
Наше путешествие начнётся в Финике — небольшом и уютном городе на юго-западе Турции, он известен как «апельсиновая столица» — в его окрестностях раскинулись обширные цитрусовые плантации.
По прибытии вас будет ждать праздничный ужин, знакомство с экипажем и прогулка по вечернему городу. В завершение дня — купание на так называемом «Капитанском пляже». На следующее утро мы отправимся в морское путешествие.
Бухта Гёккая, купание в прозрачных водах и релакс
Начинается наше морское путешествие. Мы направимся к бухте Гёккая, расположенную между городами Каш и Демре, рядом с рыбацкой деревней Учаыз и недалеко от ликийских руин затонувшего города Кекова. Здесь вас ждут прозрачные воды, спокойная гавань и отличные условия для морского отдыха. Мы остановимся, чтобы поплавать, заняться снорклингом и другими водными активностями.
Симена: ликийская крепость, амфитеатр, высеченные в скалах гробницы
Посетим древний город Симена, основанный в 5 веке до н. э. Здесь можно увидеть остатки античных построек, часть из которых скрыта под прозрачной водой залива Кекова. Главной достопримечательностью остаётся ликийская крепость, с вершины которой открывается захватывающий вид. Внутри сохранился небольшой амфитеатр, вырезанный из необработанного камня. На склонах окружающих холмов — высеченные в скалах ликийские гробницы и руины античных бань.
Курортный город Каш
Следующей остановкой станет Каш, некогда тихое рыбацкое поселение, а теперь привлекательный курорт. Здесь сохранилась особая атмосфера: узкие улочки с белыми домами, небольшие семейные отели, лавки с ремесленными изделиями и многочисленные кафе. А ещё его окрестности славятся насыщенным подводным миром — на небольшой глубине можно увидеть затонувшие суда, самолёты и даже фрагменты древних городов.
Рыбацкий городок Калкан
Сегодня окажемся в Калкане — очаровательном городке в живописной бухте среди гор и лазурных вод Средиземного моря. Он известен своей яхтенной мариной, откуда удобно отправляться к укромным бухтам и на знаменитые пляжи — Патара и Капуташ. Желающие смогут арендовать снаряжение для снорклинга и дайвинга, чтобы исследовать подводный мир побережья.
Вечером город наполняется ароматами свежих морепродуктов и специй: на набережной открываются уютные рестораны и кафе, где подают традиционные турецкие блюда.
Фирназ: идеальное место для дайвинга и купания
Бросим якорь в бухте Фирназ — уединённом заливе всего в 4 км от Калкана. Добраться сюда можно только с моря, ведь сухопутный путь закрыт, а местность труднопроходима.
Фирназ известен своими кристально чистыми водами и разнообразной морской фауной. Здесь отличные условия для дайвинга и снорклинга: в прибрежных водах можно увидеть барракуд, осьминогов и морских черепах. Береговая линия окружена зеленью и оливковыми деревьями, а местные грязевые ванны славятся своими омолаживающими свойствами.
Рядом также можно увидеть участок древнего водопровода, построенного в ликийский период для снабжения Патары.
Остров Кекова - путешествие в прошлое
Финальной точкой нашего маршрута станет остров Кекова. На южной стороне его находятся остатки древнего порта Долихисте, который активно развивался в ликийский период, но был частично разрушен в результате мощного землетрясения во 2 веке до н. э. Многие постройки ушли под воду, и теперь здесь можно увидеть амфоры, кувшины и другие следы торговли.
Кекова — это не просто археологическая достопримечательность, а настоящее путешествие во времени!
Живописный залив Каралоз
Завершим наше путешествие в живописном заливе Каралоз. Местные жители называют его Сальянгоз, что означает «улитка» — по форме залив напоминает морскую звезду, особенно если смотреть с высоты.
Прозрачная вода здесь имеет яркий, насыщенный синий оттенок. Каралоз идеально подходит для купания и снорклинга: в некоторых местах глубина достигает 14 метров, и можно наблюдать богатую морскую жизнь. Когда яхта встанет на якорь, вы поймёте, почему так трудно покинуть этот залив — в нём хочется остаться дольше, наслаждаясь природной гармонией и тишиной.
К вечеру прибудем обратно в Финике. Наш круиз завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€1636
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Четырёхразовое питание
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Купальная платформа
- Всё для рыбалки, мангал, обогреватель, колонка и съёмка на камеру GoPro
Что не входит в цену
- Билеты до Финике и обратно
- Трансфер из/в аэропорт - от €100
- Доплата за 1-местное размещение (по запросу)
- Алкоголь на борту
- Посещение парков и заповедников
- Дайвинг - 2 погружения за €100. Оборудование можно арендовать только при наличии сертификата, контролировать процесс будет сертифицированный дайвер