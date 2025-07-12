Яхтенный круиз «всё включено» по побережью Турции: античность, лазурные бухты и блюда от шефа
Исследовать ликийские руины, погулять по улочкам Калкана и Каша, искупаться и порыбачить
Начало: Финике, 16:00
12 июл в 16:00
19 июл в 16:00
€1598 за человека
Сокровища турецкого побережья: яхт-тур по живописным бухтам, заливам и городам
Побывать в Каше и на острове Кекова, отдохнуть у подножия гор и осмотреть античное наследие Симены
Начало: Марина Финике, 16:00
19 июл в 16:00
26 июл в 16:00
€1598 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Финике
Самые популярные туры в Финике
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Финике в июле 2025
Сейчас в Финике можно забронировать 2 тура от 1598 до 1598.
Забронируйте тур в Финике на 2025 год, цены от €1598. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь