Рано утром, с первыми лучами солнца, поднимемся в небо на воздушном шаре, чтобы увидеть Каппадокию с высоты — зрелище, которое запомнится на всю жизнь.

После завтрака отправимся на экскурсию в подземный город Деринкую — настоящий лабиринт, где когда-то укрывались жители региона.

В обед насладимся местной кухней, а затем посетим замок Учхисар, долину монахов Пашабаг с причудливыми каменными столбами и винодельню, где можно попробовать ароматные напитки. Закончим день встречей заката в Красной долине.

Вечером — ужин «шведский стол» и программа «Турецкая ночь» — шоу с музыкой, танцами, закусками и неограниченными напитками.