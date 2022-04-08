Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по загадочным уголкам Каппадокии. В сопровождении индивидуального гида вы побываете в скрытых от туристов местах сказочного региона.

Маршрут начнется с греко-турецкой деревни Мустафапаша, где еще до начала прошлого века турки и греки мирно жили по соседству. Главные достопримечательности необычного городка, помимо интересной архитектуры – церковь Святых Константина и Елены, а также монастырь Святого Николая.

Тур продолжится посещением археологических раскопок античного города Собессос. Вы увидите зал заседаний с напольными мозаиками, древние бани и даже античный “холодильник”.

Далее вас ждет прогулка по долине Соанлы – родине знаменитых кукол ручной работы, известных во всей Турции. Вы посетите самый большой монастырский комплекс на территории Каппадокии и уникальные голубятни, раскрашенные белой краской.

В рамках маршрута вы также заедете в небольшой, но очень колоритный городок Ургюп с очень красивыми улочками и смотровыми площадками. Ургюп привлекает многих туристов как место подвижничества святого Иоанна Русского.

Еще один интересный пункт программы Синего тура – монастырь-госпиталь Халач в городке Ортахисар, священники которого издавна готовили лекарственные снадобья для жителей всей округи.