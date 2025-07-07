Найдено 5 туров в категории « Водные развлечения » в Каше, цены от 90 682 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

Водные туры в Каше на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026