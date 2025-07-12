Найдено 2 тура в Финике , цены от €1598. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

8 дней Яхтенный круиз «всё включено» по побережью Турции: античность, лазурные бухты и блюда от шефа Исследовать ликийские руины, погулять по улочкам Калкана и Каша, искупаться и порыбачить Начало: Финике, 16:00 €1598 за человека На яхте 8 дней Сокровища турецкого побережья: яхт-тур по живописным бухтам, заливам и городам Побывать в Каше и на острове Кекова, отдохнуть у подножия гор и осмотреть античное наследие Симены Начало: Марина Финике, 16:00 €1598 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Финике

Самые популярные туры в Финике Яхтенный круиз «всё включено» по побережью Турции: античность, лазурные бухты и блюда от шефа Сокровища турецкого побережья: яхт-тур по живописным бухтам, заливам и городам В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2 Сколько стоит тур в Финике в июле 2025 Сейчас в Финике можно забронировать 2 тура от 1598 до 1598.

Забронируйте тур в Финике на 2025 год, цены от €1598. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь