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Полезная информация об Измите

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Местное время в Измите
22:0325
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаИзмит
По-английскиIzmit
Столица регионаИзмит является столицей региона
Население города196 571 чел.
АэропортИзмит KCO
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота-9999 м. от уровня моря

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Измит

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