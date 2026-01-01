На парусной яхте мы пройдём через живописные бухты и древние города, хранящие следы ликийской цивилизации.
Вы окажетесь в Симене с её крепостью
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Встреча в Финике и приветственный ужин
Наше путешествие начнётся в городе Финике, который называют «апельсиновой столицей» страны благодаря обширным цитрусовым плантациям. По прибытии вас ждёт праздничный ужин и знакомство с экипажем. Вечером мы прогуляемся по городу, а затем отправимся купаться на Капитанском пляже.
Бухта Гёккая, купание в прозрачных водах и релакс
Прибудем в бухту Гёккая. Она расположена неподалёку от замка Симена, между городами Каш и Демре, рядом с рыбацкой деревней Учаыз и древними ликийскими руинами затонувшего города Кекова.
Это крупнейшая бухта в этом регионе, и именно благодаря красоте и масштабам она заслужила особую популярность. Здесь открываются отличные возможности для морского отдыха: мы остановимся для купания и снорклинга, а желающие смогут попробовать и другие водные развлечения.
Древний ликийский город Симена
Далее маршрут приведёт нас в Симену — древний ликийский город. Основанный в 5 веке до н. э., он был важным портом для моряков, но затем часть города ушла под воду из-за катаклизмов. Сегодня его руины частично скрыты под водами залива Кекова.
Главным объектом здесь является ликийская крепость с небольшим театром на 150 мест, вырубленным из грубого камня. На склонах можно увидеть высеченные в скалах гробницы, а также остатки античных бань.
Курортный город Каш
Наш путь продолжится в Каше — небольшом курортном городе на побережье Средиземного моря. Ещё недавно он оставался скромной рыбацкой деревушкой, но с конца прошлого века здесь начал активно развиваться туризм. Сегодня в городе царит особая атмосфера уюта: повсюду встречаются небольшие отели, семейные ресторанчики и колоритные сувенирные лавки.
Каш известен и как один из центров дайвинга. Под водой можно увидеть богатый мир морских обитателей, а также останки древних поселений, затонувшие суда и даже самолёты, лежащие на небольшой глубине.
Живописный Калкан
Прибудем в Калкан — один из самых красивых курортов юго-западного побережья Турции. Он раскинулся в живописной бухте, окружённой горами и лазурными водами. Здесь можно арендовать снаряжение для дайвинга и снорклинга.
Вечером жизнь перемещается на набережную: открываются уютные кафе и рестораны, где подают свежие морепродукты и традиционные турецкие блюда.
Уединённый залив Фирназ Кою
Всего в четырёх километрах от Калкана находится залив Фирназ Кою, известный кристально чистыми водами и богатым подводным миром. Это одно из лучших мест для дайвинга: здесь можно встретить барракуд, осьминогов и морских черепах. Берег залива утопает в зелени и оливковых рощах, а природные грязевые ванны славятся омолаживающим действием.
Добраться сюда можно только по морю: автомобильный путь закрыт, а дорога слишком труднопроходима. Фирназ Кою хранит следы древности — здесь сохранились остатки водопровода ликийского периода, который снабжал водой Патару.
Остров Кекова - путешествие в прошлое
Следующая остановка — остров Кекова, название которого переводится как «равнина тимьяна». Он хранит подводные тайны четырёх античных городов: Долихисте, Аперлаи, Симены и Теймуссы. На южном побережье острова до наших дней сохранились руины затонувшего ликийского города. Подводные раскопки показывают, что это был развитый порт: здесь находят амфоры и кувшины, подтверждающие торговлю оливковым маслом.
Залив Каралоз и завершение круиза
Сегодня прибудем к заливу Каралоз. Местные жители называют его Сальянгоз, что в переводе означает «улитка». С высоты залив действительно напоминает моллюска. Встанем на якорь, чтобы вы смогли не спеша исследовать это живописное место. К вечеру вернёмся в Финике, наш круиз завершён.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€1636
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Четырёхразовое питание
- Услуги капитана и шкиперов
- Wi-Fi на борту
- Постельное бельё, полотенца
- Всё для фридайвинга и рыбалки, купальная платформа и сапы
Что не входит в цену
- Билеты до Финике и обратно
- Трансферы из/в аэропорт - от €100
- Посещение парков и заповедников
- Алкоголь на яхте