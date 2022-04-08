Индивидуальная экскурсия по маршруту Синего тура

Индивидуальная экскурсия по маршруту Синего тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Синего тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Синего тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Синего тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Синего тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Синего тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Синего тура

Что вас ожидает 🤩

  • Деревня Мустафапаша
  • Церковь Святых Константина и Елены
  • Монастырь Святого Николая
  • Раскопки античного города Собессос
  • Долина Соанлы
  • Городок Ургюп
  • Городок Ортахисар
  • Монастырь-госпиталь Халач
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по загадочным уголкам Каппадокии. В сопровождении индивидуального гида вы побываете в скрытых от туристов местах сказочного региона.

Маршрут начнется с греко-турецкой деревни Мустафапаша, где еще до начала прошлого века турки и греки мирно жили по соседству. Главные достопримечательности необычного городка, помимо интересной архитектуры – церковь Святых Константина и Елены, а также монастырь Святого Николая.

Тур продолжится посещением археологических раскопок античного города Собессос. Вы увидите зал заседаний с напольными мозаиками, древние бани и даже античный “холодильник”.

Далее вас ждет прогулка по долине Соанлы – родине знаменитых кукол ручной работы, известных во всей Турции. Вы посетите самый большой монастырский комплекс на территории Каппадокии и уникальные голубятни, раскрашенные белой краской.

В рамках маршрута вы также заедете в небольшой, но очень колоритный городок Ургюп с очень красивыми улочками и смотровыми площадками. Ургюп привлекает многих туристов как место подвижничества святого Иоанна Русского.

Еще один интересный пункт программы Синего тура – монастырь-госпиталь Халач в городке Ортахисар, священники которого издавна готовили лекарственные снадобья для жителей всей округи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе. Обед (без напитков)
Что не входит
  • Напитки во время обеда
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00

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