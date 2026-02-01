-
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Погулять по неземным долинам, коридорам 8-этажного подземного города и посетить винную фабрику
Начало: Аэропорт Кайсери, по договорённости
Завтра в 08:00
27 фев в 08:00
$612
$816 за всё до 10 чел.
«Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу
Изучить причудливые долины, покорить горнолыжные трассы «Эрджиеса», насладиться танцами и музыкой
Начало: Аэропорт или автовокзал Кайсери / Невшехир / Ургюп...
2 мар в 12:00
9 мар в 12:00
75 000 ₽ за человека
В Каппадокию с комфортом: катание на горнолыжном курорте Эрджиес и главные места Кайсери
Насладиться ездой со склонов, полетать на шаре, проехать по Гёреме на квадроциклах и посмотреть шоу
Начало: Кайсери, 12:00
2 мар в 12:00
9 мар в 12:00
98 000 ₽ за человека
