Яхт-тур «всё включено» вдоль побережья Турции в мини-группе: античность, релакс и невероятные виды

Вдоволь накупаться в бирюзовых водах, погулять по улочкам Каша и Калкана, увидеть ликийские гробницы
Отправляемся в большой круиз по Средиземному морю, вдоль берегов Турции.

На парусной яхте мы пройдём через живописные бухты и древние города, хранящие следы ликийской цивилизации.

Вы окажетесь в Симене с её крепостью
и высеченными в скалах гробницами, посетите остров Кекова и увидите руины античного порта, частично скрытого под водой.

В бухте Фирназ вы сможете искупаться в кристально чистых водах и принять целебные грязевые ванны, а залив Каралоз удивит насыщенным синим оттенком моря и спокойной уединённой атмосферой.

Проживание и разнообразное четырёхразовое питание уже включены в стоимость, чтобы вы ни о чём не беспокоились и наслаждались неспешным отдыхом, получали идеальный бархатный загар и делали невероятные снимки на память.

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Финике и приветственный ужин

Наше путешествие начнётся в городе Финике, который называют «апельсиновой столицей» страны благодаря обширным цитрусовым плантациям. По прибытии вас ждёт праздничный ужин и знакомство с экипажем. Вечером мы прогуляемся по городу, а затем отправимся купаться на Капитанском пляже.

2 день

Бухта Гёккая, купание в прозрачных водах и релакс

Прибудем в бухту Гёккая. Она расположена неподалёку от замка Симена, между городами Каш и Демре, рядом с рыбацкой деревней Учаыз и древними ликийскими руинами затонувшего города Кекова.

Это крупнейшая бухта в этом регионе, и именно благодаря красоте и масштабам она заслужила особую популярность. Здесь открываются отличные возможности для морского отдыха: мы остановимся для купания и снорклинга, а желающие смогут попробовать и другие водные развлечения.

3 день

Древний ликийский город Симена

Далее маршрут приведёт нас в Симену — древний ликийский город. Основанный в 5 веке до н. э., он был важным портом для моряков, но затем часть города ушла под воду из-за катаклизмов. Сегодня его руины частично скрыты под водами залива Кекова.

Главным объектом здесь является ликийская крепость с небольшим театром на 150 мест, вырубленным из грубого камня. На склонах можно увидеть высеченные в скалах гробницы, а также остатки античных бань.

4 день

Курортный город Каш

Наш путь продолжится в Каше — небольшом курортном городе на побережье Средиземного моря. Ещё недавно он оставался скромной рыбацкой деревушкой, но с конца прошлого века здесь начал активно развиваться туризм. Сегодня в городе царит особая атмосфера уюта: повсюду встречаются небольшие отели, семейные ресторанчики и колоритные сувенирные лавки.

Каш известен и как один из центров дайвинга. Под водой можно увидеть богатый мир морских обитателей, а также останки древних поселений, затонувшие суда и даже самолёты, лежащие на небольшой глубине.

5 день

Живописный Калкан

Прибудем в Калкан — один из самых красивых курортов юго-западного побережья Турции. Он раскинулся в живописной бухте, окружённой горами и лазурными водами. Здесь можно арендовать снаряжение для дайвинга и снорклинга.

Вечером жизнь перемещается на набережную: открываются уютные кафе и рестораны, где подают свежие морепродукты и традиционные турецкие блюда.

6 день

Уединённый залив Фирназ Кою

Всего в четырёх километрах от Калкана находится залив Фирназ Кою, известный кристально чистыми водами и богатым подводным миром. Это одно из лучших мест для дайвинга: здесь можно встретить барракуд, осьминогов и морских черепах. Берег залива утопает в зелени и оливковых рощах, а природные грязевые ванны славятся омолаживающим действием.

Добраться сюда можно только по морю: автомобильный путь закрыт, а дорога слишком труднопроходима. Фирназ Кою хранит следы древности — здесь сохранились остатки водопровода ликийского периода, который снабжал водой Патару.

7 день

Остров Кекова - путешествие в прошлое

Следующая остановка — остров Кекова, название которого переводится как «равнина тимьяна». Он хранит подводные тайны четырёх античных городов: Долихисте, Аперлаи, Симены и Теймуссы. На южном побережье острова до наших дней сохранились руины затонувшего ликийского города. Подводные раскопки показывают, что это был развитый порт: здесь находят амфоры и кувшины, подтверждающие торговлю оливковым маслом.

8 день

Залив Каралоз и завершение круиза

Сегодня прибудем к заливу Каралоз. Местные жители называют его Сальянгоз, что в переводе означает «улитка». С высоты залив действительно напоминает моллюска. Встанем на якорь, чтобы вы смогли не спеша исследовать это живописное место. К вечеру вернёмся в Финике, наш круиз завершён.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€1636
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Четырёхразовое питание
  • Услуги капитана и шкиперов
  • Wi-Fi на борту
  • Постельное бельё, полотенца
  • Всё для фридайвинга и рыбалки, купальная платформа и сапы
Что не входит в цену
  • Билеты до Финике и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт - от €100
  • Посещение парков и заповедников
  • Алкоголь на яхте
Место начала и завершения?
Финике, 16:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Финике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2 туристов
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

