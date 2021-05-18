Полезная информация об Измите
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Местное время в Измите
22:0325
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Измит
|По-английски
|Izmit
|Столица региона
|Измит является столицей региона
|Население города
|196 571 чел.
|Аэропорт
|Измит KCO
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|-9999 м. от уровня моря
Где находится Измит на карте
Измит
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