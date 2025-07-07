Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней)
Комбо из турецких удовольствий и релакса в одной поездке с лучшими локациями, яхтой и пляжами
«Если вы подниметесь на вершину острова, вы увидите необычайно красивую панораму глубокого синего моря и парусных кораблей и яхт, которые блуждают по нему»
5 окт в 10:00
30 сен в 10:00
от 128 136 ₽ за человека
-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней! Море, яхта, пляжи
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽
96 470 ₽ за человека
-
10%
Девичник в стиле Pinterest по Турецкой Ривьере
Путешествие, в котором ты не обязана быть никем
«Бирюзовые бухты, частная яхта, бунгало в лесу и ты - главная в этой сказке»
28 мая в 10:00
от 103 345 ₽
114 828 ₽ за человека
