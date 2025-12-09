Описание тура
Организационные детали
Программа может меняться в зависимости от погодных условий. Куртки, штаны и перчатки желательно взять с собой, при необходимости доступна аренда.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия, сафари на квадроциклах, керамическая мастерская
Встречаемся, знакомимся и обсуждаем организационные моменты. После отправимся на обзорную экскурсию по Каппадокии, увидим знаменитые скальные останцы Три красавицы, ставшие символом региона.
Далее — обед. В меню — традиционные блюда турецкой кухни: кебаб в горшочке, рис, салат и десерт (напитки оплачиваются отдельно).
Затем вас ждёт захватывающее сафари на квадроциклах по живописным долинам Гёреме.
Продолжим посещением музея под открытым небом в Гёреме, керамической мастерской в Аваносе и фантастической долины Воображения, известной каменными фигурами причудливых форм. Вечером — ужин «шведский стол» в отеле и информационная встреча с глинтвейном и чаем.
Полёт на шаре, подземный город, винодельня, продолжение знакомства с достопримечательностями, «Турецкая ночь»
Рано утром, с первыми лучами солнца, поднимемся в небо на воздушном шаре, чтобы увидеть Каппадокию с высоты — зрелище, которое запомнится на всю жизнь.
После завтрака отправимся на экскурсию в подземный город Деринкую — настоящий лабиринт, где когда-то укрывались жители региона.
В обед насладимся местной кухней, а затем посетим замок Учхисар, долину монахов Пашабаг с причудливыми каменными столбами и винодельню, где можно попробовать ароматные напитки. Закончим день встречей заката в Красной долине.
Вечером — ужин «шведский стол» и программа «Турецкая ночь» — шоу с музыкой, танцами, закусками и неограниченными напитками.
Горнолыжный курорт Эрджиес
Сегодня мы отправимся на горнолыжный курорт Эрджиес. Через час дороги нам откроются заснеженные вершины — идеальное место для катания. По прибытии начнётся обучение: инструкторы помогут овладеть основами катания на лыжах или сноуборде.
В полдень — обед, затем — свободное время для самостоятельных спусков или отдыха. К вечеру вернёмся в отель, где нас ждёт ужин «шведский стол» и вечерняя развлекательная программа.
Продолжаем кататься
Позавтракав, вновь отправимся в Эрджиес. Здесь пройдёт вторая тренировка для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки, а также останется время для свободного катания по выбранным трассам.
После обеда можно будет продолжить спуски или отдохнуть в кафе с видом на горы. К вечеру вернёмся в отель, отдохнём и поужинаем в формате «шведского стола».
Ещё день катания
В этот день вас снова ждут обучение, катание и тренировки на склонах Эрджиеса. После обеда останется время для самостоятельных спусков. К вечеру вернёмся в отель. Ужин и вечерняя программа с музыкой и весёлой компанией.
Снова покоряем склоны
Сегодня продолжим покорять трассы Эрджиеса. После обеда можно будет насладиться чашкой горячего шоколада в окружении гор.
К вечеру — возвращение в отель, ужин и финальная развлекательная программа.
Заключительное катание, свободное время, трансфер в аэропорт
После завтрака ещё раз отправимся на курорт Эрджиес: вы сможете немного покататься напоследок, насладиться снегом и видами гор. После обеда — свободное время и трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|88 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/в аэропорт Кайсери или автовокзал
- Услуги профессионального гида
- Всё горнолыжное и сноубордическое снаряжение: ботинки, лыжи/борд, шлем, маска, наколенники (в зависимости от уровня подготовки)
- Неограниченный ski-pass
- Полёт на воздушном шаре
- Программа «Турецкая ночь» с напитками и закусками
- 2-часовой тур на квадроциклах или сафари на джипах (в зависимости от погоды)
- Фото - и видеосъёмка (любительская)
- Развлечения в отеле
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Кайсери и обратно
- Аренда лыжных штанов и куртки (для тех, кто не берёт уроки)
- Перчатки
- Профессиональная фото - и видеосъёмка
- Входные билеты на исторические объекты
- Напитки во время вечерних развлечений (кроме «Турецкой ночи»)
- Групповые уроки по катанию: 4 часа - 10 000 ₽
- Новогодняя ночь (по желанию)
- Проживание в скальном номере с джакузи (по запросу)
- Стоимость тура при 1-местном проживании составит 120 000 ₽