Мои заказы

В Каппадокию на Новый год с комфортом: катание на горнолыжном курорте Эрджиес и главные места

Насладиться ездой со склонов, полетать на шаре, проехать по Гёреме на квадроциклах и посмотреть шоу
Погрузитесь в атмосферу зимней сказки Каппадокии! Вас ждут полёт на воздушном шаре над скалистыми пейзажами с первыми лучами солнца и катание на квадроциклах по Гёреме. Мы исследуем долины с причудливыми
читать дальше

каменными образованиями и подземный город Деринкую. Заглянем в керамическую мастерскую Аваноса и на винодельню.

А несколько дней вы проведёте на заснеженных склонах горнолыжного курорта Эрджиес со снаряжением all inclusive и неограниченным ski pass! Вечерами запланированы вкусные ужины, турецкие шоу и развлекательные программы.

Драйв, восточная атмосфера и комфорт — идеальное начало года для тех, кто хочет встретить его по-настоящему ярко!

В Каппадокию на Новый год с комфортом: катание на горнолыжном курорте Эрджиес и главные места
В Каппадокию на Новый год с комфортом: катание на горнолыжном курорте Эрджиес и главные места
В Каппадокию на Новый год с комфортом: катание на горнолыжном курорте Эрджиес и главные места

Описание тура

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погодных условий. Куртки, штаны и перчатки желательно взять с собой, при необходимости доступна аренда.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия, сафари на квадроциклах, керамическая мастерская

Встречаемся, знакомимся и обсуждаем организационные моменты. После отправимся на обзорную экскурсию по Каппадокии, увидим знаменитые скальные останцы Три красавицы, ставшие символом региона.

Далее — обед. В меню — традиционные блюда турецкой кухни: кебаб в горшочке, рис, салат и десерт (напитки оплачиваются отдельно).
Затем вас ждёт захватывающее сафари на квадроциклах по живописным долинам Гёреме.

Продолжим посещением музея под открытым небом в Гёреме, керамической мастерской в Аваносе и фантастической долины Воображения, известной каменными фигурами причудливых форм. Вечером — ужин «шведский стол» в отеле и информационная встреча с глинтвейном и чаем.

Обзорная экскурсия, сафари на квадроциклах, керамическая мастерскаяОбзорная экскурсия, сафари на квадроциклах, керамическая мастерскаяОбзорная экскурсия, сафари на квадроциклах, керамическая мастерскаяОбзорная экскурсия, сафари на квадроциклах, керамическая мастерскаяОбзорная экскурсия, сафари на квадроциклах, керамическая мастерская
2 день

Полёт на шаре, подземный город, винодельня, продолжение знакомства с достопримечательностями, «Турецкая ночь»

Рано утром, с первыми лучами солнца, поднимемся в небо на воздушном шаре, чтобы увидеть Каппадокию с высоты — зрелище, которое запомнится на всю жизнь.

После завтрака отправимся на экскурсию в подземный город Деринкую — настоящий лабиринт, где когда-то укрывались жители региона.

В обед насладимся местной кухней, а затем посетим замок Учхисар, долину монахов Пашабаг с причудливыми каменными столбами и винодельню, где можно попробовать ароматные напитки. Закончим день встречей заката в Красной долине.

Вечером — ужин «шведский стол» и программа «Турецкая ночь» — шоу с музыкой, танцами, закусками и неограниченными напитками.

Полёт на шаре, подземный город, винодельня, продолжение знакомства с достопримечательностями, «Турецкая ночь»Полёт на шаре, подземный город, винодельня, продолжение знакомства с достопримечательностями, «Турецкая ночь»Полёт на шаре, подземный город, винодельня, продолжение знакомства с достопримечательностями, «Турецкая ночь»Полёт на шаре, подземный город, винодельня, продолжение знакомства с достопримечательностями, «Турецкая ночь»Полёт на шаре, подземный город, винодельня, продолжение знакомства с достопримечательностями, «Турецкая ночь»Полёт на шаре, подземный город, винодельня, продолжение знакомства с достопримечательностями, «Турецкая ночь»
3 день

Горнолыжный курорт Эрджиес

Сегодня мы отправимся на горнолыжный курорт Эрджиес. Через час дороги нам откроются заснеженные вершины — идеальное место для катания. По прибытии начнётся обучение: инструкторы помогут овладеть основами катания на лыжах или сноуборде.

В полдень — обед, затем — свободное время для самостоятельных спусков или отдыха. К вечеру вернёмся в отель, где нас ждёт ужин «шведский стол» и вечерняя развлекательная программа.

Горнолыжный курорт ЭрджиесГорнолыжный курорт ЭрджиесГорнолыжный курорт Эрджиес
4 день

Продолжаем кататься

Позавтракав, вновь отправимся в Эрджиес. Здесь пройдёт вторая тренировка для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки, а также останется время для свободного катания по выбранным трассам.

После обеда можно будет продолжить спуски или отдохнуть в кафе с видом на горы. К вечеру вернёмся в отель, отдохнём и поужинаем в формате «шведского стола».

Продолжаем кататьсяПродолжаем кататьсяПродолжаем кататься
5 день

Ещё день катания

В этот день вас снова ждут обучение, катание и тренировки на склонах Эрджиеса. После обеда останется время для самостоятельных спусков. К вечеру вернёмся в отель. Ужин и вечерняя программа с музыкой и весёлой компанией.

Ещё день катанияЕщё день катанияЕщё день катания
6 день

Снова покоряем склоны

Сегодня продолжим покорять трассы Эрджиеса. После обеда можно будет насладиться чашкой горячего шоколада в окружении гор.
К вечеру — возвращение в отель, ужин и финальная развлекательная программа.

Снова покоряем склоныСнова покоряем склоныСнова покоряем склоны
7 день

Заключительное катание, свободное время, трансфер в аэропорт

После завтрака ещё раз отправимся на курорт Эрджиес: вы сможете немного покататься напоследок, насладиться снегом и видами гор. После обеда — свободное время и трансфер в аэропорт.

Заключительное катание, свободное время, трансфер в аэропортЗаключительное катание, свободное время, трансфер в аэропортЗаключительное катание, свободное время, трансфер в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет88 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/в аэропорт Кайсери или автовокзал
  • Услуги профессионального гида
  • Всё горнолыжное и сноубордическое снаряжение: ботинки, лыжи/борд, шлем, маска, наколенники (в зависимости от уровня подготовки)
  • Неограниченный ski-pass
  • Полёт на воздушном шаре
  • Программа «Турецкая ночь» с напитками и закусками
  • 2-часовой тур на квадроциклах или сафари на джипах (в зависимости от погоды)
  • Фото - и видеосъёмка (любительская)
  • Развлечения в отеле
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кайсери и обратно
  • Аренда лыжных штанов и куртки (для тех, кто не берёт уроки)
  • Перчатки
  • Профессиональная фото - и видеосъёмка
  • Входные билеты на исторические объекты
  • Напитки во время вечерних развлечений (кроме «Турецкой ночи»)
  • Групповые уроки по катанию: 4 часа - 10 000 ₽
  • Новогодняя ночь (по желанию)
  • Проживание в скальном номере с джакузи (по запросу)
  • Стоимость тура при 1-местном проживании составит 120 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кайсери, 12:00
Завершение: Кайсери, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Кайсери
Привет, я Людмила, организатор путешествий. Живу в Турции уже 20 лет — знаю её не по картинкам, а на уровне запахов, вкусов и тёплых разговоров с местными. За плечами — более
читать дальше

20 авторских маршрутов от Мальдив до Западного Папуа. Египет? Провела там не одну зиму, не по отелям, а по пустыням, оазисам и местам, куда не доезжают экскурсии. Каждый маршрут я проживала сама, а потом с любовью передавала другим. Но больше всего мне нравится удивлять там, где, казалось бы, уже всё известно.

Похожие туры из Кайсери

Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
На машине
2 дня
-
25%
4 отзыва
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Погулять по неземным долинам, коридорам 8-этажного подземного города и посетить винную фабрику
Начало: Аэропорт Кайсери, по договорённости
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$612$816 за всё до 10 чел.