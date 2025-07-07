Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней)
Комбо из турецких удовольствий и релакса в одной поездке с лучшими локациями, яхтой и пляжами
«) Нас ждет увлекательная морская прогулка по шести островам Олюдениз»
5 окт в 10:00
30 сен в 10:00
от 128 136 ₽ за человека
-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней! Море, яхта, пляжи
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽
96 470 ₽ за человека
-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽
96 470 ₽ за человека
Ликийская тропа: Восток
Ходить много километров по красивым местам, без рюкзаков, с комфортными условиями проживания - идеально
«Утром,после завтрака, отправимся на большую морскую прогулку»
11 апр в 10:00
25 апр в 10:00
от 94 800 ₽ за человека
-
10%
Девичник в стиле Pinterest по Турецкой Ривьере
Путешествие, в котором ты не обязана быть никем
«Бирюзовые бухты, частная яхта, бунгало в лесу и ты - главная в этой сказке»
28 мая в 10:00
от 103 345 ₽
114 828 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Каше
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
Сколько стоит тур в Каше в феврале 2026
Сейчас в Каше в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 авторских туров от 90 682 до 128 136 со скидкой до 10%.
Водные туры в Каше на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026